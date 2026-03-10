ข่าวการเมือง

หมอวรงค์ ขอเป็นฝ่ายค้าน ย้ำจุดยืนเดิมไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับเพื่อไทย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 13:45 น.
55

หมอวรงค์ ขอเป็นฝ่ายค้าน ย้ำจุดยืนเดิมไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับเพื่อไทย ฝากถึงอนุทินถ้ามีการทุจริตเกิดขึ้น เจอพรรคไทยภักดีแน่

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หรือ หมอวรงค์ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี ให้สัมภาษณ์ขณะมารายงานตัวที่ทำเนียบรัฐสภา ว่าสถานะของพรรคไทยภักดีจะเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้าน หลังจากที่ได้ชั่งใจ คิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ นับจากทราบผลการเลือกตั้ง แม้ว่าพรรคจะได้รับเลือกเพียง 1 เสียง ในการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่าเป็น 1 เสียงที่ตัดสินใจยากลำบาก เพราะมีผู้สนับสนุนพรรคต้องการให้ไปเป็นฝ่ายรัฐบาล

แต่ก็มีผู้สนับสนุนส่วนหนึ่งต้องการเห็นการทำหน้าที่ตรวจสอบการปราบปรามการทุจริตผ่านรัฐสภา ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ ไม่ได้ค้านไปเรื่อย ไม่ได้หาเรื่องเล็กน้อยเพื่อสร้างอีเวนท์ แต่จะหาหลักฐานในการตรวจสอบ

หมอวรงค์ ยังได้ปฏิเสธข้อสังเกตการไม่ร่วมรัฐบาลว่ามาจากเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยร่วมรัฐบาลด้วย ชี้แจงว่าจากที่เคยหาเสียงไว้หากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ร่วม รวมถึงหากพรรคประชาชนเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่ร่วม ซึ่งขณะนี้พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล พรรคไทยภักดีพร้อมร่วมรัฐบาลด้วยได้ แต่ประเมินแล้วว่า 1 เสียง เข้าไปร่วมแล้วทำไม่ได้ เหตุผลที่ไม่ร่วมรัฐบาลไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยมีส่วนต่อการตัดสินใจ พร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการติดต่อหรือประสานงานจากพรรคภูมิใจไทย หรือนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในการทาบร่วมรัฐบาล แต่เชื่อว่าหากพรรคไทยภักดีต้องการร่วมรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมต้อนรับ แต่ไม่ได้มีการคุยกัน ตัดสินใจด้วยเหตุผลต่างๆ

และกล่าวว่า การเป็นฝ่ายค้านสามารถตรวจสอบในสิ่งที่รัฐบาลกระทำโดยมิชอบ หรือการทุจริต ยิ่งหากตัดสินใจบนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ของแผ่นดิน โดยที่ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด มั่นใจว่าสามารถทำหน้าที่ให้แก่ประชาชนสมดังที่ประชาชนรอคอย และตัวเองก็รอคอยมา 12 ปี

ส่วนเป้าหมายการทำงานในฐานะฝ่ายค้าน ว่าให้นายอนุทินเดินหน้าทำงานฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ พรรคไทยภักดีไม่ได้หยุมหยิม แต่ขอเตือนว่าหากมีหลักฐานการทุจริตเกิดขึ้น มีหลักฐานการประพฤติมิชอบเกิดขึ้น เราเจอกันแน่ ซึ่งจะทำงานอย่างไม่ยั้งมือในการตรวจสอบ

ยังไม่ยืนยันชัดเจนว่าการโหวตของพรรคไทยภักดี จะไม่เห็นชอบในทุกเรื่องหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพียงแต่ชี้แจงว่ามีวิธีการโหวตของฝ่ายค้าน ตามมารยาท 1. หนุนฝ่ายค้าน 2.งดออกเสียง แต่ไม่ควรโหวตให้รัฐบาล ยกเว้นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ก่อนจะกล่าวทิ้งท้ายถึงนายกรัฐมนตรีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองให้บอกได้

ยังกล่าวถึงการทำงานฝ่ายค้านกับพรรคประชาชนว่า ตามหลักการนั้นความแนบแน่นต่างกับการทำงานของรัฐบาล ซึ่งการเป็นฝ่ายค้านจะเริ่มงานกันแบบหลวมๆ ซึ่งประเด็นในการตรวจสอบต่างฝ่ายต่างทำ ไม่ต้องแชร์ประเด็นกัน ไม่ต้องพึ่งพากันทุกเรื่อง การเป็นฝ่ายค้านแม้จะทำงานร่วมกันแต่ไม่ต้องจับไม้จับมือกันแน่นเหมือนพรรคร่วมรัฐบาล โดยปฏิเสธวิพากษ์วิจารณ์การทำงานฝ่ายค้านของพรรคประชาธิปัตย์ หรือพรรคประชาชน เพียงแต่ยืนยันว่าพรรคไทยภักดีเข้มแข็งแน่นอน สามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดี

