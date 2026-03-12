“ภูมิใจไทย” ผนึก “เพื่อไทย” พร้อมตั้งรัฐบาล 291 เสียง ยันเพียงพอต่อการบริหารประเทศ
“อนุทิน” ประกาศความพร้อม จัดตั้งรัฐบาล 13 พรรคการเมือง รวม 291 เสียง ยืนยันเสถียรภาพเพียงพอต่อการบริหารประเทศ
วันที่ 12 มี.ค. 2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมแกนนำพรรค แถลงข่าวร่วมกับนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ศิรินิล และนางสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ภายหลังพรรคเพื่อไทยนำรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 มามอบให้พรรคภูมิใจไทย ในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
นายอนุทินกล่าวว่า การที่พรรคเพื่อไทยนำรายชื่อผู้ที่จะเสนอเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 มามอบให้พรรคภูมิใจไทย เป็นไปตามกระบวนการประสานงานของพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขั้นตอนในสภา โดยหลังจากมีการเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ แล้ว จะมีการกำหนดไทม์ไลน์ในขั้นตอนถัดไปตามกระบวนการของรัฐสภา
สำหรับโครงสร้างพรรคร่วมรัฐบาล นายอนุทินระบุว่า ขณะนี้มีความชัดเจนแล้ว โดยพรรคภูมิใจไทยทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองอื่น รวมทั้งสิ้น 13 พรรค มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมประมาณ 291 เสียง ซึ่งถือเป็นจำนวนเสียงที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการบริหารราชการแผ่นดิน การผลักดันกฎหมาย และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลต่อไป
