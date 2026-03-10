ข่าวดาราบันเทิง

กุญแจซอล ตอบคำถามมีลูกเยอะ เลี้ยงเอง-ไม่พึ่งพี่เลี้ยง แฟน ๆ ชมเลือกคู่ชีวิตไม่ผิด

109
กุญแจซอล เปิดเคล็ดลับคุณแม่ลูก 5 ผ่าคลอดทุกท้อง

สุดสตรอง! กุญแจซอล เผยชีวิตคุณแม่ลูก 5 หลายคนอึ้ง ผ่าคลอดทุกท้อง เลี้ยงเองกับสามี ไม่มีพี่เลี้ยง แฟนคลับแห่ชื่นชมเลือกคู่ชีวิตไม่ผิด

ยกให้เป็นอีกหนึ่งคุณแม่สายสตรองแห่งยุค สำหรับ กุญแจซอล ป่านทอทอง บุญทอง นางเอกชื่อดังช่อง 7 ที่มีผลงานละครถึง 15 เรื่อง ควบดีกรีนักร้องเวทีทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย ซีซั่น 6 (AF6) รุ่นเดียวกับ ซานิ นิภาภรณ์ หลังจากตัดสินใจพักงานวงการบันเทิงสร้างครอบครัวสุดอบอุ่นกับสามีนักบิน กัปตันฌณัฏฐ์ เลิศพัฒนาไทย ตอนนี้เธอกลายเป็นคุณแม่ลูกดกที่มีโซ่ทองคล้องใจถึง 5 คนแล้ว

สมาชิกทั้ง 5 คนประกอบไปด้วย น้องเทคออฟ (เหนือเมฆ), น้องรันเวย์ (ดารา), น้องเบิร์ธเดย์ (วันเกิด), น้องแอร์เวย์ (นภา) และน้องคนสุดท้อง น้องแอโร (แดนดิน) ที่เพิ่งลืมตาดูโลกไปเมื่อปี 2568 ที่ผ่านมา เรียกว่าครอบครัวขยายใหญ่และครึกครื้นขึ้นเรื่อย ๆ จนแฟนคลับหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเธอมีเคล็ดลับจัดการเวลาและดูแลเด็กทั้ง 5 คนอย่างไร

กุญแจซอลมักจะแชร์คลิปวิดีโออวดโมเมนต์น่ารัก ๆ ของครอบครัวอัปเดตแฟนคลับอยู่เรื่อย ๆ มักจะชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถามไถ่เคล็ดลับการเลี้ยงลูก ซึ่งคุณแม่คนเก่งก็ใจดีเข้ามาตอบคำถามคลายความสงสัยให้แบบหมดเปลือก หลายคนเข้ามาถามด้วยความห่วงใยว่ามีลูกหลายคน แม่คนเดียวคงเหนื่อยแย่ มีพี่เลี้ยงหรือไม่ ซึ่งกุญแจซอลตอบกลับชัดเจนว่า “เลี้ยงกับสามีค่ะ ไม่มีพี่เลี้ยงค่ะ”

รวมทั้งมีคนเข้ามาชมว่าเก่งมากที่คลอดธรรมชาติได้ทั้งหมด งานนี้คุณแม่ขอเบรกเพื่อแก้ข่าวเบา ๆ ว่า “ผ่าคลอดหมดเลยค่ะ” พร้อมเผยไทม์ไลน์ชัด ๆ ว่าคนที่ 1 ห่างกับคนที่ 2 เกือบ 3 ปี, คนที่ 2 กับคนที่ 3 ท้องหัวปีท้ายปี, คนที่ 3 กับ 4 ห่างกัน 2 ปี และคนที่ 4 กับ 5 ห่างกันอีก 2 ปี โดยเน้นย้ำว่าผ่าคลอดทุกท้อง!

นอกจากความน่ารักของเด็ก ๆ แล้ว ยังมีคอมเมนต์สุดซึ้งจากแฟนคลับที่เข้ามาบอกว่า “พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่ากุญแจซอลเลือกคู่ชีวิตไม่ผิด” งานนี้คุณแม่คนสวยอารมณ์ดี ก็ขอตอบกลับชวนยิ้มว่า “ไม่ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีไรทำ”

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

