หนึ่ง นึกคิด กุมมือลา มุกดา ยอมเจ็บ-ทรมานแทน น้องสาว ‘กุญแจซอล’ วอนงดแชร์ข่าวเท็จ

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 13:46 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 13:49 น.
หนึ่ง นึกคิด โพสต์ลาภรรยา มุกดา จากไปด้วยโรคมะเร็ง

แจกัน-เรดาห์ น้องสาวกุญแจซอล วอนงดแชร์ข่าวบิดเบือน-ขอพื้นที่ส่วนตัวครอบครัว หลังคุณแม่มุกดาจากไป ด้านสามี ‘หนึ่ง นึกคิด’ โพสต์เศร้ากุมมือลา ยอมเจ็บปวดและทรมานแทน

หลังจากข่าวเศร้าของครอบครัวบุญทอง ออกมาแจ้งว่า มุกดา บุญทอง อดีตนักแสดงยุค 90 ภรรยาของ หนึ่ง นึกคิด บุญทอง อดีตนักร้องดังวงมะลิลา บราซิลเลี่ยน เสียชีวิตหลังจากรักษาโรคมะเร็งมานาน มีกำหนดสวดอภิธรรมในวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2569 ณ วัดสัมมาชัญญาวาส โดยมีน้องในวงการบันเทิงมาร่วมงานแสดงความเสียใจต่อการจากไปครั้งนี้

ล่าสุด แจกัน และ เรดาห์ ลูกสาวของ มุกดา บุญทอง และเป็นน้องสาวของ กุญแจซอล ป่านทอทอง ออกมาขอความร่วมมือในช่วงที่จัดการงานศพของคุณแม่ งดเผยแพร่ข่าวเท็จหรือข่าวบิดเบือนที่ทำให้ครอบครัวและแม่เสียหาย และขอพื้นที่ส่วนตัวให้กับครอบครัว

“ช่วงนี้ขออนุญาตจัดการเรื่อง งานคุณแม่แบบสงบและเรียบร้อย ขอความกรุณาสํานักข่าวหรือเพจต่าง ๆ งดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิดความสับสนหรืออาจสร้างความเสียหายแก่คุณแม่หรือครอบครัว ขอพื้นที่ส่วนตัวให้ครอบครัว
หน่อยนะคะ”

ลูกสาวมุกดาขอความร่วมมือสื่องดเผยแพร่ข่าวปลอม
ภาพจาก Instagram : redarrprchyaa

ขณะเดียวกัน หนึ่ง นึกคิด สามีของ มุกดา บุญทอง ได้โพสต์ข้อความจากลาคู่ชีวิตที่ครองรักกันมายาวนานผ่านอินสตาแกรม 1_nukkid เผยความในใจว่า “ให้เจ็บปวด ทนทรมานแทนกันได้ก็ยอม” พร้อมแนบภาพที่ตนกุมมือภรรยาไว้ไม่ห่าง

ภาพจาก Instagram : 1_nukkid

มุกดา บุญทอง และ หนึ่ง นึกคิด บุญทอง มุกดา บุญทอง และ หนึ่ง นึกคิด บุญทอง-2

