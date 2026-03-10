ข่าว

หายรายวัน แม่เป็นห่วงมาก! รุดแจ้งความโพสต์ประกาศหาลูกสาววัย 25 กับแฟนหนุ่ม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 14:58 น.
65
หายตัวลึกลับหลังรับงานออนไลน์ที่จันทบุรี
ภาพ @Facebook

แม่โร่แจ้งความสภ.สูงเม่น หวั่น “น้องเอิร์น” ลูกสาววัย 25 ปี และแฟนหนุ่ม ถูกแก๊งมิจฉาชีพล่อลวง หลังเดินทางไปจันทบุรีแล้วขาดการติดต่อกว่า 3 วัน

วานนี้ (9 มี.ค.) ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือด่วน ! เนื่องจากลูกชายหายตัวไปแบบขาดการติดต่อพร้อมกับแฟนสาว โดยเนื้อหาระบุ “ตอนนี้ลูกบ่าวเดินทางออกจากบ้านไปพร้อมแฟนเปิ้นว่าไปสมัครงานแต่ตอนนี้ติดต่อบ่ได้ป้อแม่เป็นห่วงมากคิดว่าโดนหลอกถ้าเพื่อนน้องเกมส์กะเอินตี้ปอจะมีข้อมูลทักเฟสหรือโทรหาแม่ได้เด้อจ้าวแม่ได้แจ้งความไว้แล้วจ้าว 094-995-8812 (แม่)”

ขณะเดียวกันเจ้าของโพสต์ยังลงรูปใบแจ้งความลงบันทึกประตำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ. สูงเม่น จ.แพร่ ด้วยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 12.29 น. และจากเนื้อหาทำให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมของสองบุคคลที่กำลังตามหาตัว ได้แก่ น.ส.สายพิน ลมทวีวงศ์ หรือ “เอิร์น” อายุ 25 ปี ซึ่งเป็นบุตรสาวของผู้แจ้ง และนายพิษณุพงศ์ หรือ “เกม” แสงลาพิงค์ แฟนหนุ่ม

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 น.ส.สายพิน ได้แจ้งกับผู้เป็นแม่ว่า ได้สมัครงานทางออนไลน์ได้โดยไม่ได้แจ้งว่า เป็นงานอะไร ซึ่งจะต้องเดินทางไปทำงานที่ จ.จันทบุรี และในวันดังกล่าว (6 มี.ค. 69) ลูกสาวได้เดินทางโดยนั่งโดยสารรถบริษัทสมบัติทัวร์ สายแพร่-กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ออกจากสถานีขนส่งจังหวัดแพร่ เวลา 21.00 น. เดินทางไปพร้อมกับนายพิษณุพงศ์ แฟนหนุ่ม

ต่อมา 7 มี.ค.69 เวลาประมาณ 06.00 น. ลูกสาวติดต่อทางแมสเซนเจอร์ข้อความเฟซบุ๊กมาหามารดาว่า ถึงสถานีขนส่งหมอชิตแล้ว กำลังรอรถมารับประมาณ 08.00 น. เพื่อเดินทางต่อไปจันทบุรี

จากนั้นเวลาประมาณ 11.00 น. คนเป็นแม่โทรทางแมสเซนเจอร์เฟซบุ๊กติดต่อลูกสาวแต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงพยายามติดต่อทางโทรศัพท์และเฟซบุ๊กเรื่อยมาแต่ไม่สามารถติดต่อได้ ด้วยเหตุนี้จึงเกรงว่า ลูกสาวจะถูกล่อลวงไปทำงานที่ผิดกฎหมายและเกรงว่าจะได้รับอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายจึงมาแจ้งต่อพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามสืบหาตัว น.ส.สายพิน ต่อไป

โดย พ.ต.ท.อรุณ ชินเทพ สว.(สอบสวน) สภ.สูงเม่น ได้รับแจ้งและลงบันทึกไว้แล้วจะได้ดำเนินการติดตามสืบหาตัว น.ส.สายพิน ลมทวีวงศ์ ต่อไป จึงให้ผู้แจ้งลงชื่อไว้.

คอมเมนต์จาก Facebook @อนุวัต จัดให้
คอมเมนต์จาก Facebook @อนุวัต จัดให้

แฟ้มภาพ

แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษ โหวตคว่ำร่างแบนโซเชียลเด็กอายุต่ำกว่า 16 ใช้นโยบายยืดหยุ่น

8 นาที ที่แล้ว
ฮีซึง ยุติบทบาทวง ENHYPEN ข่าวต่างประเทศ

ฮีซึง ออกจาก ENHYPEN เตรียมลุยโซโล่เดี่ยว วงเดินหน้าต่อด้วยสมาชิก 6 คน

14 นาที ที่แล้ว
น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด &quot;เด๋อ ดอกสะเดา&quot; ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี &quot;ถั่วแระ&quot; เคียงข้างไม่ห่าง บันเทิง

น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี ถั่วแระ เคียงข้างไม่ห่าง

17 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้อครหาหรือไม่ บันเทิง

ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้ออ้างห้ามประกวดหรือไม่

18 นาที ที่แล้ว
ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม ข่าวต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม

42 นาที ที่แล้ว
โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด บันเทิง

โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด

50 นาที ที่แล้ว
รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา 4 ทุ่ม จำกัดเวลาปิดปั๊ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ข่าว

รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา-ปิดปั๊มหลัง 4 ทุ่ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

