ข่าว

ประวัติ “อาจารย์สิงห์” หมอดู TikTok อ้างเบื้องสูง ลวงเงินเหยื่อนับล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 14:26 น.
295
ภาพประกอบบทความ

สรุปประวัติ “อาจารย์สิงห์” หมอดู TikTok ลวงเงินเหยื่อนับล้าน อ้างเป็นพราหมณ์หลวง-แก้กรรมสยิว หมอปลาพาเหยื่อบุกกองปราบแจ้งความดำเนินคดีด่วน

จากกรณีที่ หมอปลา มือปราบสัมภเวสี พากลุ่มผู้เสียหาย 9 ราย บุกร้องเรียนกองบังคับการปราบปราม (CIB) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 นี่คือสรุปประวัติและพฤติการณ์สุดแสบของ อาจารย์สิงห์ ที่ใช้ TikTok เป็นเครื่องมือหากินจนมีเหยื่อสูญเงินรวมกว่า 1 ล้านบาท

สรุปประวัติและพฤติการณ์ “อาจารย์สิงห์”

  • แอบอ้างเป็นพราหมณ์ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมอ้างเอกสารปลอม
  • หลอกให้โอนเงินและส่งของขวัญผ่าน TikTok เพื่อเข้ากลุ่ม VIP ดูดวง
  • ผู้เสียหายรายหนึ่งเสียเงินไป 18,000 บาท (สติ๊กเกอร์แลกดูดวง) และอีก 30,000 บาท (เครื่องรางของขลัง)
  • มีข้อกล่าวหาว่าอ้างการ “แก้กรรมทางเพศ” กับผู้เสียหาย
  • มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1 ล้านบาท

อาจารย์สิงห์ มีชื่อจริงว่า นายสมชาย จำปางป่า ชื่อเล่น “ทราย” เป็นชายที่อ้างตัวว่าเป็น พราหมณ์และหมอดูประจำพระบรมมหาราชวัง เปิดสำนักแก้กรรมและดูดวงผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ TikTok

อ.สิงห์ สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการอ้างตัวเป็น หมอดูประจำสำนักพระราชวัง และพราหมณ์หลวง โดยมีการนำเอกสารแอบอ้างเบื้องสูง (ซึ่งเป็นของปลอม) มาโชว์ในโซเชียลเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อตายใจ

ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีหว่านล้อมให้เหยื่อโอนเงิน หรือเปย์ “ของขวัญดิจิทัล (สติกเกอร์ TikTok)” เพื่อแลกกับการดูดวง และสิทธิ์การเข้า “กลุ่ม VIP” สำหรับดูดวงตลอดทั้งปี

ข้อมูลจากเหยื่อรายหนึ่ง เล่าว่า ตอนแรกหลงเชื่อเพราะคำทำนายดันไปตรงกับปัญหาชีวิตที่กำลังเจอพอดี ทำให้ยอมจ่ายค่าของขวัญ TikTok ไป 18,000 บาท และโดนหลอกขายเครื่องรางวัตถุมงคลไปอีกราว 30,000 บาท

ที่เลวร้ายกว่าการหลอกลวงเรื่องเงิน คือมีผู้เสียหายบางรายแฉว่า ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยอ้างว่าเป็นการทำ “พิธีแก้กรรม” หรือสะเดาะเคราะห์

สถานการณ์ล่าสุด หมอปลา (จีรพันธ์ เพชรขาว) ได้พาเหยื่อเข้าพบ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เพื่อแจ้งความเอาผิดแล้ว พร้อมฝากข้อคิดเตือนใจสังคมว่า “หมอดูที่แท้จริง จะไม่มีวันเรียกร้องเงิน ของขวัญ หรือล่วงละเมิดแตะเนื้อต้องตัวลูกค้าเด็ดขาด” ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องร้องทุกข์ และกำลังเร่งสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เผยชื่อ 3 ลูกเรือไทยสูญหาย เหตุเรือ มยุรีนารี โดนถล่ม ช่องแคบฮอร์มุซ

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต.ชุดเล็ก ตีตกคดี “ฮั้ว สว.” 229 รายรอด ไม่มีมูลความผิด

27 นาที ที่แล้ว
เพื่อไทย มีมติส่ง &quot;เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล&quot; สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ข่าวการเมือง

เพื่อไทย มีมติส่ง “เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล” สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน “ชนนพัฒฐ์” สส. พรรคกล้าธรรม รวมกว่า 159 ล้านบาท

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

“แกร็บเกล” มาแล้ว! ควง 4 หนุ่ม “Friend of Grab” แจกความสดใสเกินต้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จางหลิงเฮ่อ ดาราจีน โดนจวกยับหลังหลุดปากบูลลี่รูปลักษณ์คนอาเซียน ข่าวต่างประเทศ

