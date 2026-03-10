สยบดราม่า! ทีทีบี ยัน บัญชีต่ำกว่า 2,000 ถอนได้ปกติ เหลือเงินเท่าไหร่ก็กดโอนจ่ายได้

ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) โพสต์ประกาศ ยืนยันบัญชี ttb all free เหลือเงินเท่าไหร่ ก็กดโอนจ่ายได้ 100% พร้อมเปิดรายละเอียดบัญชีฟรีประกันอุบัติเหตุ
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ใช้บริการธนาคารทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมา หลังมีกระแสไวรัลแพร่สะพัดบนโลกโซเชียลว่า ธนาคารกรุงเทพ ประกาศกฎใหม่ เงินในบัญชีต่ำกว่า 2,000 ห้ามถอนออก (ขณะนี้ ธนาคารกรุงเทพ แจ้งเลื่อน บังคับเงินขั้นต่ำ 2,000 ในบัญชี e-Savings ไม่มีกำหนด) จนทำให้ประชาชนหลายคนกังวลว่าบัญชีของตนเองจะถูกล็อกหรือเสียเงินฟรีหรือไม่
ล่าสุด เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569 ทาง ธนาคารทหารไทยธนชาต (ทีทีบี) ไม่ปล่อยให้ลูกค้าต้องกังวลใจนาน ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ttb bank เพื่อสยบข่าวลือดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยยืนยันว่าลูกค้าของธนาคารสามารถทำธุรกรรมได้ตามปกติ ไม่จำกัดยอดเงินขั้นต่ำในการถอนแต่อย่างใด
ttb ชี้แจงชัด เหลือเงินเท่าไหร่ ก็โอนถอนได้
ทางเพจ ttb bank ได้โพสต์ข้อความสยบดราม่า พร้อมแนะนำสิทธิประโยชน์ของบัญชีเพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยระบุว่า
“ttb all free เหลือเงินเท่าไหร่ ก็โอนถอนได้ ฟรีประกันอุบัติเหตุ ฟรี กดโอนจ่าย ทุกธนาคาร เปิดบัญชีง่าย ผ่านแอป touch (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)”
พลิกวิกฤตเป็นโอกาส! ชูจุดเด่นบัญชี ttb all free
นอกจากจะออกมายืนยันว่าไม่มีกฎห้ามถอนเงินแล้ว ทีทีบียังได้ใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เปิดบัญชี ttb all free ผ่านแอปพลิเคชัน ttb touch ซึ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมาก ได้แก่
โอน-ถอน ฟรีไม่อั้น : กดเงิน โอนเงิน หรือจ่ายบิลข้ามธนาคารได้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
ฟรี! ประกันอุบัติเหตุและความคุ้มครองชีวิต : เพียงคงเงินฝากในบัญชีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
รักษาฟรี ไม่ต้องสำรองจ่าย : รับสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 3,000 บาท/ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) และสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลชั้นนำได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางอย่างเป็นทางการของธนาคาร หรือคลิก https://www.ttbbank.com/link/fb-contact
