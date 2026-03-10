ข่าวอาชญากรรม

คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 18:21 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 17:24 น.
50
คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย

คุกอดีตตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ภูเก็ต คดีโพสต์ภาพอนาจารเยาวชน 5 ราย ดีเอสไอควงเอฟบีไอร่วมสังเกตการณ์ เล็งขยายผลกวาดล้างเครือข่ายข้ามชาติ ไฟล์นับแสน

ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีพนักงานอัยการคดีพิเศษยื่นฟ้อง ส.ต.ท. เจษฎา อดีตตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ในความผิดฐานครอบครองพร้อมส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

พฤติการณ์ในคดีเกิดขึ้นระหว่างปี 2564 ถึงปี 2567 จำเลยนำภาพโป๊เปลือยของเยาวชนผู้เสียหายจำนวน 5 คน ไปอัปโหลดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต กให้คนทั่วไปทั้งในประเทศกับต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลลามกอนาจารเหล่านี้ได้

ศาลพิจารณาพยานหลักฐานพบว่าจำเลยไม่ใช่คนถ่ายภาพลามกอนาจาร แต่จำเลยนำภาพที่คนอื่นถ่ายมาโพสต์ลงในบัญชีส่วนตัว จำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ระหว่างการพิจารณาคดี จำเลยจ่ายเงินชดเชยให้ผู้เสียหาย 4 ราย รายละ 25,000 บาท ผู้เสียหายทั้งหมดตกลงไม่ติดใจเอาความ

ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกรวมหลายกระทง จำเลยรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงเหลือโทษจำคุก 4 ปี 28 เดือน ปรับ 120,000 บาท ศาลเห็นว่าจำเลยไม่เคยต้องโทษอาญามาก่อน จึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี

จำเลยต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 ครั้งภายในเวลา 1 ปี พร้อมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อีก 24 ชั่วโมง ศาลสั่งริบของกลางทั้งหมดในคดี

คดีนี้มีความสำคัญระดับนานาชาติ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สั่งการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เข้าร่วมฟังคำพิพากษา เจ้าหน้าที่ตำรวจจากออสเตรเลียกับเจ้าหน้าที่เอฟบีไอจากสหรัฐอเมริกาเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย

การสืบสวนพบว่าคดีนี้เชื่อมโยงกับการเผยแพร่สื่อลามกเด็กมากกว่า 2.5 แสนไฟล์ ดีเอสไอเดินหน้าขยายผลร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงจากหลายประเทศ เช่น ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย เอฟบีไอ องค์การตำรวจสากล เป้าหมายหลักคือการกวาดล้างขบวนการค้าสื่อลามกเด็กออนไลน์ข้ามชาติอย่างเด็ดขาด เพื่อปกป้องเยาวชนจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย ข่าวอาชญากรรม

คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย

28 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 มีนาคม 2569 รหัสลับพญานาคพารวยเงินล้าน Line News

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 มีนาคม 2569 รหัสลับ 2-3 ตัวท้าย พญานาคพารวย

22 นาที ที่แล้ว
เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา บันเทิง

เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา

32 นาที ที่แล้ว
วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ข่าว

วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านเป๋าตัง 10 ชิ้น/สัปดาห์ จองง่าย-เลือกไซส์ได้ เช็กเงื่อนไขที่นี่

37 นาที ที่แล้ว
คิมโซยอง ลวงหนุ่มฆ่าในม่านรูด ข่าวต่างประเทศ

อัปเดตคดีอำมหิต! ชี้สาวเกาหลีวัย 21 ลวงหนุ่มปลิดชีพม่านรูด เป็น “ไซโคพาธ”

43 นาที ที่แล้ว
ปอศ. เปิดโปง &quot;แอ็คมี่ วรวัฒน์&quot; ตุ๋นลงทุนทิพย์ ผู้เสียหายเพียบ คาดเสียหายเกินร้อยล้าน ข่าว

ปอศ. เปิดโปง “แอ็คมี่” ตุ๋นลงทุนทิพย์ ผู้เสียหายเพียบ คาดเสียหายเกินร้อยล้าน

57 นาที ที่แล้ว
ไก่เฮงข้าวมันไก่อุดรธานี ข่าวภูมิภาค

พลังคนอุดรฯ แห่อุดหนุน “ไก่เฮงข้าวมันไก่” หมดเกลี้ยง หลังดราม่าร้านคู่แข่งรีวิว 1 ดาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 10 มี.ค. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 หลังบ่ายวานนี้ ผันผวนหนักกว่า 20 รอบ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 10 มี.ค. 69 ปิดตลาดที่ 77,400 บาท (รับซื้อ) แกว่ง 16 ครั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อจีนตราหน้าตำรวจไทย ติดกับดักอคติหลัง 2 เคสฉาวทึกทัก “คนเจ็บ” เป็นคนเมา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มกะเหรี่ยง ลุยแจ้งความ เฮียตี๋ หลังโดนรุมทำร้าย ถึงที่ทำงาน ลั่นเอาผิดถึงที่สุด ข่าว

