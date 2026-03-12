ลูกเรือ มยุรี นารี รอดชีวิต โพสต์เศร้า “ขอโทษที่พาแม่กลับบ้านไม่ได้”
ลูกเรือเรือสินค้าไทย “มยุรี นารี” ที่รอดจากเหตุถูกโจมตีที่ช่องแคบฮอร์มุซ โพสต์ข้อความร่ำลา ผ่านเฟซบุ๊ก ขณะเพื่อนร่วมเรืออีก 3 คนยังสูญหาย
เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 69 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งในชื่อ เอ’ เป็ก’ ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกเรือ 20 คนที่รอดชีวิตจากเหตุโจมตีเรือ “มยุรี นารี” ได้โพสต์ข้อความสั้น ๆ ระบุว่า “ขอโทษที่พาแม่กลับบ้านไม่ได้ ไหนว่าจะไม่ยิงเรือไทย”
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังโพสต์ภาพของตัวเองลงสตอรี่เฟซบุ๊ก พร้อมเขียนสั้น ๆ ว่า “ลูกสบายดี” เพียงไม่กี่คำ แต่สะท้อนให้เห็นว่าแม้ตัวเองจะรอดมาได้ แต่ก็ต้องสูญเสียคนใกล้ชิด (เรือ) ไปพร้อมกัน
ข้อความดังกล่าวถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง ท่ามกลางบรรยากาศที่คนไทยทั้งประเทศกำลังเกาะติดชะตากรรมของลูกเรืออีก 3 คนที่ยังสูญหายอยู่ภายในห้องเครื่องของเรือ
ย้อนเหตุการณ์โจมตีเรือมยุรี นารี
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 69 เรือบรรทุกสินค้าเทกอง “มยุรี นารี” (Mayuree Naree) สัญชาติไทย ของ บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) ถูกโจมตี 2 ครั้ง ขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หลังออกจากท่าเรือคาลิฟา ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มุ่งหน้าไปอินเดีย โดยกระสุนเจาะเข้าบริเวณห้องเครื่องท้ายเรือจนเกิดเพลิงไหม้รุนแรง ลูกเรือ 23 คนซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมดต้องตัดสินใจสละเรือ
กองทัพเรือโอมานเข้าช่วยเหลือลูกเรือได้ 20 คน และนำขึ้นฝั่งที่เมืองคาซับ ประเทศโอมาน ทุกคนได้รับบาดเจ็บในระดับต่าง ๆ และกำลังรับการรักษา ขณะที่ลูกเรืออีก 3 คนยังสูญหาย คาดว่าติดอยู่ภายในห้องเครื่องซึ่งเป็นจุดที่ถูกโจมตีโดยตรง
ต่อมา กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ออกมารับว่าเป็นผู้โจมตีเรือลำนี้ โดยอ้างว่าเรือเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
อินเดียแสดงความกังวล — กต.ไทยวอนทุกฝ่ายอดกลั้น
ในวันที่ 12 มี.ค. กระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ เนื่องจากเรือมยุรี นารี กำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือในอินเดีย โดยระบุว่าการที่ลูกเรือผู้บริสุทธิ์ต้องมาเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากความขัดแย้งทางทหารเช่นนี้ไม่อาจยอมรับได้
ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศไทยก็ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอดกลั้นและลดระดับความตึงเครียด พร้อมย้ำถึงความสำคัญของการคุ้มครองพลเรือนตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ปัจจุบัน กรมเจ้าท่าตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับกองทัพเรือและสถานทูตไทยในโอมาน เพื่อเร่งค้นหาลูกเรือ 3 คนที่ยังสูญหาย และเตรียมส่งลูกเรือ 20 คนที่ปลอดภัยกลับไทยโดยเร็วที่สุด
