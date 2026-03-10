แพรรี่ ขุดร่างกฎหมาย คนข้ามเพศ แก้คำนำหน้าได้ยัน “สูติบัตร” โชคดีสภาตีตก

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 14:43 น.
80
ร้อนสิทธิข้ามเพศ “แพรรี่ ไพรวัลย์” ฟาดแรงปมแก้คำนำหน้า ขุดร่าง กม. ชี้ไม่ได้แก้แค่ชื่อ แต่ลามถึงแก้ “สูติบัตร” โชคดีถูกสภาตีตก

สำหรับข้อถกเถียงเรื่องการเรียกร้องสิทธิของกลุ่มบุคคลข้ามเพศหรือสาวประเภทสอง ในการขอเปลี่ยนคำนำหน้านามให้เป็น “นางสาว” ล่าสุดอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง “ไพรวัลย์ วรรณบุตร” ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือด เปิดร่าง กม. เจ้าปัญหา เปลี่ยนคำนำหน้า-แก้ข้อมูลถึงใบเกิด

แพรรี่ โพสต์ภาพเอกสารร่างกฎหมาย “มาตรา ๑๐” ซึ่งมีเนื้อหาเปิดทางให้บุคคลที่ได้รับการรับรองเพศแล้ว (ตามมาตรา ๙) สามารถยื่นคำขอต่อหน่วยงานรัฐเพื่อออกเอกสารใหม่ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสาร เพื่อให้คำนำหน้านามและเพศตรงกับที่ได้รับการรับรอง

ที่น่าสนใจคือ เอกสารที่สามารถขอแก้ไขข้อมูลได้นั้นครอบคลุมตั้งแต่ ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชน, สูติบัตรหรือสำเนาสูติบัตร, หนังสือเดินทาง, ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ไปจนถึงเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการอื่นๆ โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้มีความประสงค์ต้องยื่นคำขอภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับการรับรองเพศ

“ไพรวัลย์” ซัดความย้อนแย้ง โล่งใจสภาตีตกร่าง กม.

จากรายละเอียดของร่างกฎหมายดังกล่าว “ไพรวัลย์ วรรณบุตร” ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า การเรียกร้องของกลุ่มดังกล่าวไม่ได้ต้องการแค่เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเท่านั้น แต่ยังต้องการแก้ไขไปถึงสูติบัตรซึ่งเป็นใบเกิดของตนเองด้วย พร้อมทั้งแสดงความโล่งใจที่รัฐสภาได้ตัดสินใจ “ตีตก” ร่างกฎหมายฉบับนี้ไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

ไพรวัลย์ยังได้ตั้งข้อสังเกตในเชิงเสียดสีถึงความย้อนแย้งของกลุ่มผู้เรียกร้อง ทำนองว่า ปากบอกว่ารักความหลากหลายในตัวเอง ภูมิใจในความเป็นทรานส์ และไม่ได้อยากเป็นผู้หญิง แต่กลับมีความต้องการที่จะแก้ไขเอกสารทางราชการทั้งหมด

ในตอนท้ายของโพสต์ ไพรวัลย์ยังได้ทิ้งข้อความสุดเดือดในช่อง ปล. ว่า “จะเอารางวัลอะไรคืนอีกไหม พอดีรับมาเยอะมาก เผื่อกูนึกไม่ออก เดี๋ยวกูจะได้คืนให้”

ทั้งนี้ ผูั้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม มาตรา 10 ที่ แพรี่ ไพรวัลย์ ยกมา เป็น ร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ คำนำหน้านาม และการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. …. ซึ่งเสนอโดย นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ ร่างกฎหมายที่เปิดรับฟังความคิดเห็นในระบบมาตรา 77 ของรัฐสภา แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

