“เท่าพิภพ” แง้ม พรรคส้ม ลุยเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ลั่นสร้างความประหลาดใจแน่นอน
เท่าพิภพ เผย พรรคประชาชน จะส่งผู้สมัคร สก.ทุกเขต รวมไปถึงเลือกตั้งผู้ว่า กทม. แง้มสร้างความประหลาดใจแน่นอน
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคประชาชน. ให้สัมภาษณ์ขณะมารายงานตัวที่สภา ภายหลังจากที่เมื่อวานนี้ (9 มี.ค. 69) ไม่ได้มารายงานตัวพร้อมกับทางพรรคว่า เมื่อวานติดภารกิจกับครอบครัว ส่วนการทำงานในพื้นที่ แม้เขตบางพลัด บางกอกน้อยจะเป็นพื้นที่ใหม่ และตนไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว แต่ก็มีความคล้ายคลึงกับเขตคลองสานที่ติดริมแม่น้ำ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหลายประการทั้งความหลากหลายทางศาสนา มีปัญหาด้านการเข้าถึงพื้นที่คล้ายกัน และเป็นปัญหาเรื้อรัง
ซึ่งคนเป็น สส.อาจจะแก้ไขไม่ได้มาก เพราะปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาระดับท้องถิ่น ซึ่งอยากให้ในอนาคตมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) เป็นพรรคประชาชน
อย่างไรก็ตาม วันนี้จะมีงานเสวนา อบรม เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งเราอยากได้สีส้มทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
ยืนยันว่าส่ง สก.ทุกเขต และมั่นใจว่าผู้สมัคร สก.จะเอาชนะได้ เพราะที่ผ่านมาก็มีการลงพื้นที่รวมถึงมีความสามารถ และขอให้ประชาชนให้ความสนใจกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เนื่องจากปัญหาหลายปัญหา เป็นเรื่องใกล้ตัวและ เป็นเรื่องของท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ ครั้งนี้จะต้องสร้างความประหลาดใจแน่นอน
