เปิดโฉมหน้า โควตารัฐมนตรี-รมช. พรรคภูมิใจไทย หลังแบ่งเค้กลงตัว ฝีมือดีทั้งนั้น
ล่าสุดมีความคืบหน้าการจัดสรรโควตาตำแหน่งสำคัญทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยออกมาแล้ว มีรายงานรายชื่อบุคคลที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ รวมถึงตำแหน่งสำคัญในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งดูเหมือนว่าจะแบ่งเค้กกันได้อย่างลงตัวแล้ว ดังนี้ครับ
โควตารัฐมนตรีว่าการ (รมว.)
ในส่วนของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำคัญ มีรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับตำแหน่ง ดังนี้
-
นายสุชาติ ชมกลิ่น เตรียมดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)
-
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เตรียมดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
-
นายวราวุธ ศิลปอาชา เตรียมดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
โควตารัฐมนตรีช่วยว่าการ (รมช.)
สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ มีการกระจายโควตาให้กับ สส. จากหลากหลายพื้นที่ ดังนี้
-
กระทรวงมหาดไทย: นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ (สส.อุทัยธานี) และ นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ (สส.สตูล)
-
กระทรวงคมนาคม: นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ (สส.ศรีสะเกษ) และ นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ (สส.พิจิตร)
-
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี): นางสาวแนน บุญย์ธิดา สมชัย (สส.อุบลราชธานี)
โควตาประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาผู้แทนราษฎร)
นอกจากตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีแล้ว ยังมีการวางตัวบุคคลสำหรับคุมเกมในสภาฯ ด้วย
-
นายโสภณ ซารัมย์ (สส.บุรีรัมย์) เตรียมดำรงตำแหน่ง ประธานสภาผู้แทนราษฎร
-
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช (สส.ลพบุรี) เตรียมดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาฯ คนที่ 1
รายชื่อที่อยู่ระหว่างการจัดสรร
ทั้งนี้ ยังมีรายชื่อ สส. อีก 2 ท่าน ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งต่างๆ ได้แก่
-
นางสุขสมรวย วันทนียกุล (สส.อำนาจเจริญ)
-
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี (สส.นครราชสีมา)
