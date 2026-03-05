บันเทิง

“โยชิ รินรดา” เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 16:02 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 16:02 น.
61
"โยชิ รินรดา" เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์

“โยชิ รินรดา” เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ เสนอหาจุดตรงกลาง ต้องตรวจสอบได้ ย้ำภูมิใจที่เป็นทรานส์ ไม่คิดลบประวัติตัวเอง

“โยชิ” รินรดา ธุระพันธ์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อของ LGBTQ โดยระบุว่า

“โยเป็นทรานส์ และโยก็ภูมิใจในการเป็นทรานส์ค่ะ และแน่นอนว่าโยเห็นด้วยกับการเปลี่ยนคำนำหน้า เนื่องด้วยปัญหาส่วนตัวที่เคยมีมา ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไป ตปท. การโดนตรวจค้นเพราะคำนำหน้าเราไม่ตรงกับเพศสภาพ การที่ไม่สามารถเดินทางไปในบางประเทศได้ หรือการหัวเราะคิกคักต่อหน้าเราเพระเรามีคำนำหน้าเป็นนาย

สำหรับตัวโย ไม่ได้อยากแก้ หรือลบประวัติว่าฉันคือผู้หญิงจริงๆ แต่เกิด โยแค่อยากใช้คำนำหน้าตรงกับเพศสภาพในปัจจุบัน

และก็เข้าใจในมุมมองของ ผญ. และ ผช. ดังนั้นเราจึงต้องแลกเปลี่ยนหาความตรงกลางระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย การเปลี่ยนมาใช้ นส. ไม่ควรที่จะได้เปลี่ยนง่ายเกินไป เพราะหลายคนยังกลัวการอาชญากรรม หลบหลีกหนีคดี อาจจะต้องให้แพทย์ทำการยืนยันว่าเราคือทรานส์และใช้ชีวิตเป็นผญมาอย่างยาวนาน

และควรตรวจสอบได้ง่ายในการที่จะรู้บุคคลนั้นสงสัยว่าเป็นทรานส์หรือป่าว เพื่อไม่สร้างความวุ่นวายและปกปิดตัวตน ในการจะหลอกลวงหรือการรักษาทางการแพทย์ (อาจจะมีการลงข้อมูล thaID หรืออะไรก็แล้วแต่)

มันยังมีรายละเอียดยิบย่อยอีกมาก ในเหตุการณ์ปัจจุบันโยอยากขอบคุณคนที่เข้าใจที่สนับสนุน และอยากขอบคุณคนที่ยังไม่เข้าใจ และเปิดใจยอมรับฟัง และขอบคุณคนที่ไม่เห็นด้วย และเห็นถึงปัญหาที่ตามมา เราจะได้หาทางออกที่ดีร่วมกัน”

โยชิ รินรดา โพสต์แสดงความคิดเห็นเรื่องคำนำหน้าชื่อ
FB/ รินรดา ธุระพันธ์

นอกจากนี้ “โยชิ” ยังได้ระบุข้อความเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์ด้วยว่า “อันนี้คือความคิดเห็นของโย ในมุมมองของการเปลี่ยนคำนำหน้าค่ะ”

IG/ @yoshirinrada
IG/ @yoshirinrada
IG/ @yoshirinrada
IG/ @yoshirinrada

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนึ่ง ETC. วูบล้มกระแทกพื้นที่เซี่ยงไฮ้ บันเทิง

ห่วงหนัก! หนึ่ง ETC. ล้มหัวกระแทกพื้น หามส่งรพ.ด่วน ขยับตัวลำบาก-มึนหัวรุนแรง

7 นาที ที่แล้ว
พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการ ลั่นไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร บันเทิง

พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการ ลั่นไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร

23 นาที ที่แล้ว
นักเรียนถาม ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม? ครูตอบดีจนชาวเน็ตยกนิ้วให้ ข่าว

นักเรียนถาม ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม? ครูตอบดีจนชาวเน็ตยกนิ้วให้

28 นาที ที่แล้ว
&quot;โยชิ รินรดา&quot; เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์ บันเทิง

“โยชิ รินรดา” เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์

50 นาที ที่แล้ว
จตุรงค์ มกจ๊ก พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว ข่าวดารา

จตุรงค์ พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว

57 นาที ที่แล้ว
พลอย ณัฐธิดา หลานสาวเนวินเปิดใจในฐานะ สส. อายุน้อยที่สุด ข่าวการเมือง

น้องพลอย หลานเนวิน ตื่นเต้น สส.อายุน้อยสุด ไม่เคยทำงานสายนี้ แต่มุ่งมั่นเต็มที่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” แสดงความเสียใจแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล เตรียมนำร่างกลับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทยโต้ “มาลี” ยันไม่ได้ยึดดินแดนเขมร เป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจีน สั่งให้โรงกลั่นน้ำมัน ระงับส่งออกน้ำมันดีเซล-เบนซิน จับตาซ้ำเติมราคาน้ำมันโลก เศรษฐกิจ

