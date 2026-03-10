ข่าวการเมือง

เปิดโฉมหน้า โควตารัฐมนตรี-รมช. พรรคภูมิใจไทย หลังแบ่งเค้กลงตัว ฝีมือดีทั้งนั้น

เปิดโฉมหน้า โควตารัฐมนตรี-รมช. พรรคภูมิใจไทย หลังแบ่งเค้กลงตัว ฝีมือดีทั้งนั้น

ล่าสุดมีความคืบหน้าการจัดสรรโควตาตำแหน่งสำคัญทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยออกมาแล้ว มีรายงานรายชื่อบุคคลที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ รวมถึงตำแหน่งสำคัญในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งดูเหมือนว่าจะแบ่งเค้กกันได้อย่างลงตัวแล้ว ดังนี้ครับ

โควตารัฐมนตรีว่าการ (รมว.)

ในส่วนของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำคัญ มีรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับตำแหน่ง ดังนี้

  • นายสุชาติ ชมกลิ่น เตรียมดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)

  • นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เตรียมดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

  • นายวราวุธ ศิลปอาชา เตรียมดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

โควตารัฐมนตรีช่วยว่าการ (รมช.)

สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ มีการกระจายโควตาให้กับ สส. จากหลากหลายพื้นที่ ดังนี้

  • กระทรวงมหาดไทย: นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ (สส.อุทัยธานี) และ นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ (สส.สตูล)

  • กระทรวงคมนาคม: นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ (สส.ศรีสะเกษ) และ นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ (สส.พิจิตร)

  • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี): นางสาวแนน บุญย์ธิดา สมชัย (สส.อุบลราชธานี)

โควตาประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาผู้แทนราษฎร)

นอกจากตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีแล้ว ยังมีการวางตัวบุคคลสำหรับคุมเกมในสภาฯ ด้วย

  • นายโสภณ ซารัมย์ (สส.บุรีรัมย์) เตรียมดำรงตำแหน่ง ประธานสภาผู้แทนราษฎร

  • นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช (สส.ลพบุรี) เตรียมดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาฯ คนที่ 1

รายชื่อที่อยู่ระหว่างการจัดสรร

ทั้งนี้ ยังมีรายชื่อ สส. อีก 2 ท่าน ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งต่างๆ ได้แก่

  • นางสุขสมรวย วันทนียกุล (สส.อำนาจเจริญ)

  • นายพลพีร์ สุวรรณฉวี (สส.นครราชสีมา)

