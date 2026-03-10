หนึ่ง นึกคิด กุมมือลา มุกดา ยอมเจ็บ-ทรมานแทน น้องสาว ‘กุญแจซอล’ วอนงดแชร์ข่าวเท็จ
แจกัน-เรดาห์ น้องสาวกุญแจซอล วอนงดแชร์ข่าวบิดเบือน-ขอพื้นที่ส่วนตัวครอบครัว หลังคุณแม่มุกดาจากไป ด้านสามี ‘หนึ่ง นึกคิด’ โพสต์เศร้ากุมมือลา ยอมเจ็บปวดและทรมานแทน
หลังจากข่าวเศร้าของครอบครัวบุญทอง ออกมาแจ้งว่า มุกดา บุญทอง อดีตนักแสดงยุค 90 ภรรยาของ หนึ่ง นึกคิด บุญทอง อดีตนักร้องดังวงมะลิลา บราซิลเลี่ยน เสียชีวิตหลังจากรักษาโรคมะเร็งมานาน มีกำหนดสวดอภิธรรมในวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2569 ณ วัดสัมมาชัญญาวาส โดยมีน้องในวงการบันเทิงมาร่วมงานแสดงความเสียใจต่อการจากไปครั้งนี้
ล่าสุด แจกัน และ เรดาห์ ลูกสาวของ มุกดา บุญทอง และเป็นน้องสาวของ กุญแจซอล ป่านทอทอง ออกมาขอความร่วมมือในช่วงที่จัดการงานศพของคุณแม่ งดเผยแพร่ข่าวเท็จหรือข่าวบิดเบือนที่ทำให้ครอบครัวและแม่เสียหาย และขอพื้นที่ส่วนตัวให้กับครอบครัว
“ช่วงนี้ขออนุญาตจัดการเรื่อง งานคุณแม่แบบสงบและเรียบร้อย ขอความกรุณาสํานักข่าวหรือเพจต่าง ๆ งดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิดความสับสนหรืออาจสร้างความเสียหายแก่คุณแม่หรือครอบครัว ขอพื้นที่ส่วนตัวให้ครอบครัว
หน่อยนะคะ”
ขณะเดียวกัน หนึ่ง นึกคิด สามีของ มุกดา บุญทอง ได้โพสต์ข้อความจากลาคู่ชีวิตที่ครองรักกันมายาวนานผ่านอินสตาแกรม 1_nukkid เผยความในใจว่า “ให้เจ็บปวด ทนทรมานแทนกันได้ก็ยอม” พร้อมแนบภาพที่ตนกุมมือภรรยาไว้ไม่ห่าง
