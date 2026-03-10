แพรรี่ ไพรวัลย์ ขอส่งคืน รางวัลอรรธนารีศวร หลังแสดงเห็นต่าง เปลี่ยนคำนำหน้า LGBTQ
“แพรรี่ ไพรวัลย์” ประกาศคืน รางวัลอรรธนารีศวร ปมดรามาเห็นต่างเรื่องคำนำหน้าชื่อ LGBTQ+ ย้ำชัดเสรีภาพทางความคิดหนักแน่นดั่งหินผา
เมื่อคืนของวันที่ 9 มี.ค. ที่ผ่านมา แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ภายหลังจากประเด็นที่มีการถกเถียงอย่างหนักในโซเชียลเกี่ยวกับการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อสำหรับกลุ่ม LGBTQ โดยระบุว่า
“ขออนุญาตคืนรางวัล ทุกวันนี้ดิฉันไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้พยายามที่จะมีชีวิตอย่างภาคภูมิใจในตนเอง เพราะหวังว่าจะต้องได้รับความชื่นชมหรือรางวัลอันมีเกียรติจากใครนะคะ
ถ้าการที่ดิฉันเห็นต่างเรื่องคำนำหน้า นั่นหมายถึงว่าดิฉันขัดขวางสิทธิ และความก้าวหน้าของชาว LGBTQ+ ดิฉันยินดีส่งคืนรางวัลอรรธนารีศวร รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศ ที่ดิฉันเคยได้รับค่ะ รางวัลนี้มีเกียรติและมีคุณค่า แต่ทว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของดิฉัน ก็มีเกียรติและมีคุณค่าไม่น้อยกว่า
กราบขอบพระคุณ คณะกรรมการที่ได้คัดเลือกและกรุณามอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับดิฉันเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมานะคะ แต่ดิฉันคงไม่เหมาะสมและไม่อาจแบกรับเกียรติจากรางวัลนี้ได้อีกต่อไป ดิฉันจึงขออนุญาตคืนรางวัลค่ะ แพรรี่ ไพรวัลย์”
จากนั้น แพรรี่ ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่า “ที่ดิฉันต้องการคืนรางวัล เพราะดิฉันอยากทำให้รู้ว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของดิฉันหนักแน่นยิ่งกว่าหินผา ไม่ว่ารางวัลหรือคำด่า ก็ไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของดิฉันได้”
