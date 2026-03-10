รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา-ปิดปั๊มหลัง 4 ทุ่ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น
ครม. สั่งส่วนราชการนำร่อง ประหยัดแอร์-ไฟฟ้า นายกฯ กำชับให้ข้าราชการ WFH ทันที เล็งงัดมาตรการปิดปั๊ม 4 ทุ่ม หากสถานการณ์รุนแรง
วันที่ 10 มี.ค. 2569 น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยความคืบหน้าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ระบุว่า ที่ประชุม ครม. ได้รับทราบและเห็นชอบแนวทางมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานโลก และช่วยบรรเทาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจตลอดจนค่าครองชีพของประชาชน
ตั้งศูนย์ Energy ICS เกาะติดวิกฤตพลังงานโลก
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะในพื้นที่ตะวันออกกลาง ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตและเส้นทางขนส่งพลังงานสายหลักของโลก ส่งผลโดยตรงให้ทิศทางราคาน้ำมันและพลังงานในตลาดโลกเกิดความผันผวนอย่างหนัก
รัฐบาลไทยไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้กำชับให้กระทรวงพลังงานเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยล่าสุดได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ Energy ICS ขึ้นมาเพื่อรับหน้าที่ติดตามประเมินสถานการณ์พลังงานโดยเฉพาะ และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนสำรองรองรับวิกฤตที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาพลังงานภายในประเทศ
เช็กสถานะปริมาณน้ำมันสำรองของไทย
น.ส.อัยรินทร์ ได้เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยระบุว่า ประเทศไทยมีความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปเฉลี่ยสูงถึงวันละประมาณ 124 ล้านลิตร และยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง โดยเฉพาะการนำเข้าจากภูมิภาคตะวันออกกลาง
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 5 มี.ค. 2569 ยืนยันว่าประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองรวมทั้งสิ้น 8,055 ล้านลิตร การใช้น้ำมันสำเร็จรูปเฉลี่ยประมาณ 3.13 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งแบ่งออกเป็นน้ำมันสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และน้ำมันสำรองทางการค้า โดยปริมาณสำรองดังกล่าวยังคงเพียงพอที่จะรองรับความต้องการใช้พลังงานของคนในประเทศได้ในระดับหนึ่ง
งัดมาตรการเข้ม สั่งส่วนราชการนำร่องประหยัดพลังงาน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับภาคเอกชนและประชาชน กระทรวงพลังงานจึงได้เสนอมาตรการลดการใช้พลังงานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นย้ำเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
- การปรับการใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม และตั้งอุณหภูมิประมาณ 26–27 องศาเซลเซียส ใส่เสื้อแขนสั้น งดการใส่สูทผูกเนคไท ยกเว้นมีงานพิธีการ
- การลดการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน เช่น การปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น
- การใช้ระบบ Energy Saver สำหรับคอมพิวเตอร์ และปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน
- การลดการใช้ลิฟต์ โดยส่งเสริมให้ใช้บันไดในระยะใกล้
- การลดการใช้กระดาษและเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงส่งเสริมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสาร
- การส่งเสริมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ และการทำงานแบบ Work from Home ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง เช่น การหมั่นตรวจเช็กสภาพรถยนต์ การควบคุมความเร็วในการขับขี่ให้เหมาะสม การส่งเสริมระบบทางเดียวกันไปด้วยกัน (Car Pool) และการวางแผนเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้ง
นายกฯ สั่งข้าราชการ WFH ทันที – งดดูงานเมืองนอก
นอกเหนือจากมาตรการของกระทรวงพลังงานแล้ว นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมในที่ประชุม ครม. อย่างเด็ดขาด ให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เร่งดำเนินการดังต่อไปนี้
- เริ่มทำงานที่บ้าน (Work from Home) ทันที โดยให้พิจารณานำไปใช้กับส่วนงานหรือภารกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน
- งดบินดูงานต่างประเทศ สั่งระงับโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานหรือฝึกอบรมในต่างประเทศทั้งหมด โดยให้ปรับเปลี่ยนมาจัดกิจกรรมภายในประเทศแทน
เล็งงัดมาตรการบังคับ หากวิกฤตพลังงานบานปลาย
น.ส.อัยรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ เร่งประสานงานกับสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันประหยัดพลังงาน
แต่หากประเมินแล้วพบว่าสถานการณ์วิกฤตมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จนกระทั่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการจัดหาพลังงานของประเทศ รัฐบาลก็พร้อมที่จะพิจารณายกระดับเป็นมาตรการภาคบังคับเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึง
- ดับไฟป้ายโฆษณา: บังคับปิดไฟป้ายโฆษณาสินค้า ป้ายชื่อร้านค้า ป้ายโรงภาพยนตร์ และสถานที่ประกอบธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป
- จำกัดเวลาเปิดปั๊มน้ำมัน: กำหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 22.00 น. (ยกเว้นปั๊มน้ำมันที่ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก)
ทั้งนี้ มีการประเมินว่าหากมาตรการต่างๆ สามารถช่วยลดการใช้น้ำมันลงได้เพียงร้อยละ 5 จะทำให้ประเทศประหยัดน้ำมันได้ถึง 330,000 ลิตรต่อเดือน คิดเป็นมูลค่ากว่า 10.45 ล้านบาท และหากลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 5 จะสามารถประหยัดไฟฟ้าได้มากถึง 31 ล้านหน่วยต่อเดือน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน
