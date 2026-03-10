หายรายวัน แม่เป็นห่วงมาก! รุดแจ้งความโพสต์ประกาศหาลูกสาววัย 25 กับแฟนหนุ่ม
แม่โร่แจ้งความสภ.สูงเม่น หวั่น “น้องเอิร์น” ลูกสาววัย 25 ปี และแฟนหนุ่ม ถูกแก๊งมิจฉาชีพล่อลวง หลังเดินทางไปจันทบุรีแล้วขาดการติดต่อกว่า 3 วัน
วานนี้ (9 มี.ค.) ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือด่วน ! เนื่องจากลูกชายหายตัวไปแบบขาดการติดต่อพร้อมกับแฟนสาว โดยเนื้อหาระบุ “ตอนนี้ลูกบ่าวเดินทางออกจากบ้านไปพร้อมแฟนเปิ้นว่าไปสมัครงานแต่ตอนนี้ติดต่อบ่ได้ป้อแม่เป็นห่วงมากคิดว่าโดนหลอกถ้าเพื่อนน้องเกมส์กะเอินตี้ปอจะมีข้อมูลทักเฟสหรือโทรหาแม่ได้เด้อจ้าวแม่ได้แจ้งความไว้แล้วจ้าว 094-995-8812 (แม่)”
ขณะเดียวกันเจ้าของโพสต์ยังลงรูปใบแจ้งความลงบันทึกประตำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ. สูงเม่น จ.แพร่ ด้วยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 12.29 น. และจากเนื้อหาทำให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมของสองบุคคลที่กำลังตามหาตัว ได้แก่ น.ส.สายพิน ลมทวีวงศ์ หรือ “เอิร์น” อายุ 25 ปี ซึ่งเป็นบุตรสาวของผู้แจ้ง และนายพิษณุพงศ์ หรือ “เกม” แสงลาพิงค์ แฟนหนุ่ม
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 น.ส.สายพิน ได้แจ้งกับผู้เป็นแม่ว่า ได้สมัครงานทางออนไลน์ได้โดยไม่ได้แจ้งว่า เป็นงานอะไร ซึ่งจะต้องเดินทางไปทำงานที่ จ.จันทบุรี และในวันดังกล่าว (6 มี.ค. 69) ลูกสาวได้เดินทางโดยนั่งโดยสารรถบริษัทสมบัติทัวร์ สายแพร่-กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ออกจากสถานีขนส่งจังหวัดแพร่ เวลา 21.00 น. เดินทางไปพร้อมกับนายพิษณุพงศ์ แฟนหนุ่ม
ต่อมา 7 มี.ค.69 เวลาประมาณ 06.00 น. ลูกสาวติดต่อทางแมสเซนเจอร์ข้อความเฟซบุ๊กมาหามารดาว่า ถึงสถานีขนส่งหมอชิตแล้ว กำลังรอรถมารับประมาณ 08.00 น. เพื่อเดินทางต่อไปจันทบุรี
จากนั้นเวลาประมาณ 11.00 น. คนเป็นแม่โทรทางแมสเซนเจอร์เฟซบุ๊กติดต่อลูกสาวแต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงพยายามติดต่อทางโทรศัพท์และเฟซบุ๊กเรื่อยมาแต่ไม่สามารถติดต่อได้ ด้วยเหตุนี้จึงเกรงว่า ลูกสาวจะถูกล่อลวงไปทำงานที่ผิดกฎหมายและเกรงว่าจะได้รับอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายจึงมาแจ้งต่อพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามสืบหาตัว น.ส.สายพิน ต่อไป
โดย พ.ต.ท.อรุณ ชินเทพ สว.(สอบสวน) สภ.สูงเม่น ได้รับแจ้งและลงบันทึกไว้แล้วจะได้ดำเนินการติดตามสืบหาตัว น.ส.สายพิน ลมทวีวงศ์ ต่อไป จึงให้ผู้แจ้งลงชื่อไว้.
