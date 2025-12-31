ซึ้งกินใจ เติร์ด Tilly Birds รำลึก 5 ปีสูญเสียพ่อแม่ สอนให้รู้ รักแท้มีจริง

ซึ้งกินใจ “เติร์ด Tilly Birds” รำลึก 5 ปีแห่งความสูญเสีย เผยที่มาเพลงฮิต “ถ้าเราเจอกันอีก” พร้อมเคลียร์ปมดราม่า โหนความตายพ่อแม่หากิน
เติร์ด – อนุโรจน์ เกตุเลขา นักร้องนำวง Tilly Birds ได้ออกมาเขียนบันทึกผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อรำลึกถึงวันครบรอบ 5 ปี แห่งการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต
เติร์ด ได้ย้อนเล่าถึงปี พ.ศ. 2563 เป็นช่วงอายุ 25 ปี หรือวัยเบญจเพสของเขาว่าเป็น “ปีที่แย่ที่สุดในชีวิต” เพราะต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างต่อเนื่องภายในปีเดียว เริ่มจากกุชชี่ สุนัขแสนรักในเดือนมีนาคม ตามด้วยคุณแม่ในเดือนมิถุนายน และปิดท้ายด้วยคุณป๋า (คุณพ่อ) ในเดือนธันวาคม
นักร้องหนุ่มเผยว่า ความรักของพ่อกับแม่ที่ดูแลกันมา 30 ปี ทำให้เขายังคงเชื่อมั่นในความรัก “พวกเขาทำให้เราไม่เคยขาดความรัก ความอบอุ่น คิดถึงเวลาป๊าแซวแม่ แม่แซวป๊า ตลกเหมือนใน sit-com เราหัวเราะ มีความสุข และพวกเขาทำให้เรารู้ว่า คนที่รักกันมา 30 ปี ถึงแม้จะผ่านทางขรุขระกันมาบ้าง แต่สุดท้ายปลายทางที่สุด เขารักกันที่สุดจริง ๆ เราเลยยังเชื่อในรักอยู่ต่อไปอย่างงมงาย เพราะเราคงรักใครเหมือนที่ป๊ารักแม่”
ก่อนที่คุญป๋าจะจากไป ได้ฝากคำพูดสุดท้ายไว้ว่า “เติร์ดเก่งแล้ว ไม่มีป๊าก็อยู่ได้” ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เขาพิสูจน์แล้วว่าอยู่ได้จริง แต่ไม่สามารถผ่านมรสุมชีวิตมาคนเดียวได้ หากขาดเพื่อนพี่น้องในวง Tilly Birds และกัลยาณมิตรที่คอยดึงสติ เปรียบเสมือนแบทแมนที่ขาดอัลเฟรดไม่ได้
“ชีวิตยังปรานีกับเราอยู่ที่ยังเก็บคนเหล่านี้ไว้เพื่อเตือนสติเรา เวลาที่ประสาทรับประทาน หรือ จิตใจวุ่นวายสับสน ไม่ว่าจะจากเรื่องใด ที่ได้ถาโถมเข้ามาตอกตำใจให้เจ็บ พวกเขาเหล่านี้ช่วยดึงสติของเรากลับเข้าสู่ร่าง ขอบคุณทุกคนและขอโทษ ถ้าเราเคยทำให้ลำบากใจ ไม่ว่าจะคำพูดไหน การกระทำใด ขอบคุณทุกคนที่ทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวัน
สุดท้าย เราอยากขอโทษทุกคนที่เราเคยทำให้รู้สึกไม่ชอบ หรือ ไม่พอใจ กับการที่เราพูดถึง ป๊า-แม่ อยู่บ่อย ๆ เรามานั่งสะท้อนความคิดตนเอง ขุดค้นลงไปในใจว่า ทำไม คำตอบเดียวเลยคือ เราไม่อยากให้พวกเขาสูญหายไปจากความทรงจำ”
ในโพสต์เดียวกัน เติร์ดได้เปิดใจถึงประเด็นอ่อนไหว ที่เคยมีคนวิพากษ์วิจารณ์แรงว่าเขา “โหนความตายของพ่อแม่มาเขียนเพลงหากิน”
เติร์ด ยอมรับว่าคำพูดนี้ทำเอารู้สึกจุกในอก แต่ได้ชี้แจงเจตนาที่แท้จริงว่า เหตุผลที่พูดถึงหรือแต่งเพลงเกี่ยวกับท่านบ่อยๆ เป็นเพราะ “ไม่อยากให้พวกเขาสูญหายไปจากความทรงจำ” และการระบายความรู้สึกหนักอึ้งลงไปในเนื้อเพลง ถือเป็นการบำบัดจิตใจให้โล่งขึ้น ไม่ได้มีเจตนาแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด
เฉลยที่มาเพลงร้อยล้านวิว “ถ้าเราเจอกันอีก” [เติร์ดเล่าว่า เนื้อเพลงนี้เกิดขึ้นในขณะที่เขากำลัง “บวชหน้าไฟ” ให้กับคุณพ่อ
ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า เขาได้ฟังทำนองเปล่าๆ ที่ “ไมโล” (สมาชิกในวง) ส่งมาให้ และนั่งหลับตานึกถึงทำนอง แต่งเนื้อร้องในหัวจนจบเพลง เพื่อส่งต่อความรู้สึกที่คำพูดธรรมดาไม่สามารถอธิบายได้ จนกลายมาเป็นบทเพลงที่เยียวยาหัวใจคนฟังทั่วประเทศในที่สุด
