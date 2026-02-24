คสพป. ผิดหวัง พรรคประชาชน หละหลวมคัดผู้สมัคร ปล่อยคนมีคดีข่มขืนลงชิง สส.
“สส.แจม” นำทีม 38 รายชื่อ คสพป. ร้องผู้บริหารพรรคประชาชน จี้ปฏิรูปกระบวนการคัดผู้สมัคร สส. หลังศาลฎีกาพิพากษาจำคุกผู้สมัครมหาสารคามคดีข่มขืน
น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ หรือ ทนายแจม ผู้สมัคร สส.กรุงเทพฯ พรรคประชาชน โพสต์แถลงการณ์ ในนามคณะทำงานเพื่อความเสมอภาคทางเพศในพรรคประชาชน (คสพป.) ต่อผู้บริหารพรรคประชาชน กรณีผู้สมัครจังหวัดมหาสารคามถูกศาลฎีกาพิพากษาว่ากระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและลงโทษทั้งจำทั้งปรับ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569
คณะทำงานเพื่อความเสมอภาคทางเพศในพรรคประชาชน (คสพป.) ขอแสดงจุดยืนต่อกรณีผู้สมัครของพรรคในจังหวัดมหาสารคามที่ปรากฏข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดีข่มขืนกระทำชำเรา ซึ่งเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชน และต่อหลักการความเสมอภาคทางเพศที่พรรคยึดมั่นมาโดยตลอด
คณะทำงานฯ ของเรา ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะทำงานระดับจังหวัด พนักงาน และสมาชิกพรรคประชาชนที่ให้ความสำคัญอย่างจริงจังต่อประเด็นความเสมอภาคทางเพศ และการสร้างพื้นที่ทางการเมืองที่ปลอดภัย ปราศจากการคุกคามและความรุนแรงทางเพศ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คณะทำงานฯ ขอแสดงความผิดหวังอย่างมากต่อความผิดพลาดของกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครของพรรคที่ยังขาดกลไกตรวจสอบและคัดกรองอย่างรอบด้านในประเด็นการคุกคามและความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า และสะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิรูประบบภายในพรรคอย่างเป็นรูปธรรม
คณะทำงานฯ จึงขอเสนอแนวทางดังต่อไปนี้
1. จัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียนของพรรคเกี่ยวกับการคุกคามและความรุนแรงทางเพศที่เป็นระบบ โปร่งใส เข้าถึงได้ง่าย และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน
2.ให้คณะทำงานฯ มีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร หรือมีสัดส่วนในคณะกรรมการวินัยของพรรค เพื่อร่วมกลั่นกรองและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันในอนาคต
3.แก้ไขข้อบังคับพรรคฯเพื่อรับรองสถานะ บทบาท และอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน มีกลไกการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และมีผลในทางปฏิบัติ
คณะทำงานฯ ยังคงเชื่อมั่นในอุดมการณ์และศักยภาพของพรรคประชาชน และเห็นว่าการยอมรับปัญหาอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขเชิงโครงสร้างจะทำให้พรรคเติบโตอย่างเข้มแข็งและสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศที่สังคมคาดหวัง และพรรคมีบทบาทสำคัญในการผลักดันผ่านระบบรัฐสภามาโดยตลอด
ในนามคณะทำงานเพื่อความเสมอภาคทางเพศในพรรคประชาชน (คสปพ.)
เราขอประกาศยืนยันความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้พรรคเป็นพื้นที่ทางการเมืองที่ปลอดภัย เป็นธรรม และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างไม่มีข้อยกเว้น
ลงชื่อ คณะทำงานเพื่อความเสมอภาคทางเพศในพรรคประชาชน (คสพป.)
- ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์
- ชลณัฏฐ์ โกยกุล
- อังสนา โรมินทร์ คราวซ์
- กมลชนก สุพรรณฝ่าย
- ณัฐยา บุญภักดี (ที่ปรึกษา)
- คณาสิต พ่วงอำไพ
- ธนพร วิจันทร์
- วรรณอนงค์ หาญพงษ์ธรรม
- อิศราพร ดวงอุปะ
- ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย
- จิรายุ ดวงแก้ว
- ภัณฑิรา มั่นสัมฤทธิ์
- นาลันทา บุญชิต
- รวิสรา มาวงศ์
- นวลรหงษ์ ยิ่งได้ชม
- ศุภกร ชันแก้ว
- ชุตินันท์ สอนสมฤทธิ์
- นัชชา นิมาแสง
- นักษา กาญจนคีรีรัตน์
- กฤษฎา บุญทศ
- ขวัญรัตน์ พนมขวัญ
- วาสนา อยู่ภักดี
- ธันยนันท์ ไพบูลย์สุข
- นิฟารา เปาะอาเดะ
- นิอัลฟาน มะโสง
- นัฏฐิกา โล่ห์วีระ
- นูรฮายาตี สาเมาะ
- ธนพร กกกลาง
- ยัสมูน หะยีลาเต๊ะ
- พิณทอง เล่ห์กันต์
- สหัสวัต คุ้มคง
- กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ (ที่ปรึกษา)
- ธนัชชา แสนสุขุม
- ธีรพงศ์ ชื่นชอบ
- เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
- นฤมาศ เปี่ยมบัณฑิต
- ศวิตา สำลีพันธุ์
- ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ (ที่ปรึกษา)
- ลักษณารีย์ ดวงตาดำ
