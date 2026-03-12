ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขออภัย มีบุคคลภายนอกพยายามเข้าถึงฐานข้อมูลสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต

เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 12:53 น.
66

พรรคประชาชน แถลงขออภัย มีบุคคลภายนอกพยายามเข้าถึงฐานข้อมูลสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต สั่งดำเนินการแก้ไขแล้ว

พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งสมาชิกว่า [ เรียนแจ้งสมาชิกพรรคประชาชนถึงความพยายามของบุคคลภายนอกในการเข้าถึงฐานข้อมูลของพรรคโดยไม่ได้รับอนุญาต แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของระบบที่พรรคดำเนินการไปแล้ว และมาตรการแก้ไขเยียวยาเพื่อป้องกันความเสี่ยง ]

พรรคประชาชนขอเรียนกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะสมาชิกพรรคว่า พรรคได้ตรวจพบความพยายามจากบุคคลภายนอกในการเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสมาชิกของพรรคโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทันทีที่ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ก.พ. พรรคประชาชนได้ดำเนินการแก้ไขและป้องกันระบบข้อมูลของพรรคเป็นที่เรียบร้อยในทันที โดยการ (1) ระงับช่องทางบุกรุกเพื่อปิดกั้นช่องทางมิให้ผู้ที่พยายามเข้าถึงระบบเข้าถึงได้อีก (2) ยกระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายทั้งระบบ และ (3) แจ้งเหตุต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ตามขั้นตอนทางกฎหมาย

เมื่อพรรคได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่ปรากฎเมื่อวันที่ 10 มี.ค. เกี่ยวกับรายละเอียดและลักษณะของการละเมิดข้อมูลดังกล่าวซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล พรรคจึงได้ดำเนินการ (1) แจ้งเหตุและมาตรการแก้ไขเยียวยาต่อสมาชิกพรรคซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลตามขั้นตอนทางกฎหมาย (2) รายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

จากการตรวจสอบโดยละเอียด พรรคประชาชนพบว่า ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำกัดอยู่เพียงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสมัครสมาชิกพรรค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบางส่วน (เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รวมถึงไฟล์ภาพถ่ายเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกพรรคในบางราย) โดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อข้อมูลในระบบอื่นของพรรค (เช่น รหัสผ่าน ระบบการรับเรื่องร้องเรียน การเสนอความคิดเห็น และระบบการบริจาค ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลทางการเงิน การชำระเงิน การชำระภาษี หรือข้อมูลธุรกรรมใด ๆ) – ณ วันนี้ พรรคยังไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม พรรคประชาชนอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกเพื่อยืนยันขอบเขตของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของข้อมูลในระบบอื่นของพรรคทั้งหมด

เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวในระดับสูงสุด พรรคประชาชนขอแนะนำให้สมาชิกพรรคในฐานะเจ้าของข้อมูล ดำเนินการดังต่อไปนี้

• เฝ้าระวังการแอบอ้าง : ระวังการติดต่อจากบุคคลแปลกหน้าที่อ้างชื่อหน่วยงานหรือพรรคประชาชนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือการทำธุรกรรมที่ท่านไม่ได้เป็นผู้ริเริ่ม
• ตรวจสอบประวัติเครดิต/ธุรกรรม : หมั่นตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร หรือรายการธุรกรรมทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ
• เปลี่ยนรหัสผ่าน : หากท่านใช้รหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในเอกสารดังกล่าว แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที

หากสมาชิกหรือประชาชนมีข้อสงสัย ข้อกังวล หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพรรคได้ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ที่อยู่: สำนักงานใหญ่ พรรคประชาชน เลขที่ 167 ชั้น 4 ซอยรามคำแหง 42 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
• อีเมล: pdpa@peoplespartythailand.org

พรรคประชาชนขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอน้อมรับความกังวลของสมาชิกทุกท่าน พรรคตระหนักดีว่าการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเป็นเรื่องสำคัญ และความไว้วางใจของสมาชิกคือสิ่งที่พรรคให้ความสำคัญสูงสุด – พรรคประชาชนขอยืนยันกับสมาชิกและประชาชนว่า พรรคได้พยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขและป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ดังกล่าว และพรรคจะดำเนินการต่อไปอย่างเคร่งครัดในมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้สมาชิกและประชาชนทุกคนมั่นใจว่าข้อมูลของสมาชิกจะได้รับการคุ้มครองสูงสุด”

