แพรรี่ เห็นด้วย นางสาว ใช้กับผู้หญิงแต่กำเนิด ส่วนคนแปลงเพศแล้ว ไม่ใช่ ‘นาย’
แพรรี่ ไพรวัลย์ หนุนสงวน ‘นางสาว’ ไว้กับผู้หญิงโดยกำเนิด เสนอใช้คำนำหน้าให้ตรงเพศสภาพสำหรับผู้ที่แปลงเพศแล้ว แนะระบุเพศกำเนิดในบัตรปชช. แทนใช้คำว่า ‘นาย’
วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2569) แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณีที่มีการถกเถียงว่า กลุ่ม LGBTQ สามารถใช้คำหน้าชื่อ นางสาว เหมือนกันผู้หญิงได้หรือไม่ ตนมองคำว่า ‘นางสาว’ ควรสงวนใช้กับผู้หญิงที่มีมดลูกโดยกำเนิด พร้อมเสนอให้มีการใช้คำหน้าให้เหมาะสมกับเพศสภาพที่บุคคลนั้นแปลงเพศโดยสมบูรณ์แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า ‘นาย’ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ สามารถระบุในบัตรประชาชนได้
แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “เห็นด้วยว่าควรสงวนคำว่า นางสาว ให้กับผู้หญิงที่มีมดลูกโดยกำเนิด แต่ก็ควรมีคำที่เหมาะสมกับเพศสภาพให้กับบุคคลที่แปลงเพศโดยสมบูรณ์แล้ว ซึ่งแน่นอนว่า ไม่ใช่คำว่า นาย ส่วนเรื่องรายละเอียดมันระบุกันได้ในบัตร ปชช. ค่ะ”
ต่อมาชาวเน็ตไม่วายเข้ามาช่วยคิดว่าควรใช้คำนำหน้าชื่อว่าอะไรดี อีกทั้งมีผู้เข้ามาแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติม เช่น
“คิดถึงกฎหมายสากลด้วยนะครับ ว่าภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไร ไม่งั้นไปต่างประเทศ เขาจะสงสัยว่า passport ปลอม”
“เกิดมา เป็นผช. ก็ใช้ ด.ช. นาย เกิดมา เป็นผญ. ก็ใช้ ด.ญ. นางสาว นาง ไม่ต้องคิดเยอะ เรื่องแค่นี้”
“สมควรให้ใช้คำว่า คุณ ทั้งชายและหญิง เพิ่มเติมที่บัตรเหมือนกรุ๊ปเลือดเป็นตัวย่อว่า หญิงหรือชาย”
“ขอบคุณที่ให้เกียรติเพศหญิงโดยกำเนิดค่ะน้องแพรรี่คนสวย ส่วนตัวให้ค่ากับความเป็นมนุษย์มากกว่าเพศสภาพ คบได้ทุกคนที่เป็นคนดีค่ะ”
ขณะที่ความเห็นหนึ่งคอมเมนต์ว่า “คิดว่าถ้าเอาแบบที่พอดี ๆคืออยากให้บัตรประชาชนมีระบุเพศกำเนิดแทนค่ะ และให้คนที่ไม่ต้องการ identity ตัวเองใช้เป็นคำว่าคุณแทนค่ะ” ฝั่ง แพรรี่ ไพรวัลย์ เห็นด้วย ออกมาตอบกลับว่า “คิดเหมือนกันเลยค่ะ”
