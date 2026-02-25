ข่าว

รวบเด็กวัดพิจิตร ทำอนาจารเด็ก 10 ขวบ ใส่ปัสสาวะ-น้ำอสุจิ ในสายชำระห้องน้ำหญิง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 13:26 น.
69
รวบเด็กวัด ซุกกล้องแอบถ่ายห้องน้ำหญิง ถอดหัวสายชำระ ใส่ปัสสาวะ-น้ำอสุจิ กลับเข้าไป

ตำรวจไซเบอร์ บุกจับเด็กวัดพิจิตรวัย 25 ปี คดีทำอนาจารเด็ก 10 ขวบ แอบถ่ายคลิป ใส่ปัสสาวะ-น้ำอสุจิ ในสายชำระห้องน้ำหญิง

ตำรวจกลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต บก.ตอท. ร่วมกันสืบสวนขยายผลจากหลักฐานที่มีสมาชิกเป็นบัญชีเทเลแกรมบัญชีหนึ่ง ได้ส่งคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาสื่อถึงการวางแผนติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพภายในห้องน้ำสาธารณะ และยังได้ส่งคลิปวิดีโอที่ตนเองได้ถอดหัวฉีดน้ำของสายชำระภายในห้องน้ำหญิงออก แล้วปัสสาวะกลับลงไปในสายชำระ อีกทั้งยังมีการนำอสุจิของตนเองใส่ลงไป รวมถึงมีการใส่ทินเนอร์ลงในสายชำระด้วย แล้วนำหัวฉีดน้ำดังกล่าวใส่กลับเข้าตามเดิมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ

จากนั้นผู้ต้องสงสัยได้แอบบันทึกภาพของผู้หญิงที่เข้าใช้ห้องน้ำดังกล่าว ปรากฏว่ามีหญิงรายหนึ่งเดินออกมาจากห้องน้ำห้องดังกล่าว ลักษณะมีอาการผิดปกติ คาดว่าร่างกายได้รับบาดเจ็บจากอุปกรณ์ที่เกิดจากการกระทำของผู้ต้องสงสัย นอกจากนี้ตำรวจยังพบข้อมูลที่ผู้ต้องสงสัยพิมพ์แชทสนทนาวางแผนกระทำอนาจารต่อเด็กหญิงรายหนึ่ง และภายหลังผู้ต้องสงสัยได้ส่งวิดีโอคลิปล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กรายดังกล่าว

ต่อมาตำรวจสืบสวนทราบตัวผู้ต้องสงสัย คือ นายกร (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี เป็นอดีตพระภิกษุและเด็กวัดที่พักอาศัยอยู่ภายในวัดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำปี 2569 จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายค้นต่อศาล

กระทั่งช่วงเช้ามืดของวันที่ 24 ก.พ.2569 นำหมายค้นศาลจังหวัดพิจิตร ที่ 20/2569 ลงวันที่ 23 ก.พ.2569 เข้าตรวจค้นภายในวัดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร จากการตรวจค้นกุฏิหลังหนึ่ง พบนายกร (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี พร้อมตรวจยึดของกลางเป็น โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง และกล้องบอร์สโคป (Borescope) หรือ กล้องงู จำนวน 1 ตัว

จากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของกลาง พบการเข้าใช้งานบัญชีเทเลแกรมที่มีข้อมูลการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก รวมถึงพบสื่อลามกอนาจารของเด็กหญิง ซึ่งพิสูจน์ทราบตัวผู้เสียหายได้ว่าเป็นเด็กหญิงอายุ 10 ขวบ ในพื้นที่รายหนึ่ง
จากการซักถาม นายกร รับว่า ตนเองได้กระทำอนาจารต่อเด็กหญิงวัย 10 ขวบรายดังกล่าวแล้วได้บันทึกภาพและวิดีโอไว้จริง ส่วนกล้องบอร์สโคปที่ตรวจยึดได้ ตนเองได้จัดหามาเพื่อเตรียมใช้แอบถ่ายผู้หญิงในห้องน้ำของวัด แต่ยังไม่ได้ติดตั้งเนื่องจากถูกตำรวจไซเบอร์เข้าจับกุมเสียก่อน

เบื้องต้นตำรวจจึงจับในข้อหา “ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก” ในส่วนของข้อกล่าวหาอื่น ๆ นั้น ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนปากคำผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ในส่วนของเด็กผู้เสียหายนั้น ขณะนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าคุ้มครองเยียวยาและนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมต่อไป

