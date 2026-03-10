ข่าวดาราบันเทิง

บิว น้องชาย แก้มบุ๋ม โพสต์ครั้งแรก หลังเจอมรสุมชีวิตคู่ แจงสาเหตุเก็บตัวเงียบแม้มีดราม่าใหญ่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 09:42 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 09:42 น.
70

บิว วรพนธ์ น้องชาย แก้มบุ๋ม ปรียาดา โพสต์ครั้งแรก หลังเจอมรสุมชีวิตคู่ แจงสาเหตุเก็บตัวเงียบแม้มีดราม่าครั้งใหญ่กับ ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา อดีตภรรยา

ก่อนหน้านี้ช่วงต้นเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา ชาวเน็ตคงยังจำได้ที่มีข่าวว่า ทาง ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา อดีตภรรยาของ บิว วรพนธ์ น้องชาย แก้มบุ๋ม ปรียาดา ได้ออกมาโพสต์แฉพฤติกรรมฝ่ายชายที่พาผู้หญิงเข้ามานั่งดื่มภายในบ้านสองต่อสองโดยที่เมียและลูกไม่อยู่บ้าน มิหนำซ้ำฝ่ายยังเป็นคนอารมณ์ร้อนเวลาไม่พอใจหรือไม่ได้ดั่งใจก็จะอาละวาดทำลายข้าวของ จนเมียต้องหอบลูกหนีไปนอนคอนโด ทั้งครอบครัวฝ่ายชายก็ทราบเรื่องราวทั้งหมดแต่กลับไม่ช่วยลูกสะใภ้

เรื่องราวนี้ทำให้ชาวเน็ตต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอใส่ใจกันทั่วบ้านทั่วเมือง แต่ก็ไร้วี่แววของ บิว น้องชายแก้มบุ๋ม ออกมาชี้แจง หรือพูดถึงประเด็นร้อนดังกล่าว แต่ที่แน่ ๆ ทาง ได๋ได๋ อดีตภรรยาขอดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อตกลงในการดูแลลูกสาว ก่อนที่เรื่องนี้จะค่อย ๆ เงียบหายไปและไม่มีใครติดตามต่อ

ทนจนพอ! ได๋ได๋ น้องสะใภ้ แก้มบุ๋ม แฉแชตลับสามี บิว วรพนธ์ แอบพาผู้หญิงอื่นเข้าบ้าน

กระทั่งล่าสุด 9 มีนาคม 2569 อินสตาแกรมส่วนตัวของ บิว วรพนธ์ ก็กลับมามีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังเก็บตัวหายเงียบไปนานกว่า 2 เดือน โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่ลูกสาวคนเล็กที่เกิดกับอดีตภรรยา ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา พร้อมระบุแคปชั่นชี้แจงสาเหตุที่หายไป เพราะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ท่ามกลางคอมเมนต์คนรู้จัก และชาวเน็ตที่เข้ามาส่งกำลังใจให้กับบิวอย่างท่วมท้น

“สวัสดีปี 2026 อย่างเป็นทางการสำหรับผมมันเพิ่งเริ่มต้นจริงๆตั้งแต่ countdown ผมเข้ารับการบำบัดคอร์สโรคซึมเศร้าตัดขาดจากโลกโซเชียลเป็นเวลา 2 เดือนต่อจากนี้ถึงเวลาที่ผมจะต้องทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดแล้ว”

บิว น้องชาย แก้มบุ๋ม โพสต์ครั้งแรก หลังเจอมรสุมชีวิตคู่ เผย บำบัดโรคซึมเศร้า 2 เดือน บิว น้องชาย แก้มบุ๋ม โพสต์ครั้งแรก หลังเจอมรสุมชีวิตคู่ เผย บำบัดโรคซึมเศร้า 2 เดือน-1

บิว น้องชาย แก้มบุ๋ม โพสต์ครั้งแรก หลังเจอมรสุมชีวิตคู่ เผย บำบัดโรคซึมเศร้า 2 เดือน-2

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1

อ้างอิงจาก : IG bill.chayapon

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

