ประวัติ “อาจารย์สิงห์” หมอดู TikTok อ้างเบื้องสูง ลวงเงินเหยื่อนับล้าน
สรุปประวัติ “อาจารย์สิงห์” หมอดู TikTok ลวงเงินเหยื่อนับล้าน อ้างเป็นพราหมณ์หลวง-แก้กรรมสยิว หมอปลาพาเหยื่อบุกกองปราบแจ้งความดำเนินคดีด่วน
จากกรณีที่ หมอปลา มือปราบสัมภเวสี พากลุ่มผู้เสียหาย 9 ราย บุกร้องเรียนกองบังคับการปราบปราม (CIB) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 นี่คือสรุปประวัติและพฤติการณ์สุดแสบของ อาจารย์สิงห์ ที่ใช้ TikTok เป็นเครื่องมือหากินจนมีเหยื่อสูญเงินรวมกว่า 1 ล้านบาท
สรุปประวัติและพฤติการณ์ “อาจารย์สิงห์”
- แอบอ้างเป็นพราหมณ์ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมอ้างเอกสารปลอม
- หลอกให้โอนเงินและส่งของขวัญผ่าน TikTok เพื่อเข้ากลุ่ม VIP ดูดวง
- ผู้เสียหายรายหนึ่งเสียเงินไป 18,000 บาท (สติ๊กเกอร์แลกดูดวง) และอีก 30,000 บาท (เครื่องรางของขลัง)
- มีข้อกล่าวหาว่าอ้างการ “แก้กรรมทางเพศ” กับผู้เสียหาย
- มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1 ล้านบาท
อาจารย์สิงห์ มีชื่อจริงว่า นายสมชาย จำปางป่า ชื่อเล่น “ทราย” เป็นชายที่อ้างตัวว่าเป็น พราหมณ์และหมอดูประจำพระบรมมหาราชวัง เปิดสำนักแก้กรรมและดูดวงผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ TikTok
อ.สิงห์ สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการอ้างตัวเป็น หมอดูประจำสำนักพระราชวัง และพราหมณ์หลวง โดยมีการนำเอกสารแอบอ้างเบื้องสูง (ซึ่งเป็นของปลอม) มาโชว์ในโซเชียลเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อตายใจ
ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีหว่านล้อมให้เหยื่อโอนเงิน หรือเปย์ “ของขวัญดิจิทัล (สติกเกอร์ TikTok)” เพื่อแลกกับการดูดวง และสิทธิ์การเข้า “กลุ่ม VIP” สำหรับดูดวงตลอดทั้งปี
ข้อมูลจากเหยื่อรายหนึ่ง เล่าว่า ตอนแรกหลงเชื่อเพราะคำทำนายดันไปตรงกับปัญหาชีวิตที่กำลังเจอพอดี ทำให้ยอมจ่ายค่าของขวัญ TikTok ไป 18,000 บาท และโดนหลอกขายเครื่องรางวัตถุมงคลไปอีกราว 30,000 บาท
ที่เลวร้ายกว่าการหลอกลวงเรื่องเงิน คือมีผู้เสียหายบางรายแฉว่า ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยอ้างว่าเป็นการทำ “พิธีแก้กรรม” หรือสะเดาะเคราะห์
สถานการณ์ล่าสุด หมอปลา (จีรพันธ์ เพชรขาว) ได้พาเหยื่อเข้าพบ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เพื่อแจ้งความเอาผิดแล้ว พร้อมฝากข้อคิดเตือนใจสังคมว่า “หมอดูที่แท้จริง จะไม่มีวันเรียกร้องเงิน ของขวัญ หรือล่วงละเมิดแตะเนื้อต้องตัวลูกค้าเด็ดขาด” ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องร้องทุกข์ และกำลังเร่งสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
