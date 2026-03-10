คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย
คุกอดีตตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ภูเก็ต คดีโพสต์ภาพอนาจารเยาวชน 5 ราย ดีเอสไอควงเอฟบีไอร่วมสังเกตการณ์ เล็งขยายผลกวาดล้างเครือข่ายข้ามชาติ ไฟล์นับแสน
ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีพนักงานอัยการคดีพิเศษยื่นฟ้อง ส.ต.ท. เจษฎา อดีตตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ในความผิดฐานครอบครองพร้อมส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
พฤติการณ์ในคดีเกิดขึ้นระหว่างปี 2564 ถึงปี 2567 จำเลยนำภาพโป๊เปลือยของเยาวชนผู้เสียหายจำนวน 5 คน ไปอัปโหลดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต กให้คนทั่วไปทั้งในประเทศกับต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลลามกอนาจารเหล่านี้ได้
ศาลพิจารณาพยานหลักฐานพบว่าจำเลยไม่ใช่คนถ่ายภาพลามกอนาจาร แต่จำเลยนำภาพที่คนอื่นถ่ายมาโพสต์ลงในบัญชีส่วนตัว จำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ระหว่างการพิจารณาคดี จำเลยจ่ายเงินชดเชยให้ผู้เสียหาย 4 ราย รายละ 25,000 บาท ผู้เสียหายทั้งหมดตกลงไม่ติดใจเอาความ
ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกรวมหลายกระทง จำเลยรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงเหลือโทษจำคุก 4 ปี 28 เดือน ปรับ 120,000 บาท ศาลเห็นว่าจำเลยไม่เคยต้องโทษอาญามาก่อน จึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี
จำเลยต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 ครั้งภายในเวลา 1 ปี พร้อมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อีก 24 ชั่วโมง ศาลสั่งริบของกลางทั้งหมดในคดี
คดีนี้มีความสำคัญระดับนานาชาติ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สั่งการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เข้าร่วมฟังคำพิพากษา เจ้าหน้าที่ตำรวจจากออสเตรเลียกับเจ้าหน้าที่เอฟบีไอจากสหรัฐอเมริกาเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย
การสืบสวนพบว่าคดีนี้เชื่อมโยงกับการเผยแพร่สื่อลามกเด็กมากกว่า 2.5 แสนไฟล์ ดีเอสไอเดินหน้าขยายผลร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงจากหลายประเทศ เช่น ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย เอฟบีไอ องค์การตำรวจสากล เป้าหมายหลักคือการกวาดล้างขบวนการค้าสื่อลามกเด็กออนไลน์ข้ามชาติอย่างเด็ดขาด เพื่อปกป้องเยาวชนจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
