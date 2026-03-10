ข่าว

สภ.เมืองนครปฐม สั่งสอบด่วน อาสาตำรวจ ไถค่าปรับนศ. 5,000 บาท ไม่ออกใบเสร็จ

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 10:23 น.
สภ.เมืองนครปฐม แจงปม เจ้าหน้าที่ไถค่าปรับ นศ. 3,000 บาท ยันเป็นแค่อาสาตำรวจ

สภ.เมืองนครปฐม สั่งสอบด่วน อส.ตร. รีดเงินค่าปรับนักศึกษา 5,000 บาท พาไปกดเงินตู้เอทีเอ็มไม่ออกใบเสร็จ ยืนยันไม่ใช่ตำรวจ

10 มี.ค. 2569 สภ.เมืองนครปฐม โพสต์ข้อความชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกรับเงินจากนักศึกษาในพื้นที่ จ.นครปฐม โดยระบุว่า

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เรียกเงินค่าปรับจากนักศึกษาจำนวน 5,000 บาท และลดเหลือ 3,000 บาท โดยไม่มีเอกสารนั้น สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้ว พบว่า บุคคลที่ปรากฏในเหตุการณ์ ไม่ใช่ข้าราชการตำรวจ แต่เป็น อาสาสมัครตำรวจ (อส.ตร.) ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

ทั้งนี้ การเรียกรับเงินค่าปรับโดยไม่มีการออกใบสั่งหรือเอกสารทางราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างเด็ดขาด หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง

ขอยืนยันว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อประชาชนเป็นสำคัญ หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือมีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม เพื่อให้เกิดการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน

ขอขอบคุณประชาชนที่ช่วยกันสะท้อนข้อมูล และร่วมกันพัฒนาการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

FB/ สภ.เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

จากข้อความชี้แจงดังกล่าว สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ บอย (นามสมมุติ) เป็นนักศึกษามหาลัยนครปฐม ได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปกินข้าวข้างนอกมหาวิทยาลัยหลังเรียนเสร็จ ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์อยู่นั้น ได้เจอเจ้าหน้าที่นายหนึ่งตรวจค้นรถ แต่ทว่ารถที่ไม่ได้มีเอกสารและบอยก็ไม่มีใบขับขี่เจ้าหน้าที่จึงของเรียกค่าปรับเป็นจำนวน 5,000 บาท

บอย จึงรีบติดต่อผู้ปกครอง ทางผู้ปกครองจึงขอคุยกับเจ้าหน้าที่ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่คุยเพราะกลัวโดนอัดเสียง บอยจึงพยายามเจรจาขอลดค่าปรับ จนสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่ลดให้เหลือ 3,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงพาบอยไปกดเงินที่ตู้ ATM ในจำนวน 3,000 บาท พร้อมกับยื่นให้เจ้าหน้าที่ แล้วพาบอยซ้อนท้ายขี่รถไปหลังจ่ายยื่นตังค์ให้ แต่กลับไม่มีเอกสาร หรือใบเสร็จให้กับการชำระค่าปรับใด ๆ

Suriyen J.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

