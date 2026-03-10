ข่าว

ทหารเขมร โชว์ศอกมะพร้าว เย้ย บัวขาว โวแค่ทีเดียวก็แตกแล้ว ไม่ต้องทำหลายที

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 11:20 น.
59
ทหารเขมร โชว์ฟันศอกใส่มะพร้าว เย้ย บัวขาว โวแค่ทีเดียวก็แตกแล้ว ไม่ต้องทำหลายที

ทหารกัมพูชา โชว์ฟันศอกใส่มะพร้าว แถมเย้ย “บัวขาว” นักมวยไทยชื่อดัง โวแค่ศอกทีเดียวก็แตกแล้ว ไม่ต้องทำหลายที

เพจเฟซบุ๊ก ส่องเขมร โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยไทยชื่อดัง โชว์ความแข็งแกร่ง ด้วยการใช้ศอกกระแทกลงบนลูกมะพร้าวเผาอย่างต่อเนื่องถึง 7 ครั้ง จนเปลือกมะพร้าวเผาแตกออก ซึ่งคลิปของบัวขาวนั้นเป็นคลิปไวรัลในโลกโซเชียลมาก่อนหน้านี้

ขณะที่คลิปได้ตัดไปที่ทหารเขมรนายหนึ่ง ที่มีเด็กนั่งอยู่ข้าง ๆ โชว์ฟันศอกใส่มะพร้าวสดบนแผ่นไม้ พร้อมบอกว่า บัวขาวฟันศอกไปตั้งกี่ครั้ง แถมเย้ยด้วยว่า แค่ฟันศอกทีเดียวมะพร้าวก็แตกแล้ว

ทหารชาวกัมพูชาโชว์การใช้ศอกทุบมะพร้าวสด
FB/ ส่องเขมร

หลังจากที่ชาวเน็ตเห็นคลิปดังกล่าว ต่างแสดงความคิดเห็นมากมาย ส่วนหนึ่งบอกว่า “บัวขาวเค้าถือแล้วค่อยสับเพื่อเปิดเป็นฝาให้สวยงาม คนไทยมีวัฒนธรรมจะกินจะทำอะไรก็ต้องดูดี ไม่ได้ใช้แค่แรงงานออกแรงแทงอย่างเดียว ต้องใช้สมองด้วยนะ”

“เปลือกมะพร้าวอ่อนมันไม่ได้แข็ง ไม่ได้คม มันมีใยซัพพอร์ต แขนเราทุบไปแรง ๆ ก็แตกก็ปกติ…ไม่งั้นมันจะเฉาะหัวไว้ทำไม”

“ของเหมนมันกระเทาะกะลาด้านบนจนบางแล้วทุบ แต่บัวขาวเขาใช้แขนตีจากด้านข้างลูก เก่งจริงทำแบบเดียวกันดิ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16 3 69 จุดธูปมงคล หวยงวดนี้ชัดมาก Line News

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16 3 69 จุดธูปมงคล หวยงวดนี้ชัดมาก

1 นาที ที่แล้ว
ดูบอลสด กาลาตาซาราย พบ ลิเวอร์พูล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2026 คืนนี้ 10 มี.ค. ข่าวกีฬา

ดูบอลสด กาลาตาซาราย พบ ลิเวอร์พูล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2026 คืนนี้ 10 มี.ค.

19 นาที ที่แล้ว
รถบรรทุกขนยางขโมย 500 เส้น พุ่งชนรถตำรวจ ข่าวต่างประเทศ

ระทึกมอเตอร์เวย์! โจรแสบขโมยยาง 500 เส้น ซิ่งชนรถตำรวจพังพินาศ (คลิป)

23 นาที ที่แล้ว
มาจริง! โค้ชส้ม โผล่นั่งโหนกระแส เปิดหน้าแจงปมดราม่าร้อน &quot;ไฮโซน้ำหวาน-นาวินต้าร์&quot; บันเทิง

มาจริง! โค้ชส้ม โผล่นั่งโหนกระแส เปิดหน้าแจงปมดราม่าร้อน “ไฮโซน้ำหวาน-นาวินต้าร์”

34 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลฎีกาพิพากษากลับ ยกฟ้อง กกต. ไม่ต้องชดใช้ 70 ล้าน คดีใบส้ม &quot;สุรพล&quot; อดีต ส.ส. เพื่อไทย ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลฎีกาพิพากษากลับ ยกฟ้อง กกต. ไม่ต้องชดใช้ 70 ล้าน คดีใบส้ม “สุรพล” อดีต ส.ส. เพื่อไทย

36 นาที ที่แล้ว
แฉหลักฐาน อิสราเอลใช้ &quot;ฟอสฟอรัสขาว&quot; โจมตีเลบานอน ข่าวต่างประเทศ

แฉหลักฐาน อิสราเอลใช้ “ฟอสฟอรัสขาว” โจมตีเลบานอน ทำ 5 แสนผู้บริสุทธิ์พลัดถิ่น

45 นาที ที่แล้ว
จำคุก &quot;ฟ้า พรหมศร&quot; 2 ปี 10 เดือน ไม่รอลงอาญา นักโทษ ม.112 อ้างสำนึกผิดไม่เป็นผล ข่าวการเมือง

จำคุก “ฟ้า พรหมศร” 2 ปี 10 เดือน ไม่รอลงอาญา นักโทษ ม.112 อ้างสำนึกผิดไม่เป็นผล

46 นาที ที่แล้ว
อาลัย น้องทีม จีราวัฒน์ พระเอก MV เพลงฮิต 100 ล้านวิว เสียชีวิตกะทันหัน หลังประสบอุบัติเหตุ บันเทิง

