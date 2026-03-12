ข่าวการเมือง

“ภูมิใจไทย” ผนึก “เพื่อไทย” พร้อมตั้งรัฐบาล 291 เสียง ยันเพียงพอต่อการบริหารประเทศ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 17:44 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 17:44 น.
58
“อนุทิน” ประกาศความพร้อม จัดตั้งรัฐบาล 13 พรรคการเมือง รวม 291 เสียง ยืนยันเสถียรภาพเพียงพอต่อการบริหารประเทศ

วันที่ 12 มี.ค. 2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมแกนนำพรรค แถลงข่าวร่วมกับนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ศิรินิล และนางสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ภายหลังพรรคเพื่อไทยนำรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 มามอบให้พรรคภูมิใจไทย ในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

นายอนุทินกล่าวว่า การที่พรรคเพื่อไทยนำรายชื่อผู้ที่จะเสนอเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 มามอบให้พรรคภูมิใจไทย เป็นไปตามกระบวนการประสานงานของพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขั้นตอนในสภา โดยหลังจากมีการเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ แล้ว จะมีการกำหนดไทม์ไลน์ในขั้นตอนถัดไปตามกระบวนการของรัฐสภา

สำหรับโครงสร้างพรรคร่วมรัฐบาล นายอนุทินระบุว่า ขณะนี้มีความชัดเจนแล้ว โดยพรรคภูมิใจไทยทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองอื่น รวมทั้งสิ้น 13 พรรค มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมประมาณ 291 เสียง ซึ่งถือเป็นจำนวนเสียงที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการบริหารราชการแผ่นดิน การผลักดันกฎหมาย และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลต่อไป

"ภูมิใจไทย" ผนึก "เพื่อไทย" พร้อมตั้งรัฐบาล 291 เสียง ยันเพียงพอต่อการบริหารประเทศ

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

