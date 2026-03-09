ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เรียก “อรรถพล” ถกด่วน รับมือสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูง

65
แฟ้มภาพ

อนุทิน เรียก อรรถพล รับมือสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูง ซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง เผย G7 ปล่อยน้ำมันสำรองแล้ว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เรียกนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อหารือถึงแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น สืบเนื่องจากสงครามตะวันออกกลาง

โดยนายเอกนิติเปิดเผยก่อนร่วมประชุมว่า ตนจะเข้าพูดคุยกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งเมื่อสักครู่ราคาน้ำมันลดลงมาหน่อยแล้ว หลังกลุ่มประเทศ G7 ที่ออกมาปล่อยน้ำมันสำรอง ก็ทำให้ราคาผันผวน ซึ่งหลังการประชุมกับนายกรัฐมนตรีจะมีการแถลงข่าว รวมถึงเรื่องคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย

“ตอนนี้เราใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปดูแลในระยะสั้นก่อน โดยตามที่ประกาศคือ 15 วันที่เราจะดูแล แต่ตอนนี้สถานการณ์น้ำมันในตลาดโลกมันสูงขึ้น วันนี้ก็ต้องไปคุยกันถึงเรื่องกลไกว่าจะสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรได้บ้าง ส่วนรายละเอียดทั้งหมดขอไปหารือในที่ประชุมวันนี้ (9 มี.ค.) ก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลไกภาษี หรือกลไกต่าง ๆ หลังจากได้ข้อสรุปก็อาจจะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันพรุ่งนี้ (10 มี.ค.)” นายเอกนิติกล่าว

