เรดาร์ ลูกหนึ่ง นึกคิด พูดแล้ว ไม่มีใครรู้ดีเท่าเรา แม่เสียก็แย่พอแล้ว ‘แจกัน’ เตรียมฟ้องคนเฟกนิวส์

เรดาร์ ลูกสาว หนึ่ง นึกคิด เผย ไม่มีใครรู้ดีเท่าคนในครอบครัว แค่แม่เสียก็แย่มากพอแล้ว หลัง ‘แจกัน’ เคลียร์พูดความจริงเก็บมา 10 ปี ยันไม่เคยทำสัญญาตัดขาดใคร ลั่น ใครโพสต์บิดเบือนเตรียมรับหมายศาล
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีอำลา คุณแม่มุกดา บุญทอง ฝั่ง แจกัน ปอถักทอง ลูกสาวและมีดีกรีเป็นถึงทนายความ ตัดสินใจประกาศข้อมูลที่เก็บเงียบมาเกือบ 10 ปี เพื่อไม่ให้สังคมเข้าใจผิด ยืนยันว่าไม่เคยมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงตัดขาดความสัมพันธ์กับใครทั้งสิ้น พร้อมปฏิเสธข่าวลือที่มีคนซื้อบ้านให้ ซึ่งครอบครัวช่วยกันผ่อนเองมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีหลักฐานสลิปการโอนเงินยืนยันทุกเดือน ไม่เคยมีใครมาช่วยซัพพอร์ต
ทางด้านน้องสาวอย่าง เรดาห์ ปรชญา เข้ามาคอมเมนต์เสริมด้วยความอัดอั้นใจว่า “ไม่มีใครรู้ดีเท่าคนในครอบครัวว่าต้องเจออะไรมาบ้าง แค่แม่เสียก็แย่มากพอแล้ว”
ขณะที่ ทนายแจกัน ทิ้งท้ายด้วยคำขาดว่า หลังจากนี้จะขอจบการตอบคำถามเรื่องนี้เพื่อกลับไปทำหน้าที่ของตนเอง แต่หากยังพบเห็นโพสต์หรือคอมเมนต์ใดที่ยังกล่าวหา บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือใส่ความจนทำให้ครอบครัวและคุณแม่เสียชื่อเสียง จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้น
ก่อนหน้านี้ แจกัน ปอถักทอง เขียนอำลาคุณแม่มุกดาเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมโพสต์รูปครอบครัว โดยมี หนึ่ง นึกคิด และน้องสาวอยู่เคียงข้าง เผยว่า “ขอให้บุญกุศลที่แม่ทำมา นำพาดวงวิญญาณแม่ไปสู่ภพภูมิที่ดีและมีความสุข รักและคิดถึงแม่สุดหัวใจ ขอบคุณที่เลี้ยงดูมาอย่างดี จะจดจำคำสอนของแม่ แม่คือแสงสว่างและนางฟ้าของลูก จากนี้แม่จะอยู่ในหัวใจของหนูตลอดไป หลับให้สบายนะคะ”
เจ้าตัวยังได้เปิดเผยความรู้สึกถึงแม่ผู้เป็นที่รัก พร้อมเล่าย้อนในวันที่อีกฝ่ายทราบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ระยะลุกลาม ระยะสุดท้าย เมื่อ 9 ปีที่แล้ว ซึ่งคุณแม่สู้เพื่อตนเอง ลูก และหลาน จนวินาทีสุดท้ายของชีวิต
“ถึงคนเก่งที่สุดในโลกของพี่กัน…ย้อนกลับไป 9 ปีที่แล้วที่แม่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ระยะลุกลาม (ระยะสุดท้าย) แม่บอกแม่จะสู้เพื่อตัวเองและลูกหลาน แม่เข้มแข็งและแกร่งมาก ๆ หนูนับถือใจแม่จริง ๆ จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตแม่
หนูขอขอบคุณที่แม่ให้กำเนิดลูกคนนี้และเลี้ยงหนูอย่างดี ทุกคำสอน ทุกความใส่ใจและความห่วงใยของแม่หนูจะจดจำไม่ลืม และหนูจะเข้มแข็งและเป็นคนเก่งแบบแม่นะคะ พี่กัน พ่อหนึ่ง น้องเรด้าและคุณลุงเปรมจะดูแลกันและกัน แม่พักผ่อนน้า ไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์คอยมองหนูอยู่บนฟ้านะคะ
รักแม่ที่สุด แจกัน หรือพี่กันของแม่”