รัฐบาลจีน สั่งให้โรงกลั่นน้ำมัน ระงับส่งออกน้ำมันดีเซล-เบนซิน จับตาซ้ำเติมราคาน้ำมันโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฮุน มานี&quot; เทียบไทย-กัมพูชา เหมือนลิ้นกับฟัน ขาดกันไม่ได้ เร่งหาทางจบขัดแย้ง ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มานี” เทียบไทย-กัมพูชา เหมือนลิ้นกับฟัน ขาดกันไม่ได้ เร่งหาทางจบขัดแย้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โพสต์ถึง ทนายแก้ว-หนุ่ม กรรชัย-ทนายตุ๋ย ข่าว

ไม่จบง่ายๆ! ปู มัณฑนา โพสต์ถึง กรรชัย-พระแก้ว-ทนายตุ๋ย หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บานปลาย? ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ย่องขึ้นสำนักงานเขต หลังแฉพฤติกรรมสาวนักไลฟ์ ด้าน ผจก.ยังไม่รู้เรื่อง บันเทิง

บานปลาย? ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ย่องขึ้นสำนักงานเขต หลังแฉพฤติกรรมสาวนักไลฟ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัท ชัยโสโร จำกัด เคยทำรายได้ปี 64 ทะลุ 21 ล้านบาท เศรษฐกิจ

ส่องธุรกิจ บริษัท ชัยโสโร จำกัด เคยทำรายได้ปี 64 ทะลุ 21 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจอสาเหตุแล้ว มอไซค์ดับขณะผ่านย่านทาวน์อินทาวน์ ต้นเหตุมาจากตึก กสทช.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม ข่าวต่างประเทศ

ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 ซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด เทคโนโลยี

เทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 ซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จักวิธีทำ &quot;สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ&quot; เมื่อตกในอันตราย และสิ่งที่ต้องทำเมื่อเห็น ข่าว

รู้จักวิธีทำ “สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ” เมื่อตกในอันตราย และสิ่งที่ต้องทำเมื่อเห็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ้อย จิระวดี อัปเดตอาการ คุณยายมารศรี ย่าง 105 ปี ข่าว

อัปเดตชีวิต คุณยายมารศรี ย่าง 105 ปี ดูแลเข้มงวด แข็งแรง-อารมณ์ดี บ่นอยากเล่นละคร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สงครามตะวันออกกลางเข้าวันที่ 6 ยอดชาวอิหร่านเสียชีวิตพุ่งทะลุ 1100 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของปั๊มหลั่งน้ำตา หยุดขายน้ำมันครั้งแรกในรอบ 15 ปี หลังสู้ราคาต้นทุนหน้าคลังไม่ไหว ข่าว

เจ้าของปั๊มหลั่งน้ำตา หยุดขายน้ำมันครั้งแรกในรอบ 15 ปี หลังสู้ราคาต้นทุนหน้าคลังไม่ไหว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสถิติ ผู้หญิงอิหร่าน ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ในสังคมรัฐศาสนา เศรษฐกิจ

เปิดสถิติ ผู้หญิงอิหร่าน ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ในสังคมรัฐศาสนา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เพจ เฟ็ดเฟ่ โพสต์แฉ คนใกล้ตัว ฮุบเงิน 10 ล้าน ไล่เพื่อนพ้นทาง-ฟ้องปิดปาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพ็ชร ฐกฤต อวดชีวิตเรียบง่าย ลงมือทำสวนจากพื้นที่ 6 ไร่ สู่อาณาจักรแบบพอเพียง 13 ไร่ บันเทิง

เพ็ชร ฐกฤต อวดชีวิตเรียบง่าย ลงมือทำสวนจากพื้นที่ 6 ไร่ สู่อาณาจักรแบบพอเพียง 13 ไร่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ราเชน” เผยสาเหตุสั่งยุติหยุดบทบาท “พี่เต้” ก้าวร้าว ไม่เกี่ยวกับไดโนเสาร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยแชร์ ดญ.พัทธ์ชริญญา อายุ 13 หายตัวจากบ้าน 5 วันแล้วยังหาไม่พบ ข่าว

ช่วยแชร์ ดญ.พัทธ์ชริญญา อายุ 13 หายตัวจากบ้าน 5 วันแล้วยังหาไม่พบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 16:02 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 16:02 น.
61
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักเรียนถาม ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม? ครูตอบดีจนชาวเน็ตยกนิ้วให้

นักเรียนถาม ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม? ครูตอบดีจนชาวเน็ตยกนิ้วให้

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
พลอย ณัฐธิดา หลานสาวเนวินเปิดใจในฐานะ สส. อายุน้อยที่สุด

น้องพลอย หลานเนวิน ตื่นเต้น สส.อายุน้อยสุด ไม่เคยทำงานสายนี้ แต่มุ่งมั่นเต็มที่

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569

“ตรีนุช” แสดงความเสียใจแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล เตรียมนำร่างกลับ

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569

กองทัพไทยโต้ “มาลี” ยันไม่ได้ยึดดินแดนเขมร เป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
Back to top button