“แพรรี่ ไพรวัลย์” ขยี้คนติดดอย ใครซื้อทอง 8 หมื่น ยินดีด้วย ตอนนี้ราคาลงแล้ว
“แพรรี่ ไพรวัลย์” แซวแรง ใครซื้อทอง 81,000 ยินดีด้วย หลังราคาทองวันนี้ร่วงต่ำสุดแตะ 69,000 บาท ทำเอาคนติดดอยโอดครวญ
แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงสถานการณ์ราคาทองคำที่กำลังผันผวนอยู่ในขณะนี้ โดยระบุว่า “ใครซื้อทองตอน 81,000 ยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้ทอง 69,000 แล้วค่ะ”
ขณะที่ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวว่า “ไปขายตอนแปดหมื่น รอซื้อกลับหกหมื่นห้า อิอิอิ” , “จะรอถึงแสน ตอนนี้แสนสาหัสแล้วค่ะ” , “ทีม 26,000 ยังนอนยิ้มยาวๆ” , “นักเทรดทองมือใหม่ เงียบกริบ”
สำหรับสถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ อ้างอิงตามประกาศ ครั้งที่ 67 ของสมาคมค้าทองคำประจำวันนี้ พบว่าทองคำแท่งมีราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 71,100.00 บาท และขายออกบาทละ 71,300.00 บาท ทางด้านราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 69,675.36 บาท และมีราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 72,100.00 บาท
ข้อมูลที่น่าสนใจจากสมาคมค้าทองคำระบุว่า ในช่วงเวลา 13.42 น. ราคาทองคำได้ปรับตัวลดลงไปแตะจุดต่ำสุดของวัน โดยทองคำแท่งมีราคารับซื้อลดลงเหลือบาทละ 68,000 บาท ขายออกบาทละ 68,200 บาท ส่วนทองรูปพรรณราคารับซื้อดิ่งลงไปอยู่ที่บาทละ 66,643.36 บาท และขายออกบาทละ 69,000 บาท
