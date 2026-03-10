ธ.กรุงเทพ ออกกฎใหม่ บัญชี e-Savings ต้องมีเงินคาไว้ 2,000 ไม่งั้นถอน โอนไม่ได้

ธนาคารกรุงเทพ ออกกฎบัญชี e-Savings ต้องมีเงินคาไว้ 2,000 บาท เริ่ม 9 เม.ย. นี้ อ่านเงื่อนไขข้อยกเว้นการทำธุรกรรมทั้งหมดเพื่อเตรียมตัว
ผู้ใช้งานบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings ของธนาคารกรุงเทพต้องเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ เว็บไซต์ของธนาคารประกาศข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
ข้อกำหนดใหม่ระบุให้ลูกค้าทุกรายต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาทเสมอ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถทำรายการถอน โอน หรือทำธุรกรรมใดก็ตามที่ส่งผลให้ยอดเงินในบัญชีลดลงต่ำกว่า 2,000 บาทได้
ธนาคารกำหนดข้อยกเว้นไว้เพียง 2กรณีเท่านั้น กรณีแรกคือการหักบัญชีอัตโนมัติตามที่ลูกค้าทำข้อตกลงยินยอมไว้ล่วงหน้า เช่น การตัดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ การชำระค่างวดสินเชื่อกับบัตรเครดิตของธนาคาร กรณีที่ 2 คือการไปทำรายการถอนเงินเพื่อแจ้งขอปิดบัญชีที่สาขาของธนาคาร
ผู้ใช้งานควรตรวจสอบยอดเงินให้แน่ใจก่อนทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อให้การใช้งานบัญชีเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถเติมเงินหรือฝากเงินเข้าไปเพื่อให้ยอดเงินเพียงพอตามกฎใหม่ การฝากเงินยังคงทำได้ผ่านทุกสาขาทั่วประเทศ แต่การถอนเงินที่สาขาทำได้เฉพาะตอนปิดบัญชีเท่านั้น การทำธุรกรรมอื่นๆ ต้องใช้งานผ่านช่องทางดิจิทัลตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
ล่าสุดอ 10 มีนาคม นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชี้แจง กรณีที่ธนาคารได้ประกาศปรับเปลี่ยนเงื่อนไขผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากออนไลน์ของธนาคาร 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บัญชีสะสมทรัพย์ e-Savings และ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้าดิจิทัล ซึ่งกำหนดว่าตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป บัญชีดังกล่าวต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท นั้น เนื่องด้วยธนาคารประเมินว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยป้องปราบมิให้มิจฉาชีพอาศัยบัญชีเงินฝากดิจิทัลเป็นบัญชีม้าในระดับหนึ่ง เพื่อลดช่องทางในการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้พิจารณาว่ามาตรการดังกล่าวอาจสร้างความไม่สะดวกแก่ลูกค้า จึงขอเลื่อนการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
