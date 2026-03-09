“อนุทิน” เรียก “อรรถพล” ถกด่วน รับมือสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูง
อนุทิน เรียก อรรถพล รับมือสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูง ซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง เผย G7 ปล่อยน้ำมันสำรองแล้ว
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เรียกนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อหารือถึงแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น สืบเนื่องจากสงครามตะวันออกกลาง
โดยนายเอกนิติเปิดเผยก่อนร่วมประชุมว่า ตนจะเข้าพูดคุยกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งเมื่อสักครู่ราคาน้ำมันลดลงมาหน่อยแล้ว หลังกลุ่มประเทศ G7 ที่ออกมาปล่อยน้ำมันสำรอง ก็ทำให้ราคาผันผวน ซึ่งหลังการประชุมกับนายกรัฐมนตรีจะมีการแถลงข่าว รวมถึงเรื่องคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย
“ตอนนี้เราใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปดูแลในระยะสั้นก่อน โดยตามที่ประกาศคือ 15 วันที่เราจะดูแล แต่ตอนนี้สถานการณ์น้ำมันในตลาดโลกมันสูงขึ้น วันนี้ก็ต้องไปคุยกันถึงเรื่องกลไกว่าจะสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรได้บ้าง ส่วนรายละเอียดทั้งหมดขอไปหารือในที่ประชุมวันนี้ (9 มี.ค.) ก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลไกภาษี หรือกลไกต่าง ๆ หลังจากได้ข้อสรุปก็อาจจะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันพรุ่งนี้ (10 มี.ค.)” นายเอกนิติกล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทรัมป์” ลั่นราคาน้ำมันที่แพงเป็นเรื่องเล็กน้อย มั่นใจราคาลดถ้าภัยอิหร่านถูกกำจัด
- นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ไทย กังวลราคาน้ำมันโลกแตะ 110 ดอล เข้าสู่ระดับอันตราย
- ราคาน้ำมันโลก พุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ มากสุดในรอบ 4 ปี หลังคลังน้ำมันอิหร่านโดนทิ้งบอมบ์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: