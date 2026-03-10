บิว น้องชาย แก้มบุ๋ม โพสต์ครั้งแรก หลังเจอมรสุมชีวิตคู่ แจงสาเหตุเก็บตัวเงียบแม้มีดราม่าใหญ่

บิว วรพนธ์ น้องชาย แก้มบุ๋ม ปรียาดา โพสต์ครั้งแรก หลังเจอมรสุมชีวิตคู่ แจงสาเหตุเก็บตัวเงียบแม้มีดราม่าครั้งใหญ่กับ ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา อดีตภรรยา
ก่อนหน้านี้ช่วงต้นเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา ชาวเน็ตคงยังจำได้ที่มีข่าวว่า ทาง ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา อดีตภรรยาของ บิว วรพนธ์ น้องชาย แก้มบุ๋ม ปรียาดา ได้ออกมาโพสต์แฉพฤติกรรมฝ่ายชายที่พาผู้หญิงเข้ามานั่งดื่มภายในบ้านสองต่อสองโดยที่เมียและลูกไม่อยู่บ้าน มิหนำซ้ำฝ่ายยังเป็นคนอารมณ์ร้อนเวลาไม่พอใจหรือไม่ได้ดั่งใจก็จะอาละวาดทำลายข้าวของ จนเมียต้องหอบลูกหนีไปนอนคอนโด ทั้งครอบครัวฝ่ายชายก็ทราบเรื่องราวทั้งหมดแต่กลับไม่ช่วยลูกสะใภ้
เรื่องราวนี้ทำให้ชาวเน็ตต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอใส่ใจกันทั่วบ้านทั่วเมือง แต่ก็ไร้วี่แววของ บิว น้องชายแก้มบุ๋ม ออกมาชี้แจง หรือพูดถึงประเด็นร้อนดังกล่าว แต่ที่แน่ ๆ ทาง ได๋ได๋ อดีตภรรยาขอดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อตกลงในการดูแลลูกสาว ก่อนที่เรื่องนี้จะค่อย ๆ เงียบหายไปและไม่มีใครติดตามต่อ
ทนจนพอ! ได๋ได๋ น้องสะใภ้ แก้มบุ๋ม แฉแชตลับสามี บิว วรพนธ์ แอบพาผู้หญิงอื่นเข้าบ้าน
กระทั่งล่าสุด 9 มีนาคม 2569 อินสตาแกรมส่วนตัวของ บิว วรพนธ์ ก็กลับมามีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังเก็บตัวหายเงียบไปนานกว่า 2 เดือน โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่ลูกสาวคนเล็กที่เกิดกับอดีตภรรยา ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา พร้อมระบุแคปชั่นชี้แจงสาเหตุที่หายไป เพราะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ท่ามกลางคอมเมนต์คนรู้จัก และชาวเน็ตที่เข้ามาส่งกำลังใจให้กับบิวอย่างท่วมท้น
“สวัสดีปี 2026 อย่างเป็นทางการสำหรับผมมันเพิ่งเริ่มต้นจริงๆตั้งแต่ countdown ผมเข้ารับการบำบัดคอร์สโรคซึมเศร้าตัดขาดจากโลกโซเชียลเป็นเวลา 2 เดือนต่อจากนี้ถึงเวลาที่ผมจะต้องทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดแล้ว”
