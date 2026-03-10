ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ลั่นน้ำมันไม่ช็อตแน่นอน หาแหล่งมาเติมได้ตลอด อาจปรับราคาเบนซิน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 08:35 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 08:35 น.
54

พิพัฒน์ ขอให้ประชาการมั่นใจ น้ำมันไม่ช็อตแน่นอน หาแหล่งมาเติมได้ตลอด ส่วนสถานการณ์ราคาน้ำมันอาจต้องมีการปรับขึ้นราคาเบนซิน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ในฐานะผอ.ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงภายหลังการประชุมเรื่องพลังงาน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ที่ประชุมหารือถึงมาตรการราคาพลังงาน ทั้งน้ำมันเบนซิน ดีเซล แอลพีจี แอลเอ็นจี ซึ่งประชาชนเกิดความกังวลเรื่องของราคา โดยรัฐบาลประกาศว่า จะมีน้ำมันเพียงพอได้ถึง 95 วัน การประชุมวันนี้จึงหารือถึงมาตรการกรณีที่น้ำมันดิบไม่สามารถส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ ว่าจะนำไบโอดีเซลมาใช้หรือจะยืดอายุระยะเวลาได้อย่างไร รวมถึงการตรึงราคาสินค้าน้ำมันดีเซล เป็นเวลา 15 วัน เมื่อใกล้ครบจะพิจารณากันอีกที ขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินที่ไม่มีการตรึงราคา โดยได้นำเงินกองทุนมาทดแทนมาใช้นั้น เมื่อสถานการณ์ยังไม่ยุติ ก็อาจประกาศขยับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน โดยจะทยอยขึ้นเป็นลำขั้นตอน ตามกลไกของ ปตท.

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ขอยืนยันว่าน้ำมันไม่ช็อตแน่นอน และจะหาจากแหล่งใหม่เข้ามาเติมเต็มตลอดเวลา แต่ปัจจุบันสิ่งที่ทำให้เกิดความโกลาหล คือ ภาคอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ซื้อน้ำมันจากสถานีบริการ แต่ซื้อจากผู้ที่ซื้อมาขายไป ต้องขอทำความเข้าใจว่าการซื้อจากจ๊อบเบอร์ ไม่ถือว่าเป็นแฟรนไชส์ของสถานีบริการน้ำมัน 6-7 แบรนด์ที่มีอยู่ในประเทศไทย ถือว่าซื้อมาขายไป ไม่ได้ซื้อตามเงื่อนไขของเวลา แต่ซื้อว่าที่ไหนขายถูกก็ซื้อไปเรื่อย ดังนั้น เมื่อเข้าสู่ภาวะวิกฤตบริษัทแม่หรือเจ้าของแบรนด์จะไม่ขายให้ เพราะราคาที่ขายให้สถานีบริการกับจ๊อบเบอร์ในอดีตราคาถูก แต่วันนี้ราคาแพง หน้าสถานีบริการ เช่น น้ำมันดีเซล 29.94 ต่อลิตร แต่ราคาที่ประกาศราคากลางสิงคโปร์ใกล้เคียง 40 บาท

หากจะซื้อก็ทำได้ แต่ต้องซื้อในราคาที่ใกล้ 40 บาท เพราะสถานีบริการไม่มีที่จะสำรองให้กับลูกค้าภายนอก จึงฝากไปถึงภาคอุตสาหกรรมว่า เคยซื้อจากตัวแทนของบริษัทไหนขอให้รวบรวมบิลและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดหรือพลังงานจังหวัด เพื่อนำบิลไปสู่การซื้อจากบริษัทแม่ที่เคยไปซื้อหรือโหลดน้ำมัน เช่น คลังของปตท. บางจาก หรือพีที

โดยเอาบิลย้อนหลัง 2 เดือนไปซื้อน้ำมันได้ตามราคาที่กระทรวงพลังงานประกาศ มิเช่นนั้นอาจจะเจอกับราคาลอยตัวที่ประกาศไว้ 10 บาท ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคขนส่ง อย่าเพิ่งตกใจและย้ำให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นโดยรวบรวมบิลเพื่อนำไปเบิกน้ำมันในคลังที่เคยซื้อได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นสงครามอิหร่านจบในเร็ววัน พร้อมยอมรับผลสอบยิงโรงเรียนหญิงล้วน

19 วินาที ที่แล้ว
ธ.กรุงเทพ ออกกฎใหม่ บัญชี e-Savings ต้องมีเงินคาไว้ 2,000 บาท ไม่งั้นถอน โอนไม่ได้ เศรษฐกิจ

ธ.กรุงเทพ ออกกฎใหม่ บัญชี e-Savings ต้องมีเงินคาไว้ 2,000 ไม่งั้นถอน โอนไม่ได้

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ลั่นน้ำมันไม่ช็อตแน่นอน หาแหล่งมาเติมได้ตลอด อาจปรับราคาเบนซิน

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลีย ออกวีซ่าให้แข้งหญิงอิหร่าน หลังถูกตีตราเป็นผู้ทรยศยามสงคราม

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมราชทัณฑ์ ยืนยัน “เอกชัย หงส์กังวาน” อาการปกติดี ใช้ชีวิตได้ตามปกติ

57 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 10 มี.ค. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 หลังบ่ายวานนี้ ผันผวนหนักกว่า 20 รอบ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 10 มี.ค. 69 เช็กราคาปิดล่าสุด ทองแท่ง 77,500 บาท รอลุ้นเปิดตลาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ผู้จัดการวง BNK48 เคลื่อนไหวดับข่าวลือคลิปหลุด เตรียมดำเนินคดีปกป้องศิลปิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 10 3 69 ดูดวง

