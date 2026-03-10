ออสเตรเลีย ออกวีซ่าให้แข้งหญิงอิหร่าน หลังถูกตีตราเป็นผู้ทรยศยามสงคราม
ออสเตรเลีย ออกวีซ่าให้แข้งหญิงอิหร่าน 5 คน หลังถูกตีตราเป็นผู้ทรยศยามสงคราม สืบเนื่องจากปฏิเสธร้องทีมชาติก่อนแข่ง ยืนยันพร้อมช่วยเหลือทุกคนในทีม
จากกรณีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่มีกระแสข่าวว่า นักฟุตบอลหญิงทีมชาติอิหร่าน กำลังตกอยู่ในอันตราย ภายหลังจากที่ทีมฟุตบอลหญิงปฏิเสธที่จะร้องเพลงชาติอิหร่าน ในระหว่างการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลหญิงเอเชียนคัพ 2026 และถูกตราว่าเป็น “ผู้ทรยศในยามสงคราม” และอาจจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นประหารหากกลับประเทศนั้น
ล่าสุดสำนักข่าว CNN รายงานว่า นายแอนโธนี อัลบานีส นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย กล่าวว่าเขาได้พูดคุยกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ถึงเรื่องนี้และเขาได้ออกวีซ่ามนุษยธรรมให้กับผู้เล่นหญิงในทีมดังกล่าวแล้ว 5 คน
นายกออสเตรเลียกล่าวว่า พวกเขาได้ดำเนินการถึงเรื่องนี้ได้สักพักแล้ว และนักฟุตบอลหญิงถูกย้ายไปในที่ปลอดภัย พร้อมยืนยันว่าทางการออสเตรเลียได้เสนอออกวีซ่าชนิดเดียวกันให้กับผู้เล่นในทีมที่เหลือเช่นกัน
“เรายินดีให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงคนอื่นๆ ในทีม โดยตระหนักดีว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนมาก และขึ้นอยู่กับพวกเธอ แต่เราขอบอกพวกเธอว่า ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากเรา ความช่วยเหลืออยู่ที่นี่แล้ว และเราจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่” นายอัลบานีสกล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แข้งสาวอิหร่านจ่อคุก-โทษประหาร หลังตกรอบเอเชียนคัพ 2026
- สื่อเปิดคลิปวินาทีขีปนาวุธตกใส่โรงเรียนประถม โต้ “ทรัมป์” อ้างว่าอิหร่านยิงผิด
- ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้รับความเห็นชอบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: