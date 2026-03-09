การเงินเศรษฐกิจ

นับถอยหลัง “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” จ่อคัมแบ็กกลางปี 69 เช็กไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 14:25 น.
55

กางไทม์ไลน์ รัฐบาลใหม่ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” จ่อเริ่มใช้ พ.ค.-มิ.ย. 69 แจก 10 ล้านสิทธิ เช็กเงื่อนไขและวิธีลงทะเบียน

ภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และเข้าสู่กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรี ประชาชนจำนวนมากต่างจับตามองถึงนโยบายเรือธงที่ได้หาเสียงไว้ โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ว่าจะมีความชัดเจนและเริ่มใช้งานได้เมื่อไหร่ ล่าสุดมีความคืบหน้าเกี่ยวกับไทม์ไลน์และรายละเอียดเบื้องต้นออกมาให้เห็นแล้ว

เปิดไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่ ลุ้น “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” กลางปี 69

จากการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองและการจัดตั้งรัฐบาล คาดว่าจะมีกรอบเวลาการดำเนินงานคร่าวๆ ดังนี้

  • 8 ก.พ. 2569: เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)
  • ภายใน 9 เม.ย. 2569: คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองผลการเลือกตั้ง สส. ครบ 95%
  • 10-16 เม.ย. 2569: สส. ใหม่เข้ารายงานตัว
  • กลางเดือน มี.ค. 2569: เปิดประชุมรัฐสภา เลือกประธานและรองประธานสภาฯ
  • ปลาย มี.ค. – ต้น เม.ย. 2569: โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
  • เม.ย. 2569: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ และนำรายชื่อทูลเกล้าฯ
  • กลาง เม.ย. – พ.ค. 2569: รัฐบาลใหม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา และ ครม.อนุทิน 2 เริ่มปฏิบัติหน้าที่

ดังนั้น หากทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน คาดว่าประชาชนจะเริ่มได้ใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” จริงในช่วงประมาณเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

คนละครึ่งพลัส

เงื่อนไขและวงเงินสิทธิ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง (รักษาการ) เคยระบุไว้ว่า โครงการนี้จะพร้อมดำเนินการทันทีเมื่อมีรัฐบาลใหม่อย่างเป็นทางการ โดยยังคงยึดหลักการเดิมในการช่วยเหลือประชาชน ดังนี้:

วงเงินช่วยเหลือ

  • กลุ่มผู้ไม่อยู่ในระบบภาษี รับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท
  • กลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบภาษี รับเงินช่วยเหลือ 2,400 บาท

จำนวนสิทธิและกลุ่มเป้าหมาย

โครงการนี้จำกัดสิทธิรวมทั้งสิ้น 10 ล้านสิทธิ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

  1. กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและจังหวัดชายแดนที่มีการสู้รบกับกัมพูชา จำนวน 5 ล้านสิทธิ
  2. กลุ่มประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เดิม จำนวน 5 ล้านสิทธิ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียน

  • มีสัญชาติไทย
  • อายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ณ วันที่ 1 ต.ค. 2568)
  • ไม่เป็น ผู้ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการรัฐเดิม (คนละครึ่งทุกระยะ)

ขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน

การลงทะเบียนยังคงดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยแบ่งขั้นตอนตามกลุ่มผู้ใช้งาน ดังนี้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565)

  1. อัปเดตแอปฯ เป๋าตัง เป็นเวอร์ชันล่าสุด และเปิดใช้งาน G-Wallet
  2. กดที่แบนเนอร์ “โครงการคนละครึ่ง พลัส”
  3. ยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียน
  4. รอผลแจ้งเตือนผ่านแอปฯ หรือ SMS ภายใน 3 วัน

สำหรับผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565)

  1. อัปเดตแอปฯ เป๋าตัง และเปิดใช้งาน G-Wallet
  2. กดที่แบนเนอร์ “โครงการคนละครึ่ง พลัส”
  3. กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันสิทธิ
  4. รอผลแจ้งเตือนผ่านแอปฯ

วิธียืนยันตัวตน (หากจำเป็น)

สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  1. ยืนยันผ่านแอปฯ Krungthai NEXT โดยระบุ PIN และกรอก OTP ที่ได้รับ
  2. ยืนยันด้วยการสแกนใบหน้า ผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ที่มาข้อมูล: ไทยรัฐ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

ประวัติ ‘คุณชายอดัม’ The Face Men ราชนิกุล ทายาทคนทำหนัง ผลงานเจ๋งๆ ทั้งนั้น

4 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

คลิป เบียร์ เดอะวอยซ์ หลุดภาพตัวอย่าง หุ่นยนต์สุดสยิว ปิดยอดอกด้วยสติกเกอร์ดาว

16 นาที ที่แล้ว
สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน &quot;โมจตาบา&quot; ผู้นำสูงสุดคนใหม่ ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม ข่าวต่างประเทศ

สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน “โมจตาบา” ผู้นำสูงสุดคนใหม่ ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม

25 นาที ที่แล้ว
ลูกชายอายุ 13 ปี แอบสักเต็มอก ข่าวภูมิภาค

แม่เดือด! ล่าคนพาลูกวัย 13 ซุ่มสักเต็มอก ด่ากราดช่างสักเบอร์แรง

39 นาที ที่แล้ว
พีช พชร จบปริญญาโทใบที่ 2 จาก อ็อกซ์ฟอร์ด หล่อ รวย เก่งครบสูตร บันเทิง

พีช พชร จบปริญญาโทใบที่ 2 จาก อ็อกซ์ฟอร์ด หล่อ รวย เก่งครบสูตร

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บาเลนทรา ชาห์” อดีตแร็ปเปอร์เตรียมชนะเลือกตั้งเนปาล แบบแลนด์สไลด์

50 นาที ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย Malignant Hyperthermia คือ ภาวะแพ้ยาสลบวิกฤต ฝันร้ายของหมอดมยาที่ทำนักธุรกิจหนุ่มช็อก สุขภาพและการแพทย์

รู้จัก Malignant Hyperthermia ภาวะแพ้ยาสลบวิกฤต ใครเสี่ยงเป็นบ้าง

52 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

นับถอยหลัง “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” จ่อคัมแบ็กกลางปี 69 เช็กไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันนี้ในอดีต 9 มีนาคม 1945 ข่าว

ครบรอบ 81 ปี “คืนหิมะดำ” ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ “นองเลือดสุดในประวัติศาสตร์”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา &quot;นครชัย&quot; อดีต สส.ระยอง ก้าวไกล ปมขาดคุณสมบัติสมัคร สส. ข่าวการเมือง

ด่วน! คุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา “นครชัย” อดีต สส.ระยอง ก้าวไกล ปมขาดคุณสมบัติสมัคร สส. ตัดสิทธิ์ 20 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ นำคณะ สส. เข้ารายงานตัวที่สภา พร้อมลุยทำหน้าที่ฝ่ายค้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลิกรักษาขี้เหล้า คนติดยาเสพติด ข่าว

หมอสุดทน! วอนเลิกรักษาฟรี “เคสขี้เหล้า-ติดยา” เสียดายภาษี เลือดบริจาค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานอึ้ง! พระเข้าร้านสะดวกซื้อ หิ้วเบียร์ 2 ขวดจะจ่ายเงิน สุดท้ายไม่ขายให้ ข่าว

พนักงานอึ้ง! พระเข้าร้านสะดวกซื้อ หิ้วเบียร์ 2 ขวดจะจ่ายเงิน สุดท้ายไม่ขายให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำใบ้ สามีนางเอกดังเชิด 1,300 ล้าน หนีซุกดูไบ เหยื่อแฉอ้างรูปคู่ VVIP ลวงลงทุนคริปโทฯ เศรษฐกิจ

คำใบ้ ผัวนางเอกดัง เชิด 1,300 ล้าน หนีซุกดูไบ เหยื่อแฉอ้างรูปคู่ VVIP ลวงลงทุนคริปโทฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ นนนี่ ณัฐชา นางเอกลูกครึ่ง ภรรยา &quot;แอ็คมี่&quot; นักธุรกิจหมื่นล้าน ข่าวดารา

ประวัติ นนนี่ ณัฐชา นางเอกลูกครึ่ง ภรรยา “แอ็คมี่” นักธุรกิจหมื่นล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลีย เข้มสั่ง ปชช. ต้องยืนยันว่าอายุ 18 ปี ในการเข้าถึงเว็บโป๊

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เส้นทางรัก นนนี่ ณัฐชา-แอ็คมี่ วรวัฒน์ สามีนางเอกดัง รวยหมื่นล้าน วิวาห์ทุ่มอลังการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบอนาคต นายกเล็กหญิง มีเซ็กซ์เด็ก 16 เพื่อนลูกตัวเอง ให้ไรเดอร์ซื้อยาคุมฉุกเฉิน จ่อโทษหนัก ข่าวต่างประเทศ

จบอนาคต นายกเล็กหญิง มีเซ็กซ์เด็ก 16 เพื่อนลูกตัวเอง ให้ไรเดอร์ซื้อยาคุมฉุกเฉิน จ่อโทษหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยานฯ ยืนยันเหตุ “สีดอหูพับ” ล้ม ไม่ใช่ความประมาทของเจ้าหน้าที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป ‘แอ็คมี่ วรวัฒน์’ ซีอีโอหมื่นล้าน เทพคริปโทฯ ประวัติไม่ธรรมดา เศรษฐกิจ

เปิดวาร์ป ‘แอ็คมี่ วรวัฒน์’ ซีอีโอหมื่นล้าน เทพคริปโทฯ ประวัติไม่ธรรมดา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยแห่ซื้อเลขมงคล หลวงปู่สวน ฐิตปญฺโญ ละสังขาร วัดหนองไผ่ เลขเด็ด

คอหวยแห่ซื้อเลขมงคล หลวงปู่สวน ฐิตปญฺโญ ละสังขาร วัดหนองไผ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดชื่อ 14 นามสกุล ผ่าตัดดมยาสลบแล้วเสี่ยงตาย เป็นพันธุกรรม ต้องระวัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปสถิติราคาทอง 2561-2569 เจาะลึกเดือนที่ควรซื้อทองให้ได้ราคาดีที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

IHG จับมือ Grab ยกระดับการเดินทาง ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ครอบคลุม 37 โรงแรมทั่วไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก! ไฟไหม้อาคารประวัติศาสตร์กลาง &quot;กลาสโกว์&quot; กระทบรถไฟทั่ว UK ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! ไฟไหม้อาคารประวัติศาสตร์กลาง “กลาสโกว์” กระทบรถไฟทั่ว UK

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 14:25 น.
55
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ ‘คุณชายอดัม’ The Face Men ราชนิกุล ทายาทคนทำหนัง ผลงานเจ๋งๆ ทั้งนั้น

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

คลิป เบียร์ เดอะวอยซ์ หลุดภาพตัวอย่าง หุ่นยนต์สุดสยิว ปิดยอดอกด้วยสติกเกอร์ดาว

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน &quot;โมจตาบา&quot; ผู้นำสูงสุดคนใหม่ ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม

สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน “โมจตาบา” ผู้นำสูงสุดคนใหม่ ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
ลูกชายอายุ 13 ปี แอบสักเต็มอก

แม่เดือด! ล่าคนพาลูกวัย 13 ซุ่มสักเต็มอก ด่ากราดช่างสักเบอร์แรง

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
Back to top button