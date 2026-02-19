ชาวกัมพูชา ผู้ต้องหาอนาจาร เสียชีวิตปริศนาขณะถูกคุมขังที่สหรัฐฯ
ชาวกัมพูชา ผู้ต้องหาอนาจาร เสียชีวิตปริศนาขณะถูกคุมขังโดย ICE ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เร่งหาสาเหตุ ยืนยันผู้ต้องขังได้รับการดูแลเหมาะสม
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า นาย ลอร์ธ ซิม ชาวกัมพูชาวัย 59 ปี เสียชีวิตขณะถูกคุมขังโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ (ICE)
โดยอ้างอิงจากแถลงการณ์ของ ICE ระบุว่านายซิมถูกคุมขังในสถานกักกันในไมอามี รัฐฟลอริดา ก่อนจะพบชายกัมพูชาไม่ได้สติในเรือนจำ
อ้างอิงจาก ICE ระบุว่าผู้ตาย นายซิมเดินทางมายังสหรัฐฯ ในฐานะผู้ลี้ภัยเมื่อปี พ.ศ. 2526 และได้รับสถานะผู้พำนักถาวรในปี พ.ศ. 2529
ICE ระบุว่าเขาถูกจับกุมและควบคุมตัวในเดือนธันวาคมที่เมืองบอสตัน พร้อมทั้งเสริมว่า ผู้พิพากษาศาลตรวจคนเข้าเมืองได้มีคำสั่งให้ส่งตัวเขากลับประเทศกัมพูชาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 พร้อมระบุอีกว่านายซิมนั้น เคยถูกจับกุมในข้อหาประพฤติวุ่นวายในที่สาธารณะ อนาจาร และลักทรัพย์ โดยศาลมีคำพิพากษารอลงอาญาและคุมประพฤติ
ทั้งนี้ทาง ICE ยืนกรานว่าผู้ถูกคุมขังทุกคนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติกับผู้ถูกคุมขังอย่างไร้มนุษยธรรม อย่างไรก็ตามนายซิมเป็นคนที่ 7 ที่เสียชีวิตขณะถูกคุมขังโดย ICE
