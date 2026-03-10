ทหารเขมร โชว์ศอกมะพร้าว เย้ย บัวขาว โวแค่ทีเดียวก็แตกแล้ว ไม่ต้องทำหลายที
ทหารกัมพูชา โชว์ฟันศอกใส่มะพร้าว แถมเย้ย “บัวขาว” นักมวยไทยชื่อดัง โวแค่ศอกทีเดียวก็แตกแล้ว ไม่ต้องทำหลายที
เพจเฟซบุ๊ก ส่องเขมร โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยไทยชื่อดัง โชว์ความแข็งแกร่ง ด้วยการใช้ศอกกระแทกลงบนลูกมะพร้าวเผาอย่างต่อเนื่องถึง 7 ครั้ง จนเปลือกมะพร้าวเผาแตกออก ซึ่งคลิปของบัวขาวนั้นเป็นคลิปไวรัลในโลกโซเชียลมาก่อนหน้านี้
ขณะที่คลิปได้ตัดไปที่ทหารเขมรนายหนึ่ง ที่มีเด็กนั่งอยู่ข้าง ๆ โชว์ฟันศอกใส่มะพร้าวสดบนแผ่นไม้ พร้อมบอกว่า บัวขาวฟันศอกไปตั้งกี่ครั้ง แถมเย้ยด้วยว่า แค่ฟันศอกทีเดียวมะพร้าวก็แตกแล้ว
หลังจากที่ชาวเน็ตเห็นคลิปดังกล่าว ต่างแสดงความคิดเห็นมากมาย ส่วนหนึ่งบอกว่า “บัวขาวเค้าถือแล้วค่อยสับเพื่อเปิดเป็นฝาให้สวยงาม คนไทยมีวัฒนธรรมจะกินจะทำอะไรก็ต้องดูดี ไม่ได้ใช้แค่แรงงานออกแรงแทงอย่างเดียว ต้องใช้สมองด้วยนะ”
“เปลือกมะพร้าวอ่อนมันไม่ได้แข็ง ไม่ได้คม มันมีใยซัพพอร์ต แขนเราทุบไปแรง ๆ ก็แตกก็ปกติ…ไม่งั้นมันจะเฉาะหัวไว้ทำไม”
“ของเหมนมันกระเทาะกะลาด้านบนจนบางแล้วทุบ แต่บัวขาวเขาใช้แขนตีจากด้านข้างลูก เก่งจริงทำแบบเดียวกันดิ”
