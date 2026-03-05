“โยชิ รินรดา” เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์
“โยชิ รินรดา” เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ เสนอหาจุดตรงกลาง ต้องตรวจสอบได้ ย้ำภูมิใจที่เป็นทรานส์ ไม่คิดลบประวัติตัวเอง
“โยชิ” รินรดา ธุระพันธ์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อของ LGBTQ โดยระบุว่า
“โยเป็นทรานส์ และโยก็ภูมิใจในการเป็นทรานส์ค่ะ และแน่นอนว่าโยเห็นด้วยกับการเปลี่ยนคำนำหน้า เนื่องด้วยปัญหาส่วนตัวที่เคยมีมา ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไป ตปท. การโดนตรวจค้นเพราะคำนำหน้าเราไม่ตรงกับเพศสภาพ การที่ไม่สามารถเดินทางไปในบางประเทศได้ หรือการหัวเราะคิกคักต่อหน้าเราเพระเรามีคำนำหน้าเป็นนาย
สำหรับตัวโย ไม่ได้อยากแก้ หรือลบประวัติว่าฉันคือผู้หญิงจริงๆ แต่เกิด โยแค่อยากใช้คำนำหน้าตรงกับเพศสภาพในปัจจุบัน
และก็เข้าใจในมุมมองของ ผญ. และ ผช. ดังนั้นเราจึงต้องแลกเปลี่ยนหาความตรงกลางระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย การเปลี่ยนมาใช้ นส. ไม่ควรที่จะได้เปลี่ยนง่ายเกินไป เพราะหลายคนยังกลัวการอาชญากรรม หลบหลีกหนีคดี อาจจะต้องให้แพทย์ทำการยืนยันว่าเราคือทรานส์และใช้ชีวิตเป็นผญมาอย่างยาวนาน
และควรตรวจสอบได้ง่ายในการที่จะรู้บุคคลนั้นสงสัยว่าเป็นทรานส์หรือป่าว เพื่อไม่สร้างความวุ่นวายและปกปิดตัวตน ในการจะหลอกลวงหรือการรักษาทางการแพทย์ (อาจจะมีการลงข้อมูล thaID หรืออะไรก็แล้วแต่)
มันยังมีรายละเอียดยิบย่อยอีกมาก ในเหตุการณ์ปัจจุบันโยอยากขอบคุณคนที่เข้าใจที่สนับสนุน และอยากขอบคุณคนที่ยังไม่เข้าใจ และเปิดใจยอมรับฟัง และขอบคุณคนที่ไม่เห็นด้วย และเห็นถึงปัญหาที่ตามมา เราจะได้หาทางออกที่ดีร่วมกัน”
นอกจากนี้ “โยชิ” ยังได้ระบุข้อความเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์ด้วยว่า “อันนี้คือความคิดเห็นของโย ในมุมมองของการเปลี่ยนคำนำหน้าค่ะ”
