นัด 15 มี.ค. โหวตเลือกประธานสภา-รองประธานสภา ลือ “ปชน.” เสนอชื่อด้วย
นัด 15 มี.ค. โหวตเลือกประธานสภา-รองประธานสภา ทั้ง 3 คน ลือพรรคประชาชนจะเสนอชื่อบุคคลเข้าชิงเก้าอี้รองประธานสภาด้วย
นายศิโรจน์ แพทยพันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงขั้นตอนการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า ผู้ที่ทำหน้าที่ประธานสภา ชั่วคราวในวันที่ 15 มี.ค. คือ นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นวันนัดโหวตเลือกประธานสภาและรองประธานสภา
สำหรับก่อนกระบวนการโหวตวันที่ 15 มี.ค.นี้ จะนัดซักซ้อมก่อน เบื้องต้นแจ้งให้ทราบแล้วว่าการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราวต้องดำเนินการอะไรบ้าง
เลขาธิการสภา กล่าวว่า สำหรับระยะเวลาที่ใช้โหวตตำแหน่งประธานสภา และรองประธานสภา ทั้ง 3 คน หากไม่มีการเสนอชื่อแข่งขัน หรือมีเพียงรายชื่อเดียวในแต่ละตำแหน่ง ก็ไม่ต้องโหวต แต่ให้ผู้ถูกเสนอชื่อดำรงตำแหน่งแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภา คนละ 10 นาที การโหวตก็จะเสร็จสิ้นเร็ว
แต่หากมีการเสนอชื่อแข่ง ก็ต้องลงคะแนนลับตามข้อบังคับ ซึ่งประเมินว่า หากมีการเสนอชื่อแข่งอาจใช้เวลาโหวตตำแหน่งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยเป็นการลงคะแนนลับ คือ ให้ สส.เรียงตามตัวอักษร รับบัตรเพื่อเข้าคูหาเขียนชื่อบุคคลที่จะให้ดำรงตำแหน่ง และนำไปหย่อนลงคูหา ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งนับคะแนน โดยเป็นตัวแทน สส.จากแต่ละพรรค ร่วมนับคะแนน
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า พรรคประชาชน (ปชน.) จะเสนอชื่อบุคคลชิงตำแหน่งประธานสภา และอาจชิงตำแหน่งรองประธานสภาด้วย โดยในวันที่ 13 มี.ค. พรรคประชาชนจะมีประชุมสส.พรรคเพื่อเคาะชื่อบุคคลที่จะส่งเข้าชิงตำแหน่งประธานสภา และรองประธานสภา
