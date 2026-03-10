ข่าวการเมือง
“สีหศักดิ์” รับทราบแล้ว ขอศึกษาก่อน กลุ่มทรานส์ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ
สีหศักดิ์ รับทราบถึงปัญหา ขอศึกษาก่อน กลุ่มทรานส์ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชี้ปกติทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงประเด็นที่กลุ่มบุคคลข้ามเพศ (ทรานส์) ได้เรียกร้องในการเปลี่ยนคำนำหน้า เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องการเข้าประเทศ เพราะคำนำหน้าไม่ตรงกับเพศ ว่าตนรับทราบถึงปัญหา และโดยปกติสามารถทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นได้
ส่วนรายละเอียดขอไปศึกษากฎหมายและระเบียบของไทยอีกครั้ง เนื่องจากประเทศไทยมีการรับรองเรื่องสมรสเท่าเทียมแล้ว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นนางสาว จะต้องมีการเปลี่ยนหนังสือเอกสารทางราชการ และเปลี่ยนสถานะที่อยู่ในหนังสือเดินทางด้วย
