นับถอยหลัง “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” จ่อคัมแบ็กกลางปี 69 เช็กไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่

กางไทม์ไลน์ รัฐบาลใหม่ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” จ่อเริ่มใช้ พ.ค.-มิ.ย. 69 แจก 10 ล้านสิทธิ เช็กเงื่อนไขและวิธีลงทะเบียน
ภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และเข้าสู่กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรี ประชาชนจำนวนมากต่างจับตามองถึงนโยบายเรือธงที่ได้หาเสียงไว้ โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ว่าจะมีความชัดเจนและเริ่มใช้งานได้เมื่อไหร่ ล่าสุดมีความคืบหน้าเกี่ยวกับไทม์ไลน์และรายละเอียดเบื้องต้นออกมาให้เห็นแล้ว
เปิดไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่ ลุ้น “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” กลางปี 69
จากการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองและการจัดตั้งรัฐบาล คาดว่าจะมีกรอบเวลาการดำเนินงานคร่าวๆ ดังนี้
- 8 ก.พ. 2569: เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)
- ภายใน 9 เม.ย. 2569: คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองผลการเลือกตั้ง สส. ครบ 95%
- 10-16 เม.ย. 2569: สส. ใหม่เข้ารายงานตัว
- กลางเดือน มี.ค. 2569: เปิดประชุมรัฐสภา เลือกประธานและรองประธานสภาฯ
- ปลาย มี.ค. – ต้น เม.ย. 2569: โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
- เม.ย. 2569: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ และนำรายชื่อทูลเกล้าฯ
- กลาง เม.ย. – พ.ค. 2569: รัฐบาลใหม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา และ ครม.อนุทิน 2 เริ่มปฏิบัติหน้าที่
ดังนั้น หากทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน คาดว่าประชาชนจะเริ่มได้ใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” จริงในช่วงประมาณเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
เงื่อนไขและวงเงินสิทธิ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2”
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง (รักษาการ) เคยระบุไว้ว่า โครงการนี้จะพร้อมดำเนินการทันทีเมื่อมีรัฐบาลใหม่อย่างเป็นทางการ โดยยังคงยึดหลักการเดิมในการช่วยเหลือประชาชน ดังนี้:
วงเงินช่วยเหลือ
- กลุ่มผู้ไม่อยู่ในระบบภาษี รับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท
- กลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบภาษี รับเงินช่วยเหลือ 2,400 บาท
จำนวนสิทธิและกลุ่มเป้าหมาย
โครงการนี้จำกัดสิทธิรวมทั้งสิ้น 10 ล้านสิทธิ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ
- กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและจังหวัดชายแดนที่มีการสู้รบกับกัมพูชา จำนวน 5 ล้านสิทธิ
- กลุ่มประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เดิม จำนวน 5 ล้านสิทธิ
คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียน
- มีสัญชาติไทย
- อายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
- มีบัตรประจำตัวประชาชน
- ไม่เป็น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ณ วันที่ 1 ต.ค. 2568)
- ไม่เป็น ผู้ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการรัฐเดิม (คนละครึ่งทุกระยะ)
ขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน
การลงทะเบียนยังคงดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยแบ่งขั้นตอนตามกลุ่มผู้ใช้งาน ดังนี้
สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565)
- อัปเดตแอปฯ เป๋าตัง เป็นเวอร์ชันล่าสุด และเปิดใช้งาน G-Wallet
- กดที่แบนเนอร์ “โครงการคนละครึ่ง พลัส”
- ยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียน
- รอผลแจ้งเตือนผ่านแอปฯ หรือ SMS ภายใน 3 วัน
สำหรับผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565)
- อัปเดตแอปฯ เป๋าตัง และเปิดใช้งาน G-Wallet
- กดที่แบนเนอร์ “โครงการคนละครึ่ง พลัส”
- กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันสิทธิ
- รอผลแจ้งเตือนผ่านแอปฯ
วิธียืนยันตัวตน (หากจำเป็น)
สามารถทำได้ 2 วิธี คือ
- ยืนยันผ่านแอปฯ Krungthai NEXT โดยระบุ PIN และกรอก OTP ที่ได้รับ
- ยืนยันด้วยการสแกนใบหน้า ผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
