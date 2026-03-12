น้ำชา ชีรณัฐ ใช้ชีวิตซ้อมตายทุกวัน อดีตเคยบ้าแบรนด์เนม ดึงสติเงินมีวันหมด

น้ำชา ชีรณัฐ ใช้ชีวิตแบบซ้อมตายทุกวัน ต้องมีสติตลอดเวลา สลัดภาพสาวแบรนด์เนมสู่โหมดคุณแม่สุดประหยัด เผยเงินมีวันหมด อย่าชะล่าใจ เล่านาทีระทึกหวิดมนุษย์ต่างดาวลักพาตัว
พิเศษสุด ๆ รายการแม๊..เม้าท์ยังไงไหนเล่าซิ พาไปบุกเจาะลึกเรื่องราวชีวิตของไอดอลสาว Gen Y น้ำชา ชีรณัฐ ในบทบาทของคุณแม่ เธอทุ่มเทถึงขั้นไปเรียนวิชาจิตวิทยาการเลี้ยงลูกเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าลูกคิดอะไรและควรรับมืออย่างไร นำมาปรับใช้เมื่อลูกมีอาการงอแง เช่น หากลูกโมโหหรือขว้างปาของ จะไม่ใช้คำว่า “อย่า” หรือ “ห้าม” แต่จะใช้วิธีทำความเข้าใจ เป็นพวกเดียวกับลูกและอนุญาตให้ลูกทำในสิ่งที่อยากทำ
กรณีที่ลูกไม่ยอมทานข้าว เธอจะไม่บังคับ แต่จะปล่อยให้ลูกหิวและเรียนรู้ผลของการกระทำด้วยตัวเอง ขณะที่คุณยายจะมาสายสปอยล์หลาน ถ้าหลานมาอยู่ด้วยก็จะตามใจทุกอย่าง ผิดกับตอนอยู่บ้านคุณแม่น้ำชาที่จะมีกฎระเบียบชัดเจน
เมื่อก่อนหลายคนอาจจดจำนักร้องสาวในภาพลักษณ์ของสาวที่ชื่นชอบของแบรนด์เนม แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสามีที่ทำงานด้านการเงินเป็นคนคอยสอนให้ใช้เงินอย่างมีสติ รู้จักวางแผนชีวิต ประกัน และการลงทุน ตนจึงตัดสินใจขายของสะสมแบรนด์เนมเก่า ๆ และเลิกวิ่งตามฟาสต์แฟชั่น
แม้กระทั่งข้าวของเครื่องใช้หรือเสื้อผ้าของน้องน้ำทะเลก็ไม่ได้เน้นของแบรนด์เนมแพง ๆ แต่เลือกลงทุนกับเรื่องการศึกษาของลูกแทน บางครั้งเธอยังไปเลือกซื้อรองเท้าแบรนด์เนมมือสองให้ลูกถึงจังหวัดชลบุรี เพราะมองว่าเด็กโตไว การซื้อของมือสองจึงมีความคุ้มค่ามากกว่า
เมื่อถูกถามว่ามีเงินเยอะอยู่แล้ว ทำไมยังต้องทำงานหนัก คุณแม่คนสวยตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าเพราะเงินสามารถหมดได้ เธอจึงไม่อยากเป็นคนที่ชะล่าใจ นอกจากนี้ น้ำชา ชีรณัฐ ยังมีแนวคิดการใช้ชีวิตแบบซ้อมตาย คือ การมีสติตลอดเวลา ปล่อยวางให้เร็วที่สุด และเตรียมพร้อมจัดการทุกอย่างในชีวิตไว้เสมอ เพื่อที่ว่าหากวันหนึ่งเธอไม่อยู่ คนที่ก้าวต่อไปจะได้เอาตัวรอดได้
หนึ่งในเรื่องราวสุดลี้ลับที่ทำเอาหลายคนขนลุก คือ น้ำชาเล่าว่าตนเองเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิและไปเรียนเปิดจักระ วัย 20 กว่า ๆ จนกระทั่งคืนหนึ่งหลังจากกลับจากทำงานเหนื่อย ๆ มีอาการขยับตัวไม่ได้คล้ายผีอำ แต่สิ่งที่แปลกไปคือรู้สึกเหมือนมีไฟฟ้าสถิตและขนลุกชันไปทั้งตัว
จากนั้นก็มีแสงสว่างจ้าสาดเข้ามาในห้อง พร้อมกับเสียงที่คล้ายกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยุคเก่าดังในหู ตามมาด้วยเสียงผู้ชายทุ้ม ๆ พูดภาษาแปลก ๆ และย้ำคำภาษาอังกฤษว่า “Abduction” (การลักพาตัว) ถึง 5 ครั้ง วินาทีนั้นเธอกลัวสุดขีดและตั้งจิตอธิษฐานว่าไม่อยากไป ขออยู่ทำความดีบนโลกต่อ ก่อนที่ทุกอย่างจะมืดลงและตัวเธอรู้สึกกระแทกลงกับเตียง
หลังจากเหตุการณ์นั้นโทรศัพท์มือถือของเธอก็สั่นและปรากฏสัญลักษณ์แปลก ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เมื่อกดรับสายก็ไม่มีเสียงใด ๆ ตอบกลับมา