หนุ่มกะเหรี่ยง ลุยแจ้งความ เฮียตี๋ หลังโดนรุมทำร้าย ถึงที่ทำงาน ลั่นเอาผิดถึงที่สุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

10 ประเทศ มุสลิมอาศัยมากที่สุดในโลก อาเซียนติดอันดับด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิกกี้ ณฉัตร เปิดใจสถานะ เล็ก วสุ บันเทิง

นิกกี้ ยอมรับเดต ‘เล็ก วสุ’ ยืนยันคุยคนเดียว ไม่มีซ้อน ตอบชัดใช้คำว่าแฟนได้ยัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หวิดสิ้นชื่อ รองผอ.เทศกิจ เล่านาทีถูก ตุ๊กตุ๊กเฉี่ยวชน ขณะข้ามทางม้าลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน เดินหน้าสู้ไม่ถอย ขู่ปิดอ่าวเปอร์เซีย สกัดส่งออกน้ำมัน ย้ำเราจะเป็นผู้จบสงคราม ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เดินหน้าสู้ไม่ถอย ขู่ปิดอ่าวเปอร์เซีย สกัดส่งออกน้ำมัน ย้ำเราจะเป็นผู้จบสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษ โหวตคว่ำร่างแบนโซเชียลเด็กอายุต่ำกว่า 16 ใช้นโยบายยืดหยุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮีซึง ยุติบทบาทวง ENHYPEN ข่าวต่างประเทศ

ฮีซึง ออกจาก ENHYPEN เตรียมลุยโซโล่เดี่ยว วงเดินหน้าต่อด้วยสมาชิก 6 คน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด &quot;เด๋อ ดอกสะเดา&quot; ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี &quot;ถั่วแระ&quot; เคียงข้างไม่ห่าง บันเทิง

น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี ถั่วแระ เคียงข้างไม่ห่าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้อครหาหรือไม่ บันเทิง

ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้ออ้างห้ามประกวดหรือไม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม ข่าวต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด บันเทิง

โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา 4 ทุ่ม จำกัดเวลาปิดปั๊ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ข่าว

รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา-ปิดปั๊มหลัง 4 ทุ่ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หายตัวลึกลับหลังรับงานออนไลน์ที่จันทบุรี ข่าว

หายรายวัน แม่เป็นห่วงมาก! รุดแจ้งความโพสต์ประกาศหาลูกสาววัย 25 กับแฟนหนุ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ขุดร่างกฎหมาย คนข้ามเพศ แก้คำนำหน้าได้ยัน &quot;สูติบัตร&quot; โชคดีสภาตีตก บันเทิง

แพรรี่ ขุดร่างกฎหมาย คนข้ามเพศ แก้คำนำหน้าได้ยัน “สูติบัตร” โชคดีสภาตีตก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กรุงเทพคริสเตียน เล่าเบื้องหลังหลักสูตรการเรียน “ไมคอน” แม้ค้าแข้งอยู่เยอรมัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแสเผชิญหน้าคู่กรณี ลั่น ไม่ได้ทำผิดไม่จำเป็นต้องไป ก่อนโผล่อัดเทปเคลียร์ใจ คลับฟรายเดย์โชว์ ข่าวดารา

ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแส ก่อนโผล่อัดเทปคลับฟรายเดย์โชว์ เคลียร์ใจ นาวิน ต้าร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 18:21 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 17:24 น.
50
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 มีนาคม 2569 รหัสลับพญานาคพารวยเงินล้าน

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 มีนาคม 2569 รหัสลับ 2-3 ตัวท้าย พญานาคพารวย

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา

เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านเป๋าตัง 10 ชิ้น/สัปดาห์ จองง่าย-เลือกไซส์ได้ เช็กเงื่อนไขที่นี่

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
คิมโซยอง ลวงหนุ่มฆ่าในม่านรูด

อัปเดตคดีอำมหิต! ชี้สาวเกาหลีวัย 21 ลวงหนุ่มปลิดชีพม่านรูด เป็น “ไซโคพาธ”

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
Back to top button