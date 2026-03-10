ข่าว

งามหน้า อาสาตำรวจ นครปฐม รีดเงินนศ. 5 พัน อ้างค่าปรับจราจร

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 19:15 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 17:37 น.
61
งามหน้า อาสาตำรวจ นครปฐม รีดเงินนศ. 5 พัน อ้างค่าปรับจราจร

อส.ตร. วัย 60 ปี สวมเครื่องแบบสีกากีเต็มยศค้นรถนักศึกษาเมืองนครปฐม รีดเงินสด 3,000 บาท อ้างค่าปรับจราจร ต้นสังกัดสั่งฟันพ้นสภาพทันที

จากรณี เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part7 โพสต์คลิปแฉพฤติกรรมชายแต่งกายชุดตำรวจเต็มยศ ขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจเรียกค้นรถนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม เรียกเก็บค่าปรับ 5,000 บาทข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับขี่

นักศึกษาพยายามให้คุยโทรศัพท์กับผู้ปกครองเพื่อเจรจา ชายคนนี้ปฏิเสธ อ้างว่ากลัวผู้ปกครองบันทึกเสียง เขาเสนอเงื่อนไขลดค่าปรับเหลือ 3,000 บาท จากนั้นพาผู้เสียหายขึ้นรถสายตรวจไปกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม ผู้เสียหายยื่นเงินให้ ชายคนนี้รับเงินเสร็จก็แยกย้ายทันทีโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐาน

ต่อมา สภ.เมืองนครปฐม ออกประกาศชี้แจงกรณีดราม่าบนโลกออนไลน์ สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าบุคคลในคลิปไม่ใช่ข้าราชการตำรวจ แต่เป็นอาสาสมัครตำรวจ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานในพื้นที่เท่านั้น

สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมยืนยันว่าการเรียกรับเงินค่าปรับโดยไม่ออกใบสั่งถือเป็นการปฏิบัติผิดระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ตำรวจจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดหากพบว่าอาสาสมัครคนดังกล่าวทำผิดจริง เจ้าหน้าที่ย้ำจุดยืนเรื่องการทำงานต้องมีความโปร่งใสพร้อมคำนึงถึงความเป็นธรรมของประชาชนเสมอ

ผู้บังคับบัญชาฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนทุกคน หากใครพบเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ ประชาชนสามารถนำข้อมูลมาแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมโดยตรง ตำรวจจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนต่อไป

อ้างอิงจากข่าว 7HD ลงพื้น สัมภาษณ์อาสาสมัครตำรวจบ้านในคลิป ชี้แจงว่าไม่มีเจตนาทุจริต วันเกิดเหตุสวมชุดตำรวจเพื่อไปช่วยงานอำนวยความสะดวก บังเอิญเจอนักศึกษาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาด้วยท่าทีมีพิรุธ จึงขอตรวจค้น พบว่านักศึกษาไม่มีใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์มีท่อไอเสียเสียงดังผิดกฎหมาย จึงเรียกไปเจรจาที่ป้อมจุดตรวจ

ตนยอมรับจำกฎหมายจราจรไม่แม่น ไม่รู้ว่าต้องเรียกค่าปรับเท่าไรจึงเผลอเรียกไป 5,000 บาท ตอนพานักศึกษาไปกดเงินสด นักศึกษาบอกว่ามีเงินติดตัวแค่ 3,000 บาท นักศึกษารีบไปรับแฟนจึงฝากเงินให้นำไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักแทน ตนนำเงินไปเก็บไว้ที่ป้อมเพื่อรอจ่ายตอนเช้าจนกระทั่งเกิดเรื่อง

ขอโทษกับความสะเพร่าที่ทำให้องค์กรตำรวจเสื่อมเสีย ล่าสุดเขานำเงินคืนให้ครอบครัวผู้เสียหายเรียบร้อยแล้ว ครอบครัวผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ดปฏิทิน หลวงปู่สรวง 16 มี.ค. 69 ส่องเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

มาไวกว่าที่คิด! เลขเด็ดปฏิทิน หลวงปู่สรวง 16 มี.ค. 69 ส่องเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

57 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ทำเนียน งวด 16/3/69 รวบตึงเลขมงคล-เลขดังทั่วไทยอ คอหวยพลาดไม่ได้ เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ทำเนียน งวด 16/3/69 รวบตึงเลขมงคล-เลขดังทั่วไทย คอหวยพลาดไม่ได้

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด! อิสราเอลทิ้งระเบิดปลิดชีพ บาทหลวงคาทอลิก ขณะช่วยคนเจ็บในเลบานอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามหน้า อาสาตำรวจ นครปฐม รีดเงินนศ. 5 พัน อ้างค่าปรับจราจร ข่าว

งามหน้า อาสาตำรวจ นครปฐม รีดเงินนศ. 5 พัน อ้างค่าปรับจราจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย ข่าวอาชญากรรม

คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 มีนาคม 2569 รหัสลับพญานาคพารวยเงินล้าน Line News

