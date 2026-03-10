ตารางแข่ง เอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย แมนซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล

ผลจับสลากเอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2025-2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย อาร์เซน่อล จ่าฝูงพรีเมียร์ลีก บุกไปเยือนเซาธ์แฮมป์ตัน ทีมจากลีก แชมเปี้ยนชิพ ด้าน ลิเวอร์พูล แชมป์ 8 สมัย พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แชมป์ 8 สมัย ส่วน ลีดส์ ยูไนเต็ด จะรอพบกับทีมจากพรีเมียร์ลีก เช่นกัน
ผลการจับสลากเอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย
ผลการจับสลากฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025-2026
รอบ 8 ทีมสุดท้าย
- เซาธ์แฮมป์ตัน พบ อาร์เซน่อล
- เชลซี พบ พอร์ตเวล
- แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล
- เวสต์แฮม ยูไนเต็ด พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด
การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ เอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ จะจัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ของวันเสาร์ที่ 4 และ อาทิตย์ที่ 5 เมษายน
สรุปผลบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ The Emirates FA Cup 2025/26 รอบ 5
- วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-3 ลิเวอร์พูล
- แมนส์ฟิลด์ 1-2 อาร์เซนอล
- เร็กซ์แฮม 2-4 เชลซี
- นิวคาสเซิล 1-3 แมนฯซิตี้
- ฟูแล่ม 0-1 เซาธ์แฮมป์ตัน
- พอร์ทเวล1-0 ซันเดอร์แลนด์
- ลีดส์ ยูไนเต็ด 3-0 นอริช ซิตี้
- เวสต์แฮม 5-3 เบรนท์ฟอร์ด
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา
ดูบอลสด กาลาตาซาราย พบ ลิเวอร์พูล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2026 คืนนี้ 10 มี.ค.
20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ระทึกมอเตอร์เวย์! โจรแสบขโมยยาง 500 เส้น ซิ่งชนรถตำรวจพังพินาศ (คลิป)
23 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
มาจริง! โค้ชส้ม โผล่นั่งโหนกระแส เปิดหน้าแจงปมดราม่าร้อน “ไฮโซน้ำหวาน-นาวินต้าร์”
34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ด่วน! ศาลฎีกาพิพากษากลับ ยกฟ้อง กกต. ไม่ต้องชดใช้ 70 ล้าน คดีใบส้ม “สุรพล” อดีต ส.ส. เพื่อไทย
36 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
แฉหลักฐาน อิสราเอลใช้ “ฟอสฟอรัสขาว” โจมตีเลบานอน ทำ 5 แสนผู้บริสุทธิ์พลัดถิ่น
46 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
จำคุก “ฟ้า พรหมศร” 2 ปี 10 เดือน ไม่รอลงอาญา นักโทษ ม.112 อ้างสำนึกผิดไม่เป็นผล
47 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
อาลัย น้องทีม พระเอก MV เพลงฮิต 97 ล้านวิว ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิตกะทันหัน
53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“ลีน่าจัง” ฝากถึง “ชัชชาติ” เร่งแก้ไขถ่ายบัตรประชาชน ไม่งั้นจะลงสมัครผู้ว่าเอง
56 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
ดีเจต้นหอม ช็อก ระเบียงเหล็กถล่ม-บ้านพัง เดือดจัด สรุปผิดที่ใคร เกิดมาไม่เคยเจอ
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ศาลฎีกาชี้ชะตาวันนี้ คดีประวัติศาสตร์ “สุรพล” ฟ้อง กกต. 70 ล้าน ปมแจกใบส้มพลาด
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
เผยสาเหตุ “อนุทิน” ลาประชุม ครม. วันนี้ ให้ “พิพัฒน์” ดูเรื่องราคาน้ำมันแทน
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ไวรัล “ด.ญ. Metallica” หนูน้อยชื่อเท่สุดในไทย พ่อแม่สายร็อคคอนเฟิร์ม “ทำพาสปอร์ตฉลุย”
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“เท่าพิภพ” แง้ม พรรคส้ม ลุยเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ลั่นสร้างความประหลาดใจแน่นอน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
ค่าไฟ พ.ค.-ส.ค. 69 เสี่ยงขึ้น ลุ้น กกพ. เคาะมีนาคมนี้ หลังสงครามตะวันออกกลางดัน LNG-น้ำมันแพง
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
กุญแจซอล ตอบคำถามมีลูกเยอะ เลี้ยงเอง-ไม่พึ่งพี่เลี้ยง แฟน ๆ ชมเลือกคู่ชีวิตไม่ผิด
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ครูมะกันถูกรถทับดับ ลื่นล้มขณะวิ่งตามนักเรียนแกล้งปาทิชชู่ใส่ต้นไม้บ้าน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
ร้านทะเลถังในตำนาน ประกาศปิดสาขา 22 มี.ค.นี้ จัดโปรบุฟเฟต์ส่งท้าย เอาใจเหล่านักกิน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
แจกเงินผู้สูงอายุ 60 ปี รับ 5,000 บาท เข้าบัญชีอัตโนมัติ? พม. แจงความจริงแล้ว
2 ชั่วโมง ที่แล้ว