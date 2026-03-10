ข่าวกีฬา

ไปดูรางวัล คู่รักฟินแลนด์คว้าแชมป์ “แบกเมีย” ในอังกฤษ หลังหิ้วท่าพิสดารฝ่าด่านหฤหรรษ์

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 13:42 น.
61
แข่งแบกเมียชิงแชมป์โลก 2026
ภาพ @AP

คำว่า “อุ้มสม” ถูกตีความใหม่ในความหมายที่สู้ชีวิตกว่าเดิม! เมื่อคู่รักกว่า 20 คู่ร่วมประชันฝีเท้าและพละกำลังบนเนินเขาทางตอนใต้ของอังกฤษ ในการแข่งขัน “แบกเมียชิงแชมป์สหราชอาณาจักร” (UK Wife Carrying Race) ประจำปี 2026 ผลปรากฏคู่รักจากฟินแลนด์ คว้าชัยไปครองด้วยเวลาไม่ถึง 2 นาที พร้อมหิ้วรางวัลใหญ่ถังเบ้อเริ่มกลับบ้าน

ผู้ชนะในปีนี้ตกเป็นของตีมู ตูวิเนน (Teemu Touvinen) และยัตตา ไลโนเนน (Jatta Leinonen) คู่หวานจากประเทศฟินแลนด์ และยังเป็นดินแดนต้นกำเนิดกีฬานี้ โดยทำเวลาได้อย่างน่าทึ่ง ! เพียง 1 นาที 45 วินาที ทิ้งห่างอันดับสองไปเพียงเสี้ยววินาที ท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องบนเนินเขาในเมืองดอร์กกิ้ง เซอร์เรย์

mกติกาสุดเก๋าที่ต้องรู้ อันดับแรกน้ำหนักต้องเป๊ะ ! “เมีย” (หรือคู่หู) จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและหนักไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม (110 ปอนด์) หากน้ำหนักไม่ถึง กติกาบังคับให้สะพายเป้ใส่แป้งหรือน้ำถ่วงน้ำหนักให้ครบ

(Gareth Fuller/PA via AP)

ส่วนจะแบกแฟน-เพื่อน-พี่น้อง หรือเมียชาวบ้านก็ได้! ขอแค่เต็มใจและมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าคนแบกเป็นใช้ได้ โดยท่าที่ได้รับความนิยมที่สุดคือการให้ฝ่ายหญิงห้อยหัวลงบนหลังฝ่ายชาย แล้วใช้ขาไขว้กันไว้ที่ใบหน้าของคนแบก ซึ่งช่วยเรื่องสมดุลและการวิ่งที่คล่องตัวที่สุด

แม้ระยะทางจะเพียง 416 หลา (ประมาณ 380 เมตร) แต่ระหว่างทางนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคที่ทำให้การแข่งขันนี้ทั้งฮาและลุ้นระทึก เพราะต้องวิ่งทั้งขึ้นและลงเขาขณะที่มีคนขี่คอ

ต้องกระโดดข้ามกองฟางขนาดใหญ่ ตลอดเส้นทางจะมีกองเชียร์และเจ้าหน้าที่คอยสาดน้ำใส่ เพื่อเพิ่มความลื่นและท้าทายสมาธิ

(Gareth Fuller/PA via AP)
ผู้คนเข้าร่วมการแข่งขันแบกภรรยาประจำปีของสหราชอาณาจักรในเมืองดอร์กิง ประเทศอังกฤษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 2026 (Gareth Fuller/PA via AP)

ประวัติศาสตร์จาก “จอมโจรลักพาตัว” สู่กีฬาสากล

การแข่งขันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานฟินแลนด์ในช่วงศตวรรษที่ 19 เกี่ยวกับแก๊งโจรที่บุกปล้นหมู่บ้านและลักพาตัวผู้หญิงกลับไป ปัจจุบันได้กลายเป็นกีฬาสีสันระดับโลกที่มีการแข่งขันทั้งในสหรัฐฯ, ออสเตรเลีย, โปแลนด์ และอีกหลายประเทศ โดยอังกฤษเริ่มจัดครั้งแรกในปี 2008

ขณะเดียวกันในส่วนของคู่รักชาวบริติชที่ทำเวลาได้ดีที่สุด คือ เอ็ดเวิร์ด แนช (Edward Nash) และ แคเธอรีน ไนต์ (Kathryn Knight) แม้จะได้ที่ 2 แต่ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนสหราชอาณาจักรไปร่วมศึก ชิงแชมป์โลก (World Wife Carrying Championships) ที่ฟินแลนด์ในเดือนกรกฎาคมนี้.

@iltalehti

Kuopiossa asuvat Teemu Tuovinen, 28 ja Jatta Leinonen, 28, nappasivat Englannissa voiton eukonkannosta. 🏆 #iltalehti #uutinen #uutiset #suomi #eukonkanto

♬ alkuperäinen ääni – Iltalehti

(Gareth Fuller/PA via AP)
(Gareth Fuller/PA via AP)

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 13:42 น.
61