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 มีนาคม 2569 รหัสลับ 2-3 ตัวท้าย พญานาคพารวย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา บันเทิง

เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ข่าว

วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านเป๋าตัง 10 ชิ้น/สัปดาห์ จองง่าย-เลือกไซส์ได้ เช็กเงื่อนไขที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิมโซยอง ลวงหนุ่มฆ่าในม่านรูด ข่าวต่างประเทศ

อัปเดตคดีอำมหิต! ชี้สาวเกาหลีวัย 21 ลวงหนุ่มปลิดชีพม่านรูด เป็น “ไซโคพาธ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปอศ. เปิดโปง &quot;แอ็คมี่ วรวัฒน์&quot; ตุ๋นลงทุนทิพย์ ผู้เสียหายเพียบ คาดเสียหายเกินร้อยล้าน ข่าว

ปอศ. เปิดโปง “แอ็คมี่” ตุ๋นลงทุนทิพย์ ผู้เสียหายเพียบ คาดเสียหายเกินร้อยล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไก่เฮงข้าวมันไก่อุดรธานี ข่าวภูมิภาค

พลังคนอุดรฯ แห่อุดหนุน “ไก่เฮงข้าวมันไก่” หมดเกลี้ยง หลังดราม่าร้านคู่แข่งรีวิว 1 ดาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 10 มี.ค. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 หลังบ่ายวานนี้ ผันผวนหนักกว่า 20 รอบ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 10 มี.ค. 69 ปิดตลาดที่ 77,400 บาท (รับซื้อ) แกว่ง 16 ครั้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อจีนตราหน้าตำรวจไทย ติดกับดักอคติหลัง 2 เคสฉาวทึกทัก “คนเจ็บ” เป็นคนเมา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มกะเหรี่ยง ลุยแจ้งความ เฮียตี๋ หลังโดนรุมทำร้าย ถึงที่ทำงาน ลั่นเอาผิดถึงที่สุด ข่าว

หนุ่มกะเหรี่ยง ลุยแจ้งความ เฮียตี๋ หลังโดนรุมทำร้าย ถึงที่ทำงาน ลั่นเอาผิดถึงที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

10 ประเทศ มุสลิมอาศัยมากที่สุดในโลก อาเซียนติดอันดับด้วย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิกกี้ ณฉัตร เปิดใจสถานะ เล็ก วสุ บันเทิง

นิกกี้ ยอมรับเดต ‘เล็ก วสุ’ ยืนยันคุยคนเดียว ไม่มีซ้อน ตอบชัดใช้คำว่าแฟนได้ยัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หวิดสิ้นชื่อ รองผอ.เทศกิจ เล่านาทีถูก ตุ๊กตุ๊กเฉี่ยวชน ขณะข้ามทางม้าลาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน เดินหน้าสู้ไม่ถอย ขู่ปิดอ่าวเปอร์เซีย สกัดส่งออกน้ำมัน ย้ำเราจะเป็นผู้จบสงคราม ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เดินหน้าสู้ไม่ถอย ขู่ปิดอ่าวเปอร์เซีย สกัดส่งออกน้ำมัน ย้ำเราจะเป็นผู้จบสงคราม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษ โหวตคว่ำร่างแบนโซเชียลเด็กอายุต่ำกว่า 16 ใช้นโยบายยืดหยุ่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮีซึง ยุติบทบาทวง ENHYPEN ข่าวต่างประเทศ

ฮีซึง ออกจาก ENHYPEN เตรียมลุยโซโล่เดี่ยว วงเดินหน้าต่อด้วยสมาชิก 6 คน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด &quot;เด๋อ ดอกสะเดา&quot; ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี &quot;ถั่วแระ&quot; เคียงข้างไม่ห่าง บันเทิง

น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี ถั่วแระ เคียงข้างไม่ห่าง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้อครหาหรือไม่ บันเทิง

ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้ออ้างห้ามประกวดหรือไม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม ข่าวต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด บันเทิง

โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา 4 ทุ่ม จำกัดเวลาปิดปั๊ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ข่าว

รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา-ปิดปั๊มหลัง 4 ทุ่ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 19:15 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 17:37 น.
61
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ดปฏิทิน หลวงปู่สรวง 16 มี.ค. 69 ส่องเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

มาไวกว่าที่คิด! เลขเด็ดปฏิทิน หลวงปู่สรวง 16 มี.ค. 69 ส่องเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
เลขเด็ด แม่ทำเนียน งวด 16/3/69 รวบตึงเลขมงคล-เลขดังทั่วไทยอ คอหวยพลาดไม่ได้

เลขเด็ด แม่ทำเนียน งวด 16/3/69 รวบตึงเลขมงคล-เลขดังทั่วไทย คอหวยพลาดไม่ได้

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569

สลด! อิสราเอลทิ้งระเบิดปลิดชีพ บาทหลวงคาทอลิก ขณะช่วยคนเจ็บในเลบานอน

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย

คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
Back to top button