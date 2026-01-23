ข่าวต่างประเทศ
“ฮุนเซน” สยบลือเส้นเลือดในสมองแตก ควง “บุญ ราณี” ร่วมพิธีเปิดวุฒิสภา
ฮุนเซน สยบลือเส้นเลือดในสมองแตก หลังชาวเขมรอัดคลิปปรากฎตัวพร้อม บุญ ราณี ร่วมพิธีเปิดพระราชวังเอกภาพวุฒิสภา
จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสมเด็จ ฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เส้นเลือดในสมองแตก และมีการวิเคราะห์ว่าเส้นเลือดในสมองแตกจริงหรือเป็นแค่การหลบหนีพื้นที่สื่อ หลังจากที่ถูกจีนกดดันเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ส่องเขมร ได้โพสต์ข้อความว่า คนเขมรลงคลิป สมเด็จเทโช ฮุน เซน และสมเด็จกิตติพันธ์บันดิต บุญ ราณี ฮุน เซน เข้าร่วมพิธีเปิดพระราชวังเอกภาพวุฒิสภา ณ เมืองปาเลย์ 23 มกราคม 2569
