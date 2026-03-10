งามหน้า อาสาตำรวจ นครปฐม รีดเงินนศ. 5 พัน อ้างค่าปรับจราจร
อส.ตร. วัย 60 ปี สวมเครื่องแบบสีกากีเต็มยศค้นรถนักศึกษาเมืองนครปฐม รีดเงินสด 3,000 บาท อ้างค่าปรับจราจร ต้นสังกัดสั่งฟันพ้นสภาพทันที
จากรณี เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part7 โพสต์คลิปแฉพฤติกรรมชายแต่งกายชุดตำรวจเต็มยศ ขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจเรียกค้นรถนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม เรียกเก็บค่าปรับ 5,000 บาทข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับขี่
นักศึกษาพยายามให้คุยโทรศัพท์กับผู้ปกครองเพื่อเจรจา ชายคนนี้ปฏิเสธ อ้างว่ากลัวผู้ปกครองบันทึกเสียง เขาเสนอเงื่อนไขลดค่าปรับเหลือ 3,000 บาท จากนั้นพาผู้เสียหายขึ้นรถสายตรวจไปกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม ผู้เสียหายยื่นเงินให้ ชายคนนี้รับเงินเสร็จก็แยกย้ายทันทีโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐาน
ต่อมา สภ.เมืองนครปฐม ออกประกาศชี้แจงกรณีดราม่าบนโลกออนไลน์ สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าบุคคลในคลิปไม่ใช่ข้าราชการตำรวจ แต่เป็นอาสาสมัครตำรวจ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานในพื้นที่เท่านั้น
สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมยืนยันว่าการเรียกรับเงินค่าปรับโดยไม่ออกใบสั่งถือเป็นการปฏิบัติผิดระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ตำรวจจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดหากพบว่าอาสาสมัครคนดังกล่าวทำผิดจริง เจ้าหน้าที่ย้ำจุดยืนเรื่องการทำงานต้องมีความโปร่งใสพร้อมคำนึงถึงความเป็นธรรมของประชาชนเสมอ
ผู้บังคับบัญชาฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนทุกคน หากใครพบเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ ประชาชนสามารถนำข้อมูลมาแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมโดยตรง ตำรวจจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนต่อไป
อ้างอิงจากข่าว 7HD ลงพื้น สัมภาษณ์อาสาสมัครตำรวจบ้านในคลิป ชี้แจงว่าไม่มีเจตนาทุจริต วันเกิดเหตุสวมชุดตำรวจเพื่อไปช่วยงานอำนวยความสะดวก บังเอิญเจอนักศึกษาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาด้วยท่าทีมีพิรุธ จึงขอตรวจค้น พบว่านักศึกษาไม่มีใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์มีท่อไอเสียเสียงดังผิดกฎหมาย จึงเรียกไปเจรจาที่ป้อมจุดตรวจ
ตนยอมรับจำกฎหมายจราจรไม่แม่น ไม่รู้ว่าต้องเรียกค่าปรับเท่าไรจึงเผลอเรียกไป 5,000 บาท ตอนพานักศึกษาไปกดเงินสด นักศึกษาบอกว่ามีเงินติดตัวแค่ 3,000 บาท นักศึกษารีบไปรับแฟนจึงฝากเงินให้นำไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักแทน ตนนำเงินไปเก็บไว้ที่ป้อมเพื่อรอจ่ายตอนเช้าจนกระทั่งเกิดเรื่อง
ขอโทษกับความสะเพร่าที่ทำให้องค์กรตำรวจเสื่อมเสีย ล่าสุดเขานำเงินคืนให้ครอบครัวผู้เสียหายเรียบร้อยแล้ว ครอบครัวผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ
