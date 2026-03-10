โฆษณาชวนเชื่อสุดเพี้ยน! อิหร่านปล่อยคลิปเลโก้ถล่มดูไบ-ฐานทัพอังกฤษ
ท่ามกลางไฟสงครามที่กำลังลุกโชนในตะวันออกกลาง สำนักข่าว Tasnim ของอิหร่าน ซึ่งควบคุมโดยกองกำลังจารชนไออาร์จีซ๊ เผยแพร่คลิปวิดีโอโฆษณาชวนเชื่อความยาว 2 นาทีในรูปแบบ ตัวต่อ เลโก้ (LEGO) เพื่อข่มขวัญชาติตะวันตกและพันธมิตร โดยในคลิปเผยภาพการยิงขีปนาวุธถล่มเป้าหมายสำคัญอย่างโรงแรมหรูบุรจญ์อัลอาหรับในดูไบ และฐานทัพอากาศ RAF Akrotiri ของอังกฤษในไซปรัส จนราบคาบ
ในคลิปดังกล่าวมีการสร้างตัวละครเลโก้เลียนแบบบุคคลสำคัญอย่าง โดนัลด์ ทรัมป์ และ เบนจามิน เนทันยาฮู ยืนอยู่กับปีศาจ ก่อนจะกดปุ่มสีแดงเพื่อโจมตีอิหร่าน จากนั้นอิหร่านจึงตอบโต้ด้วยขีปนาวุธถล่มเป้าหมายต่างๆ ทั่วภูมิภาค
จากนั้นจะเห็นโรงแรมเรือใบบุรจญ์อัลอาหรับ (Burj Al Arab) ถูกระเบิดพังทลาย ซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริงที่โรงแรมได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยจากเศษโดรนที่ถูกสกัดได้ และมีภาพขีปนาวุธพุ่งถล่มฐานทัพอากาศ RAF Akrotiri ฐานทัพอากาศอังกฤษบนเกาะไซปรัส ซึ่งในเหตุการณ์จริงเมื่อวันที่ 1 มีนาคม มีโดรนกามิกาเซ่พุ่งชนโรงเก็บเครื่องบินจารกรรม U-2 จนเป็นรูขนาดใหญ่
รวมถึงคลิปโชว์กองเรือเลโก้ของอิหร่านเข้าปิดล้อมเส้นทางเดินเรือน้ำมัน จนทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น
เรื่องนี้ร้อนถึงบริษัทเลโก้ของเนเธอร์แลนด์ ออกมาย้ำจุดยืนต่อต้านสงครามอย่างชัดเจน โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกนำไปใช้ในทางที่ “เชิดชูความขัดแย้ง” หรือความรุนแรง ทั้งนี้ ในเว็บไซต์ “LEGO Ideas” ยังมีกฎเหล็กสั่งห้ามเนื้อหาเกี่ยวกับความตาย การฆ่า การก่อการร้าย และอาวุธสงครามทุกชนิด
คลิปโฆษณาชวนเชื่อนี้ถูกปล่อยออกมาในช่วงที่อิหร่านกำลังตกที่นั่งลำบากหลังเผชิญกับ ปฏิบัติการ Epic Fury เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 สหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากถล่มเป้าหมายกว่า 1,000 จุด ส่งผลให้ผู้นำสูงสุด อยาตุลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี และแกนนำ IRGC เสียชีวิตจำนวนมาก
ขณะที่ปัจจุบันอิหร่านสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการ ทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2022