57 นาที ที่แล้ว
หายตัวลึกลับหลังรับงานออนไลน์ที่จันทบุรี ข่าว

หายรายวัน แม่เป็นห่วงมาก! รุดแจ้งความโพสต์ประกาศหาลูกสาววัย 25 กับแฟนหนุ่ม

58 นาที ที่แล้ว
แพรรี่ ขุดร่างกฎหมาย คนข้ามเพศ แก้คำนำหน้าได้ยัน &quot;สูติบัตร&quot; โชคดีสภาตีตก บันเทิง

แพรรี่ ขุดร่างกฎหมาย คนข้ามเพศ แก้คำนำหน้าได้ยัน “สูติบัตร” โชคดีสภาตีตก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กรุงเทพคริสเตียน เล่าเบื้องหลังหลักสูตรการเรียน “ไมคอน” แม้ค้าแข้งอยู่เยอรมัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแสเผชิญหน้าคู่กรณี ลั่น ไม่ได้ทำผิดไม่จำเป็นต้องไป ก่อนโผล่อัดเทปเคลียร์ใจ คลับฟรายเดย์โชว์ ข่าวดารา

ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแส ก่อนโผล่อัดเทปคลับฟรายเดย์โชว์ เคลียร์ใจ นาวิน ต้าร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อิสราเอลไม่ขาย” พ่อค้ามุสลิมไทยของขึ้น ! ตะเพิดนักท่องเที่ยวยิวลั่นถนน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ อาริสะ นาคาจิมะ แนนโน๊ะ เวอร์ชั่นญี่ปุ่น ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ อาริสะ นาคาจิมะ แนนโน๊ะ เวอร์ชั่นญี่ปุ่น ดาวรุ่งวัย 20 รับไม้ต่อเด็กจากนรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงญี่ปุ่นถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม โดดน้ำฆ่าตัวตายพร้อมลูก 10 เดือน แต่ตัวเองรอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาติร้อง หมอดมยาทำพลาด หลอดเลือดทะลุจนคนไข้ดับ พบพิรุธปลอมลายเซ็น ข่าว

ญาติร้อง หมอดมยาทำพลาด หลอดเลือดทะลุจนคนไข้ดับ พบพิรุธปลอมลายเซ็น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ศาลสั่งคุก 4 ปี “อดีตตม.ภูเก็ต” แพร่คลิปโป๊เด็ก 2.5 แสนไฟล์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง นึกคิด โพสต์ลาภรรยา มุกดา จากไปด้วยโรคมะเร็ง ข่าว

หนึ่ง นึกคิด กุมมือลา มุกดา ยอมเจ็บ-ทรมานแทน น้องสาว ‘กุญแจซอล’ วอนงดแชร์ข่าวเท็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หมอวรงค์ ขอเป็นฝ่ายค้าน ย้ำจุดยืนเดิมไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับเพื่อไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แข่งแบกเมียชิงแชมป์โลก 2026 ข่าวกีฬา

ไปดูรางวัล คู่รักฟินแลนด์คว้าแชมป์ “แบกเมีย” ในอังกฤษ หลังหิ้วท่าพิสดารฝ่าด่านหฤหรรษ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาอ่วม ราคาน้ำมันขึ้นทุกวัน ค่าครองชีพพุ่ง ปอยเปต เกือบแตะลิตรละ 50 บาท ข่าว

กัมพูชาอ่วม ราคาน้ำมันขึ้นไม่พัก ค่าครองชีพพุ่ง ปอยเปต เกือบแตะลิตรละ 50 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชส้ม น้ำตาคลอ เล่าจุดเริ่มต้นคุยงาน นาวิน ต้าร์ ก่อนเป็นดราม่ายั่วยวน-แทะโลมสามี ไฮโซน้ำหวาน บันเทิง

โค้ชส้ม เล่าเสียงสั่น จุดเริ่มต้นคุยงาน นาวิน ต้าร์ ก่อนเป็นดราม่ายั่วยวน-แทะโลมสามีคนอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก เกาะคาร์ก ท่อน้ำเลี้ยงอิหร่าน กลางวงล้อมสงคราม จ่อวิกฤตพลังงานโลก ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก เกาะคาร์ก ท่อน้ำเลี้ยงอิหร่าน กลางวงล้อมสงคราม จ่อวิกฤตพลังงานโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นายกฯ อนุทิน สั่งด่วน! ราชการ WFH-งดดูงานต่างประเทศ สู้ศึกพลังงานจากสงครามตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ๊กกี้เสก บันเทิง

คลิปเซอร์ไพรส์! เสก โลโซ ควง “ปุ๊กกี้ ปริศนา” ตำนานล้านตลับคืนไมค์สุดอบอุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวลืมเงินจ่ายค่าอาหาร เจ้าของร้านใจดีให้มาจ่ายวันหลัง ข่าวต่างประเทศ

เกือบมีเรื่อง! นทท. ไม่มีเงินจ่ายค่าข้าว แทนที่จะโดนด่า เจ้าของทำสิ่งนี้ คนแห่ชื่นชม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 14:58 น.
65
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อังกฤษ โหวตคว่ำร่างแบนโซเชียลเด็กอายุต่ำกว่า 16 ใช้นโยบายยืดหยุ่น

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
ฮีซึง ยุติบทบาทวง ENHYPEN

ฮีซึง ออกจาก ENHYPEN เตรียมลุยโซโล่เดี่ยว วงเดินหน้าต่อด้วยสมาชิก 6 คน

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด &quot;เด๋อ ดอกสะเดา&quot; ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี &quot;ถั่วแระ&quot; เคียงข้างไม่ห่าง

น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี ถั่วแระ เคียงข้างไม่ห่าง

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้อครหาหรือไม่

ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้ออ้างห้ามประกวดหรือไม่

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
Back to top button