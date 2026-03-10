มาจริง! โค้ชส้ม โผล่นั่งโหนกระแส เปิดหน้าแจงปมดราม่าร้อน “ไฮโซน้ำหวาน-นาวินต้าร์”
โค้ชส้ม โผล่นั่งรายการ โหนกระแส เปิดหน้าพร้อมชี้แจงปมดราม่าร้อน “ไฮโซน้ำหวาน-นาวินต้าร์” ใส่ชุดวันเกิดเหตุมาด้วย
จากดราม่าร้อนฉ่าที่กินเวลามาเป็นอาทิตย์ สำหรับกรณีที่ ไฮโซน้ำหวาน ออกมาแฉพฤติกรรมนักไลฟ์มืออาชีพ ทำท่าทางพูดจาคล้ายยั่วยวนสามี “นาวิน ต้าร์” พร้อมมีประโยคสุดจี๊ดใจว่า “พี่ต้าร์เป็นผัวทุกคน” จนเกิดทะเลาะกันยกใหญ่พากันไปสำนักงานเขตหวังหย่าขาดกันเลยทีเดียว
ต่อมา โค้ชส้ม ณัฐกนก ออกมายอมรับว่าตนคือนักไลฟ์คู่กรณีของ ไฮโซน้ำหวาน ที่ถูกกล่าวถึง และขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนายั่วยวน หรือคิดไปทางชู้สาวแต่อย่างใด รวมถึงชุดที่ใส่ก็เป็นชุดสำหรับทำงาน ส่วนประโยคที่พูดนั้นตนพูดว่า “สามีแห่งชาติ” พูดด้วยความที่เป็นแฟนคลับมาก่อน ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดดูเหมือนเรื่องราวจะยังไม่จบง่าย ๆ โค้ชส้ม โพสต์ภาพสวมชุดคล้ายกับชุดที่ใส่ไปในวันเกิดเหตุ พร้อมระบุข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก โค้ชส้ม Shopee Expert ระบุว่า “#โหนกระแส มาฟังเรื่องราวของส้ม กับ พี่ฝนดอกไม้ เวลา 12.30 น. รายการโหนกระแส วันนี้ค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะ” งานนี้บอกเลยว่านักเรียนโหนกระแสรีบเข้าประจำที่โดยด่วน วันนี้แซ่บซี๊ดแน่นอน และมาลุ้นกันว่าคู่กรณีของโค้ชส้มจะมาออกรายการด้วยหรือไม่ หรือจะมีการโฟนอินกันแน่
อ้างอิงจาก : FB โค้ชส้ม Shopee Expert
