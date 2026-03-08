บีบหัวใจ! ลูกสาวมุกดา บุญทอง โพสต์ส่งแม่เป็นนางฟ้าบนสวรรค์ อ่านแล้วน้ำตาซึม
อาลัยรัก ลูกสาวมุกดา บุญทอง โพสต์ซึ้งส่งแม่เป็นนางฟ้าบนสวรรค์ ขอบคุณที่ดูแลมาตลอดชีวิต สัญญาจะนำคำสอนไปดูแลลูกหลานต่อ
จากข่าวการจากไปของ มุกดา บุญทอง ภรรยา ดารารุ่นใหญ่ หนึ่งนึกคิด บุญทองอดีตนักร้องดังวงมะลิลา บราซิลเลี่ยน คุณแม่ลูกสาม กุญแจซอล ป่านทอทอง, แจกัน ปอถักทอง และ เรดาห์ ปรชญา จากไปอย่างสงบหลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งมานานหลายปี
ล่าสุด เรดาห์ ปรชญา ลูกสาวของมุกดา โพสต์ภาพคุณแม่ พร้อมเปิดใจสุดซึ้ง ระบุว่า “ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะ ขอบคุณที่ดูแลหนูมาเป็นอย่างดี หนูจะเอาสิ่งที่สอนหนูไปสอนลูก ๆ ของหนูต่อ ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะ รักแม่มาก ๆ แม่จะอยู่ในใจหนูตลอดไป”
รวมทั้งแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม และ พิธีฌาปนกิจศพ วันที่ 8-11 มีนาคม 2569 ณ ศาลา 1 วัดสัมมาชัญญาวาส
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569
- เวลา 16.00 น. : พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 18.00 น. : สวดพระอภิธรรม
วันจันทร์ที่ 9 และ วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569
- เวลา 18.00 น. : สวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 (พิธีฌาปนกิจ)
- เวลา 10.00 น. : ถวายภัตตาหารเพล
- เวลา 16.00 น. : พิธีฌาปนกิจศพ