ดาราจีน หลุดปากเหยียดหน้าตา เหมือนคนอาเซียน ทัวร์ลงยับ แห่แบนงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ โก๊ะตี๋ อารามบอย ย้อนเส้นทางชีวิตจากเด็กเกเรไว้ผมโก๊ะ สู่ดาราตลกและพิธีกรชื่อดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิชิต้า ชาห์ คือใคร? เปิดประวัติทายาทสาว GP Group ผู้หญิงที่รวยที่สุดในไทย เศรษฐกิจ

นิชิต้า ชาห์ คือใคร? เปิดประวัติทายาทสาว GP Group ผู้หญิงที่รวยที่สุดในไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ฝากขัง “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” นำตัวส่งศาลอาญารัชดา คดีเครือข่ายเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ &quot;อาจารย์สิงห์&quot; อ้างเป็นพราหมณ์ ลวงแก้กรรม บังคับอมของลับ-เอาน้ำเชื้อเขียนยันต์ ข่าว

แฉ “อาจารย์สิงห์” อ้างเป็นพราหมณ์ ลวงแก้กรรม บังคับอมของลับ-เอาน้ำเชื้อเขียนยันต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นัด 15 มี.ค. โหวตเลือกประธานสภา-รองประธานสภา ลือ “ปชน.” เสนอชื่อด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรดาร์ ลูกสาว หนึ่ง นึกคิด ลั่น ไม่มีใครรู้เท่าคนในบ้าน หลังเสียแม่มุกดา ข่าวดารา

เรดาร์ ลูกหนึ่ง นึกคิด พูดแล้ว ไม่มีใครรู้ดีเท่าเรา แม่เสียก็แย่พอแล้ว ‘แจกัน’ เตรียมฟ้องคนเฟกนิวส์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “อาจารย์สิงห์” หมอดู TikTok อ้างเบื้องสูง ลวงเงินเหยื่อนับล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะเทือนวงการ! ตลกดัง ชื่อย่อ กต. โดนแฉ &#039;ซุกบ้านน้อย&#039; ชาวเน็ตตามใส่ใจด่วน บันเทิง

สะเทือนวงการ! ดาราตลกดัง ชื่อย่อ กต. โดนแฉ ‘ซุกบ้านน้อย’ ชาวเน็ตตามใส่ใจด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงต่างประเทศ ประท้วงอิหร่านยิงเรือไทย เชิญทูตอิหร่านมาคุยแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

ชูษี เชิญยิ้ม สูญเสียคุณแม่วัย 84 หลังเส้นเลือดสมองแตก นอนป่วยติดเตียง 2 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุรชัย สมบัติเจริญ เผยโฉมภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เผย 40 ปีที่รักกันมา แม้ต้องอยู่ห่างกันก็ไม่เคยหย่าร้าง บันเทิง

ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสแบบเงียบๆ มากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลมาเลฯ สั่งจำคุกแอดมินเพจ 10 เดือน เหตุโพสต์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขออภัย มีบุคคลภายนอกพยายามเข้าถึงฐานข้อมูลสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รักแท้ตราบสิ้นลม คู่ตา-ยายครองรัก 70 ปี จับมือกันจากไปอย่างสงบ หลังอุบัติเหตุสลด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ข่าว

พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 496 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แมว จิรศักดิ์ เจอมนุษย์ป้ายืนจองจุดจอดชาร์จแบตรถ EV โพสต์สอนธรรมะระงับความโกรธ แฟนๆ แห่ชื่นชม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โต้สื่อไทย ฮุน มาเนต ไม่เคยขอเจรจา ขอคืนพื้นที่ชายแดน หลังสงกรานต์ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โต้สื่อไทย ฮุน มาเนต ไม่เคยขอเจรจา ขอคืนพื้นที่ชายแดน หลังสงกรานต์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/3/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/3/69 แจกเลขชน 3 สำนัก ให้ตรงกันเป๊ะ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 14:26 น.
295
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! กกต.ชุดเล็ก ตีตกคดี “ฮั้ว สว.” 229 รายรอด ไม่มีมูลความผิด

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
เพื่อไทย มีมติส่ง &quot;เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล&quot; สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2

เพื่อไทย มีมติส่ง “เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล” สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

เปิดทรัพย์สิน “ชนนพัฒฐ์” สส. พรรคกล้าธรรม รวมกว่า 159 ล้านบาท

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

“แกร็บเกล” มาแล้ว! ควง 4 หนุ่ม “Friend of Grab” แจกความสดใสเกินต้าน

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
Back to top button