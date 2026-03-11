พลิก! ภาพเงินทิ้งถังขยะ ก่อนเข้าสอบเตรียมอุดม ไม่ใช่เรื่องจริง เจ้าตัวอ้างเข้าใจผิด
ภาพเงินทิ้งถังขยะ ก่อนเข้าสอบเตรียมอุดม ไม่ใช่เรื่องจริง เจ้าตัวอ้างเข้าใจผิด หลังถูกตั้งคำถามว่าผู้โพสต์ไม่ได้อยู่ในสนามสอบ
จากกรณีประเด็นร้อนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ผู้สมัครเข้าสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำเป็นต้องทิ้งเงินสด จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างวงกว้างนั้น
ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กซึ่งเป็นคนเผยแพร่ภาพดังกล่าวได้ออกมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กกล่าวขออภัย พร้อมระบุว่า “ผมกราบขออภัย ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งคณะทีมงานจัดสอบฯ,ท่านผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ และทีมบริหาร รวมถึง นักเรียนปัจจุบัน และ ศิษย์เกา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เนื่องด้วย ผมได้มีการโพสรูปเกี่ยวกับการสอบเข้าของนักเรียน เป็นภาพวาง เงิน และของมีค่าลงที่พื้น และถังขยะ นั้น รูปได้จากคุณแม่ หลานผมที่ไปเฝ้าลูกสอบทั้งวัน ส่งมาให้ครับ
ในฐานะ ผู้ปกครอง ผมมีความรู้สึกห่วงใย ถึงกรณีเด็กนักเรียนบางคนที่ต้องเดินทางกลับที่พักเอง ไม่มีผู้ปกครองไปรอรับกลับ อีกทั้งอาจไม่มีมือถือใช้ในการติดต่อสื่อสารผู้ปกครอง
ในส่วนตัวผม ขอยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจ ต่อการแสดงความคิดเห็น ที่มีความห่วงใยต่อเด็กนักเรียนเหล่านั้น หากเป็นเหตุให้กระทบชื่อเสียง และความรู้สึกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กระผมขอกราบขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ครับ”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ นายอรรณพ กิตติกุล พิธีกรและนักจัดรายการวิทยุชื่อดัง เคยตั้งคำถามถึงรูปดังกล่าวว่า “เจ้าของโพสต์เรื่องสอบเตรียม ลูกไม่ได้ไปสอบ อยู่อีก รร ตัวเองอยู่นครสวรรค์ แล้วไปไง ถ่ายเองไหม”
ขณะที่จากการตรวจสอบของสำนักข่าว TheThaiger พบว่าภาพนั้นมีสองชุด โดยภาพในเหตุการณ์จริงคือภาพที่มีสิ่งของกองบนพื้น และมีเจ้าหน้าที่มีที่กั้นล้อมไว้ แล้วมีตำรวจยืนเฝ้าอยู่ โดยสามารถเห็นได้จากภาพที่ สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เป็นผู้โพสต์ ส่วนภาพที่มีเงินทิ้งถังขยะนั้นเป็นเหตุการณ์อีกแห่ง
