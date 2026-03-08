หนุ่มถูกหลอกรีวิวสินค้า ก่อนเจอขังรวมตึกสแกมเมอร์ 5 วัน 6 คืน เผยนาทีรอดตาย
ระวัง! มิจฉาชีพทักเฟซบุ๊กจ้างงานตรงสายอาชีพ ให้ค่าตอบแทนสูงเกินจริงพร้อมรถรับส่งถึงบ้าน สุดท้ายพาข้ามแดนไปกักขังในตึกแถวกัมพูชา ยึดมือถือ-บัตรประชาชน บังคับสแกนใบหน้าโอนเงินผ่านบัญชีม้า ก่อนถีบส่งชายแดนทิ้งให้นอนลัดเลาะฝ่าทุ่งระเบิดกลับไทย
เหตุการณ์เตือนภัยสุดระทึกนี้ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569 โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ต้น แอ๊คชั่น” ชายวัย 42 ปี อาชีพฟรีแลนซ์ที่ตัดสินใจแชร์ประสบการณ์ “เฉียดตาย” หลังถูกล่อลวงไปกักขังที่ประเทศกัมพูชาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คนไทยที่กำลังหางานออนไลน์
เจ้าของเรื่องที่ด้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยเล่าว่า แก๊งมิจฉาชีพจะทำการบ้านโดยการเช็กโปรไฟล์เหยื่อว่า ทำอาชีพอะไร จากนั้นจะทักมาจ้างงานที่ดูน่าเชื่อถือ เช่น ข้อเสนอจ้างถ่ายรีวิวสินค้าที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าปกติ และออกค่าเดินทางให้ทั้งหมด การล่อลวงจะเริ่มเมื่อเหยื่อหลงเชื่อเดินทางไปถึงจุดนัดพบและจะมีรถมารับ แต่กลับพาขับเข้าป่าสวนยางไร่อ้อย เมื่อเริ่มไหวตัวทัน มิจฉาชีพจะควักปืนและ “ที่ช็อตไฟฟ้า” ออกมาขู่ บังคับให้ข้ามพรมแดนธรรมชาติเข้าสู่กัมพูชา
เมื่อถึงตึกกักขังลักษณะเป็นออฟฟิศ 5-6 ชั้น เหยื่อจะถูกยึดสมบัติส่วนตัว ไล่ตั้งแต่บัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือซึ่งจะถูกยึดทันที จากนั้นเอาไปขังรวมถูกส่งขึ้นไปรวมกับคนไทยคนอื่นๆ ที่ถูกหลอกมา เจ้าของเรื่องบอกว่ามีทั้งคนท้องและคนแก่ แบ่งแยกชายหญิง จกานั้นจะถูก “พ่อบ้าน” ซึ่งเป็นคนไทยที่ทำงานให้ บังคับโหลดแอปฯ ธนาคาร เพื่อเปิดบัญชีออนไลน์และสแกนใบหน้าเพื่อโอนเงินเข้า-ออก
มิจฉาชีพจะหลอกว่า “ทำเสร็จแล้วจะได้กลับบ้าน” แต่จริง ๆ แล้ว คือ การย้ายเหยื่อไปขังไว้ที่ตึกอื่นเพื่อรอจนกว่าบัญชีจะหมดประโยชน์
ผู้เสียหายเล่าว่าในคืนที่ 6 เขาและเพื่อนร่วมชะตากรรมอีก 10 คน ถูกนำตัวขึ้นรถมาทิ้งไว้ที่ชายแดนตอนตี 2 ต้องเดินลัดเลาะป่าอ้อยในความมืดท่ามกลางความกลัวว่าจะถูกเก็บปิดปาก จนกระทั่งเกือบเดินเข้าเขต “ทุ่นระเบิด” โชคดีที่ทหารพรานไทยตรวจพบและช่วยเหลือนำกลับเข้าเขตแดนได้อย่างปลอดภัย
เหยื่อฟรีแลนซ์หนุ่มรายนี้ยังเปิดเผยความเสียหายปัจจุบัน โดยบัญชีธนาคารถูกบังคับเปิดใหม่ 3 บัญชี และใช้บัญชีเดิมอีก 2 บัญชี รวมเป็น 5 บัญชี ผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ที่ สภ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 69 ปัจจบุันบัญชีถูกอายัดทั้งหมด เงินในบัญชีหายและไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ ได้อีก
ตอนท้ายมีการระบุถึงบทเรียนสำคัญ เน้นย้ำกับทุกคนในโพสต์ว่า “งานสบาย รายได้ดี มีรถรับส่งถึงที่” ในแถบชายแดนกัมพูชานั้น “ไม่มีอยู่จริง !” และที่น่าเจ็บใจที่สุดคือมี “คนไทย” เป็นตัวการหลักในการหลอกลวงคนไทยด้วยกันเองโดยเกือบทุกสถานที่ซึ่งเหยื่อถูกลากตัวบังคับไปสแกนหน้าและอื่นๆ นั้น จะมีคนไทยอยู่ติดตามตลอด
“ทุกๆ ที่ที่ไปในกัมพูชามีคนไทยอยู่ตลอด” ข้อความบางส่วจากเจ้าของเฟซบุ๊กต้น แอ๊คชั่น ซึ่งลงไว้เมื่อ 7 มี.ค.ที่ผ่านมาหลังเข้าแจ้งความดำเนินคดีเป้นหลักฐาน.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เตือนภัย “สแกมเมอร์ไทย” สูบเลือดกันเองเริ่มระบาด เช็กเบอร์อันตราย!
- กัมพูชา ประท้วง ไทย รุกอธิปไตย นำทูตทหาร ดูศูนย์สแกมเมอร์โอร์เสม็ด
- เขมรจวกไทย ดึง FBI ลงพื้นที่ ปราบสแกมเมอร์บังหน้า หวังยึดครองโอร์เสม็ด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: