ข่าว

“แพรรี่ ไพรวัลย์” ขยี้คนติดดอย ใครซื้อทอง 8 หมื่น ยินดีด้วย ตอนนี้ราคาลงแล้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 17:03 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 17:03 น.
79

“แพรรี่ ไพรวัลย์” แซวแรง ใครซื้อทอง 81,000 ยินดีด้วย หลังราคาทองวันนี้ร่วงต่ำสุดแตะ 69,000 บาท ทำเอาคนติดดอยโอดครวญ

แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงสถานการณ์ราคาทองคำที่กำลังผันผวนอยู่ในขณะนี้ โดยระบุว่า “ใครซื้อทองตอน 81,000 ยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้ทอง 69,000 แล้วค่ะ”

ขณะที่ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวว่า “ไปขายตอนแปดหมื่น รอซื้อกลับหกหมื่นห้า อิอิอิ” , “จะรอถึงแสน ตอนนี้แสนสาหัสแล้วค่ะ” , “ทีม 26,000 ยังนอนยิ้มยาวๆ” , “นักเทรดทองมือใหม่ เงียบกริบ”

โพสต์ของ แพรรรี่ เรื่องราคาทอง
FB/ ไพรวัลย์ วรรณบุตร

สำหรับสถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ อ้างอิงตามประกาศ ครั้งที่ 67 ของสมาคมค้าทองคำประจำวันนี้ พบว่าทองคำแท่งมีราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 71,100.00 บาท และขายออกบาทละ 71,300.00 บาท ทางด้านราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 69,675.36 บาท และมีราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 72,100.00 บาท

ข้อมูลที่น่าสนใจจากสมาคมค้าทองคำระบุว่า ในช่วงเวลา 13.42 น. ราคาทองคำได้ปรับตัวลดลงไปแตะจุดต่ำสุดของวัน โดยทองคำแท่งมีราคารับซื้อลดลงเหลือบาทละ 68,000 บาท ขายออกบาทละ 68,200 บาท ส่วนทองรูปพรรณราคารับซื้อดิ่งลงไปอยู่ที่บาทละ 66,643.36 บาท และขายออกบาทละ 69,000 บาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
5 ไอเดียเดต วันวาเลนไทน์ 2026 ฉบับคู่รักทางไกล แม้ตัวจะอยู่ที่ไหน แต่ใจยังใกล้กัน ข่าว

5 ไอเดียเดต วันวาเลนไทน์ 2026 ฉบับคู่รักทางไกล แม้ตัวจะอยู่ที่ไหน แต่ใจยังใกล้กัน

1 นาที ที่แล้ว
ขอสินเชื่อที่ดินที่ไหนดี เศรษฐกิจ

อยากได้เงินจากโฉนดที่ดิน ขอสินเชื่อที่ไหนดีที่ให้วงเงินสูง

35 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ดึงสติก่อนเลือกตั้งใหญ่! นักร้องดังชี้ศัตรูไม่ใช่คนเห็นต่าง แต่คือ “คนโกง” ที่รอเสวยสุข

48 นาที ที่แล้ว
ลูกสาว โทรคุย ปู กนกวรรณ เล่ามีหนุ่มเดินมาจีบ แต่แม่หูเพี้ยนเป็นโดนถีบ บันเทิง

เกือบเป็นเรื่อง ปู กนกวรรณ โทรคุยลูกสาว เจอคำนี้ ทำแม่หัวใจจะวาย รู้เฉลยแห่เอ็นดู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! ศูนย์ ACSC เผยแก๊งคอลฯ ทำคนไทยเสียหายพุ่ง 541 ล้าน เพียงสัปดาห์เดียว ข่าว

เตือนภัย! ศูนย์ ACSC เผยแก๊งคอลฯ ทำคนไทยเสียหายพุ่ง 541 ล้าน เพียงสัปดาห์เดียว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดจิตหาลิซ่า ข่าว

วอนหยุด! คลิปสอนเด็กถอดจิตไปหา “ลิซ่า” เจอนินจาญี่ปุ่น ผุดล้างสมองเต็ม TikTok

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แพรรี่ ไพรวัลย์” ขยี้คนติดดอย ใครซื้อทอง 8 หมื่น ยินดีด้วย ตอนนี้ราคาลงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จันทร์ซ้อนจันทร์ 2 ก.พ. 69 ข่าว

