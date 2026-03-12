พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 496 ราย
วันที่ 11 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 496 ราย
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 496 ราย ดังนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1. พันโท พีระพล ศรีสุข เป็น พันเอก
2. นาวาโทหญิง กัญญารัตน์ ชูชาติ เป็น นาวาเอกหญิง
3. พันตรี สมยศ กาญจนอนันต์ เป็น พันโท
4. นาวาอากาศตรี ทรงพล เทศประทีป เป็น นาวาอากาศโท
5. จ่าสิบเอก พิภพ จันทร์เมือง เป็น ร้อยตรี
6. พันจ่าเอก จรัส ทับทิม เป็น เรือตรี
7. พันจ่าเอก นต วรรณศรี เป็น เรือตรี
8. พันจ่าอากาศเอก ชาตรี คงเงิน เป็น เรืออากาศตรี
9. พันจ่าอากาศเอก ธราดร แก้วรัตนพงษ์ เป็น เรืออากาศตรี
10. จ่าสิบเอกหญิง ปาริชาติ มากบุญ เป็น ร้อยตรีหญิง
11. จ่าสิบเอกหญิง วรัชยา แก้วรัตนพงษ์ เป็น ร้อยตรีหญิง
กองบัญชาการกองทัพไทย
12. พันโท ธนะพัฒน์ นิธิวีรพัฒน์ เป็น พันเอก
13. พันโท จักรกฤษณ์ เส็งชา เป็น พันเอก
14. พันโท นรภัท พฤฒินพัต เป็น พันเอก
15. พันโท ณรงค์ ธูปเงิน เป็น พันเอก
16. นาวาโท สราวุธ จีนาภักดิ์ เป็น นาวาเอก
17. นาวาอากาศโท วิริยศักดิ์ ศรีวิลัย เป็น นาวาอากาศเอก
18. พันโทหญิง ชฎาภรณ์ เอมอุทัย เป็น พันเอกหญิง
19. นาวาโทหญิง วรศุลี ทองดี เป็น นาวาเอกหญิง
20. พันตรี สมชาย ทัยระพันธ์ เป็น พันโท
21. พันตรี เฉลิมชาติ บู่ศรี เป็น พันโท
22. พันตรี มานพ ดำริชอบ เป็น พันโท
23. พันตรี มงคล พลบุตร เป็น พันโท
24. พันตรีหญิง อรณิชชา เสาทองหยุ่น เป็น พันโทหญิง
- พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า แก่ “ร.อ.หญิง เรวดี – ร.อ.หญิง ปาริชาติ”
- โปรดเกล้าฯ พระราชทานเปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ 14 หน่วย
- โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ นายพลตำรวจ เป็นกรณีพิเศษ 25 นาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: