“อนุทิน” ลาประชุม ครม. ฝาก “พิพัฒน์” ถกเรื่องทิศทางราคาน้ำมันแทน
อนุทิน ลาประชุม ครม. ฝากให้ พิพัฒน์ ถกเรื่องทิศทางราคาน้ำมันแทน โดยในวันนี้กระทรวงพลังงาน จะรายงานผลกระทบราคาพลังงานจากสงครามตะวันออกกลาง
ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรายงานว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ลาประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุม ครม. แทน
โดยในวันนี้กระทรวงพลังงาน รายงานผลกระทบราคาพลังงานจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางล่าสุด ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกและเสนอมาตรการประหยัดพลังงานให้หน่วยราชการปฏิบัติ และขอความร่วมมือจากประชาชน
ซึ่งนอกจากนายอนุทินแล้ว ยังมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์, นายอัครา พรหมเผ่ารมว. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข ลาการประชุมเช่นกัน
