กองทัพเรือไทย ขอบคุณ โอมาน ช่วยเหลือลูกเรือไทย ประสานช่วยผู้สูญหาย
กองทัพเรือไทย ขอบคุณ กองทัพเรือโอมาน ช่วยเหลือลูกเรือไทย 20 คน หลังเรือมยุรีนารีโดนยิง ประสานช่วยผู้สูญหาย 3 ราย
เพจ โฆษกกองทัพเรือ โพสต์ข้อความจากกรณีที่ เรือมยุรีนารีโดนยิง MV Mayuree Naree (มยุรี นารี แบงค็อก) เรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier) ชักธงไทย ซึ่งเป็นของบริษัท Precious Shipping (สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ) ถูกโจมตีขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และมีผู้สูญหาย 3 รายนั้น
โดยระบุว่า “พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เรือสินค้าไทย MV Mayuree Naree (มยุรีนารี) เกิดเหตุระเบิดได้รับความเสียหายในทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ลูกเรือไทยต้องอพยพออกจากเรือ โดยขณะนี้ลูกเรือไทยจำนวน 20 คน ได้รับการช่วยเหลือและนำขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยแล้ว จากการปฏิบัติการช่วยเหลือของกองทัพเรือโอมาน
เมื่อคืนที่ผ่านมา (11 มีนาคม 2569) พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ส่งข้อความด่วนตรงถึง พลเรือตรี ซาอีฟ บิน นัสเซอร์ อัล ราห์บี (Saif bin Nasser Al Rahbi) ผู้บัญชาการทหารเรือโอมาน เพื่อแสดงความขอบคุณต่อการให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทยอย่างทันท่วงที ซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ในขณะเดียวกัน กองทัพเรือยังคงมี ความห่วงใยต่อชะตากรรมของลูกเรือไทยอีก 3 คน ที่ยังตกค้างบนเรือ โดยผู้บัญชาการทหารเรือได้ขอความร่วมมือจากกองทัพเรือโอมาน ในการเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบและช่วยเหลือลูกเรือที่ยังตกค้างให้ได้โดยเร็วที่สุด
กองทัพเรือยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง มัสกัต เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือลูกเรือไทยอย่างเต็มกำลัง
และขอยืนยันว่า จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในทักช่องทางในการติดตามและช่วยเหลือลูกเรือไทยที่เหลือจนกว่าจะได้รับความชัดเจน”
