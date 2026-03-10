“พิพัฒน์” ลั่นน้ำมันไม่ช็อตแน่นอน หาแหล่งมาเติมได้ตลอด อาจปรับราคาเบนซิน
พิพัฒน์ ขอให้ประชาการมั่นใจ น้ำมันไม่ช็อตแน่นอน หาแหล่งมาเติมได้ตลอด ส่วนสถานการณ์ราคาน้ำมันอาจต้องมีการปรับขึ้นราคาเบนซิน
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ในฐานะผอ.ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงภายหลังการประชุมเรื่องพลังงาน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ที่ประชุมหารือถึงมาตรการราคาพลังงาน ทั้งน้ำมันเบนซิน ดีเซล แอลพีจี แอลเอ็นจี ซึ่งประชาชนเกิดความกังวลเรื่องของราคา โดยรัฐบาลประกาศว่า จะมีน้ำมันเพียงพอได้ถึง 95 วัน การประชุมวันนี้จึงหารือถึงมาตรการกรณีที่น้ำมันดิบไม่สามารถส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ ว่าจะนำไบโอดีเซลมาใช้หรือจะยืดอายุระยะเวลาได้อย่างไร รวมถึงการตรึงราคาสินค้าน้ำมันดีเซล เป็นเวลา 15 วัน เมื่อใกล้ครบจะพิจารณากันอีกที ขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินที่ไม่มีการตรึงราคา โดยได้นำเงินกองทุนมาทดแทนมาใช้นั้น เมื่อสถานการณ์ยังไม่ยุติ ก็อาจประกาศขยับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน โดยจะทยอยขึ้นเป็นลำขั้นตอน ตามกลไกของ ปตท.
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ขอยืนยันว่าน้ำมันไม่ช็อตแน่นอน และจะหาจากแหล่งใหม่เข้ามาเติมเต็มตลอดเวลา แต่ปัจจุบันสิ่งที่ทำให้เกิดความโกลาหล คือ ภาคอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ซื้อน้ำมันจากสถานีบริการ แต่ซื้อจากผู้ที่ซื้อมาขายไป ต้องขอทำความเข้าใจว่าการซื้อจากจ๊อบเบอร์ ไม่ถือว่าเป็นแฟรนไชส์ของสถานีบริการน้ำมัน 6-7 แบรนด์ที่มีอยู่ในประเทศไทย ถือว่าซื้อมาขายไป ไม่ได้ซื้อตามเงื่อนไขของเวลา แต่ซื้อว่าที่ไหนขายถูกก็ซื้อไปเรื่อย ดังนั้น เมื่อเข้าสู่ภาวะวิกฤตบริษัทแม่หรือเจ้าของแบรนด์จะไม่ขายให้ เพราะราคาที่ขายให้สถานีบริการกับจ๊อบเบอร์ในอดีตราคาถูก แต่วันนี้ราคาแพง หน้าสถานีบริการ เช่น น้ำมันดีเซล 29.94 ต่อลิตร แต่ราคาที่ประกาศราคากลางสิงคโปร์ใกล้เคียง 40 บาท
หากจะซื้อก็ทำได้ แต่ต้องซื้อในราคาที่ใกล้ 40 บาท เพราะสถานีบริการไม่มีที่จะสำรองให้กับลูกค้าภายนอก จึงฝากไปถึงภาคอุตสาหกรรมว่า เคยซื้อจากตัวแทนของบริษัทไหนขอให้รวบรวมบิลและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดหรือพลังงานจังหวัด เพื่อนำบิลไปสู่การซื้อจากบริษัทแม่ที่เคยไปซื้อหรือโหลดน้ำมัน เช่น คลังของปตท. บางจาก หรือพีที
โดยเอาบิลย้อนหลัง 2 เดือนไปซื้อน้ำมันได้ตามราคาที่กระทรวงพลังงานประกาศ มิเช่นนั้นอาจจะเจอกับราคาลอยตัวที่ประกาศไว้ 10 บาท ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคขนส่ง อย่าเพิ่งตกใจและย้ำให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นโดยรวบรวมบิลเพื่อนำไปเบิกน้ำมันในคลังที่เคยซื้อได้
