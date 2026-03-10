ข่าว

เก๋งยาริสชนขอบสะพาน ร่วงตกบึงมักกะสัน 2 สาวว่ายน้ำหนีตาย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 09:33 น.
70
รถตกบึงมักกะสัน 10 มีนาคม 2569
แฟ้มภาพ

พญาไทระทึกตอนตี 3 ตุรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนขอบกั้นสะพานจตุรทิศจนเสาไฟฟ้าหัก ก่อนดิ่งลงบึงมักกะสันจมมิดคัน 2 หญิงสาวคนขับและผู้โดยสารกระเสือกกระสนพังประตูมุดออกจากรถ ว่ายน้ำประคองร่างขึ้นฝั่งรอความช่วยเหลือ กู้ภัยรุดใช้กระเช้าหย่อนรับตัวส่งโรงพยาบาลด่วน

เหตุการณ์ระทึกขวัญนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 03.30 น. ของวันที่ 10 มีนาคม 2569 สน.ดินแดง ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์ตกบึงมักกะสัน บริเวณถนนเลียบบึงมักกะสันตัดถนนจตุรทิศ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งโตโยต้า ยาริส สีดำ ทะเบียน กน 6213 กาฬสินธุ์ ทราบต่อมาจาก น.ส.สุกฤตา คนขับวัย 26 ปี และ น.ส.จิฎารัตน์ วัย 29 ปี ซึ่งนั่งมาด้วยกันเล่าว่า ได้ขับรถมาด้วยความเร็วมุ่งหน้าพญาไท เมื่อถึงจุดเกิดเหตุรถเกิดเสียหลักพุ่งชนขอบกั้นสะพานอย่างรุนแรง

สภาพรถยาริสที่ตกลงไปในบึงมักกะสัน
แฟ้มภาพ

อ้างอิงข้อมูลจากไทยรัฐ แรงกระแทกทำให้ปูนกั้นขอบสะพานพังยับและเสาไฟฟ้าหักโค่น 1 ต้น ก่อนที่รถจะพุ่งตกลงไปในบึงมักกะสันจมหายไปในน้ำจนทั้งคู่ต้องกระเสือกกระสนออกมาจากรถกระทั่งว่ายน้ำขึ้นฝั่งมาได้ปลอดภัย

อาสาสมัครต้องใช้กระเช้าและสลิงหย่อนตัวลงไปรับร่างผู้บาดเจ็บทีละคน โดย น.ส.สุกฤตา มีอาการบาดเจ็บตามร่างกายและขาขวา ส่วน น.ส.จิฎารัตน์ บาดเจ็บที่ศีรษะ เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่ง รพ.คามิลเลี่ยน เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บอย่างเร่งด่วน

ส่วนรถยนต์ ทางเจ้าหน้าที่ใช้เครนขนาดใหญ่ดึงขึ้นมาจากบึงมักกะสันเพื่อนำไปตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม.

ปฏิบัติการช่วยเหลือสุดระทึก หน่วยกู้ภัยเร่งใช้เครนและรอกช่วยชีวิตผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถตกบึงมักกะสัน 10 มีนาคม 2569
แฟ้มภาพ