จันทร์ซ้อนจันทร์ 2 ก.พ. 69 ฤกษ์ขลังรับทรัพย์ เสริมเสน่ห์ เปิดวิธีไหว้ขอพร ดวงเฮงตลอดปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวววันนี้ 2 ก.พ. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 2/2/69 ทุกรางวัล เจาะสถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย &quot;หมูกะทะคุณย่า&quot; ร้านแม่ &quot;โอ๊ต ปราโมทย์&quot; ยุติกิจการ 17 ปี ลูกค้าแห่ใจหาย เศรษฐกิจ

ใจหาย “หมูกะทะคุณย่า” ร้านแม่ “โอ๊ต ปราโมทย์” ยุติกิจการ 17 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งดจัดงาน “ตรุษจีนเยาวราช 2569” 17-18 ก.พ. เพื่อถวายความอาลัย พระพันปีหลวง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” ร่ายยาว! ขอสังคมเข้าใจ งานระดับชาติคนร่วมล้าน “ไม่มีความสมบูรณ์แบบ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของเปิดใจหลังสูญเสีย ไข่ขาวลูกแมร๊ ข่าว

แม่ไข่ขาว โพสต์เศร้า ส่งลูกชายกลับดาวแมว คิดถึงจมูกชมพู-อุ้งมือ อ่านแล้วน้ำตาซึม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุ เตือน 3 จังหวัด ร้อน 42 องศา คาดหน้าร้อนเริ่มต้นปลายเดือนกุมภาฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
GWM เลิกขาย ORA Good Cat ข่าว

GWM เลิกขาย ORA Good Cat ปิดตำนานเจ้าเหมียวไฟฟ้า เตรียมดัน ORA 5 SUV

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ศาลปกครอง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบข้าราชการ “เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง-นักวิชาการคอมพิวเตอร์” เช็กด่วน!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก นักร้องสาว The Voice &quot;งูเห่า&quot; กัดคาห้องนอน เพื่อนโวย ตายเพราะ รพ.ไม่มีเซรุ่ม ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักร้องสาว The Voice “งูเห่า” กัดคาห้องนอน เพื่อนโวย ตายเพราะ รพ.ไม่มีเซรุ่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มด ณปภัช คลอดลูกสาวคนแรกแล้ว บันเทิง

เฮลั่น! มด ณปภัช คลอดลูกแล้ว ตั้งชื่อลูกสาวสุดเก๋ รับเดือนแห่งความรัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีน ประหารอีก 4 สมาชิก “ตระกูลไป๋” เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เมียนมา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พรมแดงฉาว “Chappell Roan” โชว์หวิวโนบรา-เปลือยอกท้าสายตา Grammys 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า เหลืออด เปิดใจโพสต์ด่าเขมรบ่อย อัดนักการเมืองหงอให้กัมพูชา ข่าว

หมอแล็บแพนด้า เหลืออด เปิดใจโพสต์ด่าเขมรบ่อย อัดนักการเมืองหงอให้กัมพูชา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด ผนึกกำลัง ททท. ประกาศสุดยอด 100 ร้านอาหารแห่งปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. ฟัน &quot;อดีตนายกฯ กาบเชิง&quot; ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ฟัน “อดีตนายกฯ กาบเชิง” ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป็ด เชิญยิ้ม อัปเดตอาการล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

เป็ด เชิญยิ้ม เล่าวันรู้ เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรก ลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ผูกพัน 48 ปี ยันไม่ทิ้งแน่นอน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;คาร์ริค&quot; ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล &quot;ฟูแล่ม&quot; ล่าตั๋วท็อปโฟร์ ข่าวกีฬา

“คาร์ริค” ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล “ฟูแล่ม” ล่าตั๋วท็อปโฟร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 17:03 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 17:03 น.
79
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอสินเชื่อที่ดินที่ไหนดี

อยากได้เงินจากโฉนดที่ดิน ขอสินเชื่อที่ไหนดีที่ให้วงเงินสูง

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569

ดึงสติก่อนเลือกตั้งใหญ่! นักร้องดังชี้ศัตรูไม่ใช่คนเห็นต่าง แต่คือ “คนโกง” ที่รอเสวยสุข

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
ลูกสาว โทรคุย ปู กนกวรรณ เล่ามีหนุ่มเดินมาจีบ แต่แม่หูเพี้ยนเป็นโดนถีบ

เกือบเป็นเรื่อง ปู กนกวรรณ โทรคุยลูกสาว เจอคำนี้ ทำแม่หัวใจจะวาย รู้เฉลยแห่เอ็นดู

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
หวยลาวววันนี้ 2 ก.พ. 69

หวยลาววันนี้ 2/2/69 ทุกรางวัล เจาะสถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวด

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button