อาลัย น้องทีม พระเอก MV เพลงฮิต 97 ล้านวิว ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิตกะทันหัน

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ลีน่าจัง” ฝากถึง “ชัชชาติ” เร่งแก้ไขถ่ายบัตรประชาชน ไม่งั้นจะลงสมัครผู้ว่าเอง

56 นาที ที่แล้ว
ป่วนชายแดนใต้ พ่นสีสเปรย์ ปาตานีไม่ใช่สยาม ก่อนลอบวางระเบิด จนท. เจ็บ 2 ราย ข่าว

ป่วนชายแดนใต้ พ่นสีสเปรย์ ปาตานีไม่ใช่สยาม ก่อนลอบวางระเบิด จนท. เจ็บ 2 ราย

59 นาที ที่แล้ว
ดีเจต้นหอมเปิดคลิปรั้วเหล็กร่วงกลางดึก บันเทิง

ดีเจต้นหอม ช็อก ระเบียงเหล็กถล่ม-บ้านพัง เดือดจัด สรุปผิดที่ใคร เกิดมาไม่เคยเจอ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลฎีกาชี้ชะตาวันนี้ คดีประวัติศาสตร์ “สุรพล” ฟ้อง กกต. 70 ล้าน ปมแจกใบส้มพลาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเขมร โชว์ฟันศอกใส่มะพร้าว เย้ย บัวขาว โวแค่ทีเดียวก็แตกแล้ว ไม่ต้องทำหลายที ข่าว

ทหารเขมร โชว์ศอกมะพร้าว เย้ย บัวขาว โวแค่ทีเดียวก็แตกแล้ว ไม่ต้องทำหลายที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เผยสาเหตุ “อนุทิน” ลาประชุม ครม. วันนี้ ให้ “พิพัฒน์” ดูเรื่องราคาน้ำมันแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่ง เอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย แมนซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง เอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย แมนซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไวรัล “ด.ญ. Metallica” หนูน้อยชื่อเท่สุดในไทย พ่อแม่สายร็อคคอนเฟิร์ม “ทำพาสปอร์ตฉลุย”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท่าพิภพ” แง้ม พรรคส้ม ลุยเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ลั่นสร้างความประหลาดใจแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าไฟ พ.ค.-ส.ค. 69 เสี่ยงขึ้น ลุ้น กกพ. เคาะมีนาคมนี้ หลังสงครามตะวันออกกลางดัน LNG-น้ำมันแพง เศรษฐกิจ

ค่าไฟ พ.ค.-ส.ค. 69 เสี่ยงขึ้น ลุ้น กกพ. เคาะมีนาคมนี้ หลังสงครามตะวันออกกลางดัน LNG-น้ำมันแพง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีน ลั่น ไต้หวันเป็นของจีนแต่โบราณ ไม่ใช่ประเทศ ใครจะแบ่งแยกไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุญแจซอล เปิดเคล็ดลับคุณแม่ลูก 5 ผ่าคลอดทุกท้อง บันเทิง

กุญแจซอล ตอบคำถามมีลูกเยอะ เลี้ยงเอง-ไม่พึ่งพี่เลี้ยง แฟน ๆ ชมเลือกคู่ชีวิตไม่ผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครูมะกันถูกรถทับดับ ลื่นล้มขณะวิ่งตามนักเรียนแกล้งปาทิชชู่ใส่ต้นไม้บ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านทะเลถังในตำนาน ประกาศปิดสาขา 22 มี.ค.นี้ จัดโปรบุฟเฟต์ส่งท้าย เอาใจเหล่านักกิน เศรษฐกิจ

ร้านทะเลถังในตำนาน ประกาศปิดสาขา 22 มี.ค.นี้ จัดโปรบุฟเฟต์ส่งท้าย เอาใจเหล่านักกิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แจกเงินผู้สูงอายุ 60 ปี รับ 5,000 บาท เข้าบัญชีอัตโนมัติ? พม. แจงความจริงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภ.เมืองนครปฐม แจงปม เจ้าหน้าที่ไถค่าปรับ นศ. 3,000 บาท ยันเป็นแค่อาสาตำรวจ ข่าว

สภ.เมืองนครปฐม สั่งสอบด่วน อาสาตำรวจ ไถค่าปรับนศ. 5,000 บาท ไม่ออกใบเสร็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลาประชุม ครม. ฝาก “พิพัฒน์” ถกเรื่องทิศทางราคาน้ำมันแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 11:20 น.
59
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16 3 69 จุดธูปมงคล หวยงวดนี้ชัดมาก

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16 3 69 จุดธูปมงคล หวยงวดนี้ชัดมาก

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
ดูบอลสด กาลาตาซาราย พบ ลิเวอร์พูล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2026 คืนนี้ 10 มี.ค.

ดูบอลสด กาลาตาซาราย พบ ลิเวอร์พูล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2026 คืนนี้ 10 มี.ค.

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
รถบรรทุกขนยางขโมย 500 เส้น พุ่งชนรถตำรวจ

ระทึกมอเตอร์เวย์! โจรแสบขโมยยาง 500 เส้น ซิ่งชนรถตำรวจพังพินาศ (คลิป)

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
มาจริง! โค้ชส้ม โผล่นั่งโหนกระแส เปิดหน้าแจงปมดราม่าร้อน &quot;ไฮโซน้ำหวาน-นาวินต้าร์&quot;

มาจริง! โค้ชส้ม โผล่นั่งโหนกระแส เปิดหน้าแจงปมดราม่าร้อน “ไฮโซน้ำหวาน-นาวินต้าร์”

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
Back to top button