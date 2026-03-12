แจกัน น้องกุญแจซอล พูดความจริงที่เก็บมา 10 ปี ยืนยันไม่เคยตัดขาดใคร

แจกัน น้องสาวกุญแจซอล เผยความจริงที่เก็บมา 10 ปี ยันไม่เคยทำสัญญา-ข้อตกลงตัดขาดใคร งัดสลิปโต้ข่าวลือเรื่องคนซื้อบ้านให้ ลั่น ผ่อนเองมาตลอด ไม่ได้มีใครช่วย
หลังจากพิธีฌาปนกิจศพ มุกดา บุญทอง อดีตนักแสดงยุค 90 ภรรยาของ หนึ่ง นึกคิด บุญทอง นักร้องวงมะลิลา บราซิลเลี่ยน จากไปหลังตรวจพบโรคมะเร็งลำไส้ระยะลุกลาม (ระยะสุดท้าย) ช่วงที่ผ่านมาทางครอ[ครัวเจอข่าวเรื่องเกี่ยวกับสัญญาและการซื้อบ้าน ล่าสุด แจกัน ปอถักทอง น้องสาวของ กุญแจซอล ป่านทอทอง ขอออกมาชี้แจงความจริงในมุมของตนเพื่อไม่ให้สังคมเข้าใจผิด
ก่อoหน้านี้ แจกัน ปอถักทอง ขอจัดการเรื่องงานคุณแม่แบบสงบและเรียบร้อย และขอความร่วมมือจากสำนักข่าวและเพจต่าง ๆ ไม่แชรืข้อมูลบิดเบือนที่สร้างความเสียหายแก่ มุกดา บุญทอง และครอบครัว หลังจากพิธีฌาปนกิจ เธอออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งเคลียร์ปมเรื่องครอบครัวที่หลายคนยังเข้าใจผิด ระบุว่า
“หลังจากที่งานคุณแม่เสร็จสิ้น
ขออนุญาตชี้แจงข้อมูลเท็จที่ไม่เป็นความจริง (ที่เก็บมาตลอดเกือบ 10 ปี ไม่เคยออกมาพูดอะไร วันนี้ขออนุญาตค่ะ
1.ไม่เคยมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงตัดขาดอะไรใครใด ๆ ทั้งสิ้น
2.เรื่องบ้าน ไม่ได้มีใครซื้อให้ ตั้งแต่อดีตจนทุกวันนี้ยังผ่อนกันอยู่เลยค่ะ และผ่อนเองมาโดยตลอดไม่ได้มีใครมาช่วยผ่อนหรือซื้อให้ค่ะ (มีสลิปหลักฐานการผ่อนทุกเดือน)”
แจกัน ปอถักทอง ขอจบเรื่องราวทั้งหมดและไม่ตอบคำถามใดอีก อยากกลับมาโฟกัสเรื่องงานและหน้าที่ของตนเอง หากโพสต์หรือคอมเมนต์ใดยังเผยแพร่เรื่องที่ไม่เป็นความจริงหรือข่าวบิดเบือน จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
“ขออนุญาตจบและไม่ตอบคำถามใด ๆ แล้วนะคะ ขอกลับมาทำงาน ทำหน้าที่ของตัวเองต่อค่ะ แต่ถ้าเห็นโพสต์หรือ comment ใดยังกล่าวหา สร้างเรื่องที่ไม่เป็นความจริงหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือใส่ความโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ขออนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ด้วยความเคารพ ทนายแจกัน”