2 ราศีการเงินติดลบ คนใกล้ชิดเนียนยืมไม่ได้คืน เสียทรัพย์เพราะความสงสาร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นก้มหัวขอโทษ พนง.ทำงานล่วงเวลา เดือนละ 230 ชั่วโมง จนเส้นเลือดในสมองแตก ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นก้มหัวขอโทษ พนง.ทำงานล่วงเวลา เดือนละ 230 ชั่วโมง จนเส้นเลือดในสมองแตก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไร้มารยาท! นางเอก AV เที่ยวดิสนีย์แลนด์ โดนชายแท้แซวหยาบ บันเทิง

ไร้มารยาท! นางเอก AV เที่ยวดิสนีย์แลนด์ โดนชายแท้แซวหยาบ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตัวแม่ AV &quot;มาเรีย นากาอิ&quot; คลอดลูกชายแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ตัวแม่ AV “มาเรีย นากาอิ” คลอดลูกชายแล้ว! เปิดใจวิถีซิงเกิลมัม ยืนยันไม่ทิ้งวงการ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนร้าย ใช้จอบฟันคอลูกชาย 5 ขวบ ดับต่อหน้าแม่ ชาวบ้านฮือรุมประชาทัณฑ์ ตายคาตีน ข่าวต่างประเทศ

คนร้าย ใช้จอบฟันคอลูกชาย 5 ขวบ ดับต่อหน้าแม่ ชาวบ้านฮือรุมประชาทัณฑ์ ตายคาตีน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งถูกเชิญตัวลงจากเที่ยวบินของ American Airlines ข่าวต่างประเทศ

แชร์ว่อน! สาวมะกันคลั่งถูกเชิญลงเครื่อง เหตุเปิดคลิปเสียงดังแค่ 30 วิฯ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยาบาลไต้หวันสุดแซ่บ โดนพักงาน หลังแอบถ่ายคนไข้ ICU ข่าวต่างประเทศ

พยาบาลไต้หวันสุดแซ่บ โดนพักงาน หลังแอบถ่ายคนไข้ ICU ประจานลงไอจี-ด่าซ้ำไอ้งั่ง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุก 30 ปี เกย์ก่อตั้งกลุ่มไพรด์ ข่มขืน ดช.13 แสบหนุนเด็กแปลงเพศ ด่า เจ.เค. โรว์ลิง ข่าวต่างประเทศ

คุก 30 ปี เกย์หนุนเด็กแปลงเพศ คดีข่มขืน ดช.13 วีรกรรมเคยด่า เจ.เค. โรว์ลิง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ สารวัตร แจ้งข่าวร้าย ฟ้าถล่ม สูญเสียคนรักที่สุดในชีวิต บันเทิง

ไอซ์ สารวัตร แจ้งข่าวร้าย ฟ้าถล่ม สูญเสียคนรักที่สุดในชีวิต

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;บริดเจ็ตต์ เฮซ&quot; สาวต้นแบบหน้านางฟ้าของ Sherry Birkin ใน RE9 ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป “บริดเจ็ตต์ เฮซ” สาวต้นแบบหน้านางฟ้าของ Sherry Birkin ใน RE9

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย มือกลองวง Black tiger ล้มรถไถล รถเมล์เหยียบทับดับ บันเทิง

อาลัย มือกลองวง Black tiger ล้มรถไถล รถเมล์เหยียบทับดับ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ขึ้นราคา แบรนด์ไหนปรับราคาก่อน เศรษฐกิจ

ฝันร้ายนักดื่ม! เพจดังแฉ “เบียร์” เตรียมปรับขึ้นราคาทั้งแผง! ประเดิมแบรนด์นี้นำร่อง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 9 มี.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 9 มี.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงสุวรรณภูมิ อย่างปลอดภัย ข่าว

แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงบ้านเกิดแล้ว อย่างปลอดภัย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี บันเทิง

มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้เห็นชอบจากสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้รับความเห็นชอบ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง พรรคประชาชน ปมพาดพิงถนนไฟมืด ข่าวการเมือง

อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง ปชน. ปมพาดพิงถนนไฟมืด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักธุรกิจทำจมูก สรุป ข่าว

สรุปดราม่า “แก้จมูกครึ่งล้านไม่ฟื้น” จบสวยที่โหนกระแส จ่าแนะไม่ต้องกลัวศัลยกรรม

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 08:35 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 08:35 น.
54
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ทรัมป์” ลั่นสงครามอิหร่านจบในเร็ววัน พร้อมยอมรับผลสอบยิงโรงเรียนหญิงล้วน

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
ธ.กรุงเทพ ออกกฎใหม่ บัญชี e-Savings ต้องมีเงินคาไว้ 2,000 บาท ไม่งั้นถอน โอนไม่ได้

ธ.กรุงเทพ ออกกฎใหม่ บัญชี e-Savings ต้องมีเงินคาไว้ 2,000 ไม่งั้นถอน โอนไม่ได้

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569

ออสเตรเลีย ออกวีซ่าให้แข้งหญิงอิหร่าน หลังถูกตีตราเป็นผู้ทรยศยามสงคราม

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
ราคาทองวันนี้ 10 มี.ค. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 หลังบ่ายวานนี้ ผันผวนหนักกว่า 20 รอบ

ราคาทองวันนี้ 10 มี.ค. 69 เช็กราคาปิดล่าสุด ทองแท่ง 77,500 บาท รอลุ้นเปิดตลาด

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
Back to top button