เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 10:37 น.
คสพป. ผิดหวัง พรรคประชาชน หละหลวมคัดผู้สมัคร ปล่อยคนมีคดีข่มขืนลงชิง สส.

“สส.แจม” นำทีม 38 รายชื่อ คสพป. ร้องผู้บริหารพรรคประชาชน จี้ปฏิรูปกระบวนการคัดผู้สมัคร สส. หลังศาลฎีกาพิพากษาจำคุกผู้สมัครมหาสารคามคดีข่มขืน

น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ หรือ ทนายแจม ผู้สมัคร สส.กรุงเทพฯ พรรคประชาชน โพสต์แถลงการณ์ ในนามคณะทำงานเพื่อความเสมอภาคทางเพศในพรรคประชาชน (คสพป.) ต่อผู้บริหารพรรคประชาชน กรณีผู้สมัครจังหวัดมหาสารคามถูกศาลฎีกาพิพากษาว่ากระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและลงโทษทั้งจำทั้งปรับ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

คณะทำงานเพื่อความเสมอภาคทางเพศในพรรคประชาชน (คสพป.) ขอแสดงจุดยืนต่อกรณีผู้สมัครของพรรคในจังหวัดมหาสารคามที่ปรากฏข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดีข่มขืนกระทำชำเรา ซึ่งเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชน และต่อหลักการความเสมอภาคทางเพศที่พรรคยึดมั่นมาโดยตลอด

คณะทำงานฯ ของเรา ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะทำงานระดับจังหวัด พนักงาน และสมาชิกพรรคประชาชนที่ให้ความสำคัญอย่างจริงจังต่อประเด็นความเสมอภาคทางเพศ และการสร้างพื้นที่ทางการเมืองที่ปลอดภัย ปราศจากการคุกคามและความรุนแรงทางเพศ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คณะทำงานฯ ขอแสดงความผิดหวังอย่างมากต่อความผิดพลาดของกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครของพรรคที่ยังขาดกลไกตรวจสอบและคัดกรองอย่างรอบด้านในประเด็นการคุกคามและความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า และสะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิรูประบบภายในพรรคอย่างเป็นรูปธรรม

คณะทำงานฯ จึงขอเสนอแนวทางดังต่อไปนี้

1. จัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียนของพรรคเกี่ยวกับการคุกคามและความรุนแรงทางเพศที่เป็นระบบ โปร่งใส เข้าถึงได้ง่าย และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน

2.ให้คณะทำงานฯ มีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร หรือมีสัดส่วนในคณะกรรมการวินัยของพรรค เพื่อร่วมกลั่นกรองและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันในอนาคต

3.แก้ไขข้อบังคับพรรคฯเพื่อรับรองสถานะ บทบาท และอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน มีกลไกการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และมีผลในทางปฏิบัติ

คณะทำงานฯ ยังคงเชื่อมั่นในอุดมการณ์และศักยภาพของพรรคประชาชน และเห็นว่าการยอมรับปัญหาอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขเชิงโครงสร้างจะทำให้พรรคเติบโตอย่างเข้มแข็งและสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศที่สังคมคาดหวัง และพรรคมีบทบาทสำคัญในการผลักดันผ่านระบบรัฐสภามาโดยตลอด
ในนามคณะทำงานเพื่อความเสมอภาคทางเพศในพรรคประชาชน (คสปพ.)

เราขอประกาศยืนยันความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้พรรคเป็นพื้นที่ทางการเมืองที่ปลอดภัย เป็นธรรม และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างไม่มีข้อยกเว้น

ลงชื่อ คณะทำงานเพื่อความเสมอภาคทางเพศในพรรคประชาชน (คสพป.)

  • ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์
  • ชลณัฏฐ์ โกยกุล
  • อังสนา โรมินทร์ คราวซ์
  • กมลชนก สุพรรณฝ่าย
  • ณัฐยา บุญภักดี (ที่ปรึกษา)
  • คณาสิต พ่วงอำไพ
  • ธนพร วิจันทร์
  • วรรณอนงค์ หาญพงษ์ธรรม
  • อิศราพร ดวงอุปะ
  • ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย
  • จิรายุ ดวงแก้ว
  • ภัณฑิรา มั่นสัมฤทธิ์
  • นาลันทา บุญชิต
  • รวิสรา มาวงศ์
  • นวลรหงษ์ ยิ่งได้ชม
  • ศุภกร ชันแก้ว
  • ชุตินันท์ สอนสมฤทธิ์
  • นัชชา นิมาแสง
  • นักษา กาญจนคีรีรัตน์
  • กฤษฎา บุญทศ
  • ขวัญรัตน์ พนมขวัญ
  • วาสนา อยู่ภักดี
  • ธันยนันท์ ไพบูลย์สุข
  • นิฟารา เปาะอาเดะ
  • นิอัลฟาน มะโสง
  • นัฏฐิกา โล่ห์วีระ
  • นูรฮายาตี สาเมาะ
  • ธนพร กกกลาง
  • ยัสมูน หะยีลาเต๊ะ
  • พิณทอง เล่ห์กันต์
  • สหัสวัต คุ้มคง
  • กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ (ที่ปรึกษา)
  • ธนัชชา แสนสุขุม
  • ธีรพงศ์ ชื่นชอบ
  • เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
  • นฤมาศ เปี่ยมบัณฑิต
  • ศวิตา สำลีพันธุ์
  • ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ (ที่ปรึกษา)
  • ลักษณารีย์ ดวงตาดำ

เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 10:37 น.
