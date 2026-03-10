การเงินเศรษฐกิจ

ธ.กรุงเทพ ออกกฎใหม่ บัญชี e-Savings ต้องมีเงินคาไว้ 2,000 ไม่งั้นถอน โอนไม่ได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 08:42 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 09:00 น.
188
ธ.กรุงเทพ ออกกฎใหม่ บัญชี e-Savings ต้องมีเงินคาไว้ 2,000 บาท ไม่งั้นถอน โอนไม่ได้

ธนาคารกรุงเทพ ออกกฎบัญชี e-Savings ต้องมีเงินคาไว้ 2,000 บาท เริ่ม 9 เม.ย. นี้ อ่านเงื่อนไขข้อยกเว้นการทำธุรกรรมทั้งหมดเพื่อเตรียมตัว

ผู้ใช้งานบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings ของธนาคารกรุงเทพต้องเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ เว็บไซต์ของธนาคารประกาศข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

ข้อกำหนดใหม่ระบุให้ลูกค้าทุกรายต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาทเสมอ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถทำรายการถอน โอน หรือทำธุรกรรมใดก็ตามที่ส่งผลให้ยอดเงินในบัญชีลดลงต่ำกว่า 2,000 บาทได้

ธนาคารกำหนดข้อยกเว้นไว้เพียง 2กรณีเท่านั้น กรณีแรกคือการหักบัญชีอัตโนมัติตามที่ลูกค้าทำข้อตกลงยินยอมไว้ล่วงหน้า เช่น การตัดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ การชำระค่างวดสินเชื่อกับบัตรเครดิตของธนาคาร กรณีที่ 2 คือการไปทำรายการถอนเงินเพื่อแจ้งขอปิดบัญชีที่สาขาของธนาคาร

ผู้ใช้งานควรตรวจสอบยอดเงินให้แน่ใจก่อนทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อให้การใช้งานบัญชีเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถเติมเงินหรือฝากเงินเข้าไปเพื่อให้ยอดเงินเพียงพอตามกฎใหม่ การฝากเงินยังคงทำได้ผ่านทุกสาขาทั่วประเทศ แต่การถอนเงินที่สาขาทำได้เฉพาะตอนปิดบัญชีเท่านั้น การทำธุรกรรมอื่นๆ ต้องใช้งานผ่านช่องทางดิจิทัลตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ธ.กรุงเทพ ออกกฎใหม่ บัญชี e-Savings ต้องมีเงินคาไว้ 2,000 ไม่งั้นถอน โอนไม่ได้

ล่าสุดอ 10 มีนาคม นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชี้แจง กรณีที่ธนาคารได้ประกาศปรับเปลี่ยนเงื่อนไขผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากออนไลน์ของธนาคาร 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บัญชีสะสมทรัพย์ e-Savings และ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้าดิจิทัล ซึ่งกำหนดว่าตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป บัญชีดังกล่าวต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท นั้น เนื่องด้วยธนาคารประเมินว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยป้องปราบมิให้มิจฉาชีพอาศัยบัญชีเงินฝากดิจิทัลเป็นบัญชีม้าในระดับหนึ่ง เพื่อลดช่องทางในการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้พิจารณาว่ามาตรการดังกล่าวอาจสร้างความไม่สะดวกแก่ลูกค้า จึงขอเลื่อนการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นสงครามอิหร่านจบในเร็ววัน พร้อมยอมรับผลสอบยิงโรงเรียนหญิงล้วน

17 วินาที ที่แล้ว
ธ.กรุงเทพ ออกกฎใหม่ บัญชี e-Savings ต้องมีเงินคาไว้ 2,000 บาท ไม่งั้นถอน โอนไม่ได้ เศรษฐกิจ

ธ.กรุงเทพ ออกกฎใหม่ บัญชี e-Savings ต้องมีเงินคาไว้ 2,000 ไม่งั้นถอน โอนไม่ได้

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ลั่นน้ำมันไม่ช็อตแน่นอน หาแหล่งมาเติมได้ตลอด อาจปรับราคาเบนซิน

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลีย ออกวีซ่าให้แข้งหญิงอิหร่าน หลังถูกตีตราเป็นผู้ทรยศยามสงคราม

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมราชทัณฑ์ ยืนยัน “เอกชัย หงส์กังวาน” อาการปกติดี ใช้ชีวิตได้ตามปกติ

57 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 10 มี.ค. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 หลังบ่ายวานนี้ ผันผวนหนักกว่า 20 รอบ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 10 มี.ค. 69 เช็กราคาปิดล่าสุด ทองแท่ง 77,500 บาท รอลุ้นเปิดตลาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ผู้จัดการวง BNK48 เคลื่อนไหวดับข่าวลือคลิปหลุด เตรียมดำเนินคดีปกป้องศิลปิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 10 3 69 ดูดวง

2 ราศีการเงินติดลบ คนใกล้ชิดเนียนยืมไม่ได้คืน เสียทรัพย์เพราะความสงสาร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นก้มหัวขอโทษ พนง.ทำงานล่วงเวลา เดือนละ 230 ชั่วโมง จนเส้นเลือดในสมองแตก ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นก้มหัวขอโทษ พนง.ทำงานล่วงเวลา เดือนละ 230 ชั่วโมง จนเส้นเลือดในสมองแตก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไร้มารยาท! นางเอก AV เที่ยวดิสนีย์แลนด์ โดนชายแท้แซวหยาบ บันเทิง

ไร้มารยาท! นางเอก AV เที่ยวดิสนีย์แลนด์ โดนชายแท้แซวหยาบ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตัวแม่ AV &quot;มาเรีย นากาอิ&quot; คลอดลูกชายแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ตัวแม่ AV “มาเรีย นากาอิ” คลอดลูกชายแล้ว! เปิดใจวิถีซิงเกิลมัม ยืนยันไม่ทิ้งวงการ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนร้าย ใช้จอบฟันคอลูกชาย 5 ขวบ ดับต่อหน้าแม่ ชาวบ้านฮือรุมประชาทัณฑ์ ตายคาตีน ข่าวต่างประเทศ

คนร้าย ใช้จอบฟันคอลูกชาย 5 ขวบ ดับต่อหน้าแม่ ชาวบ้านฮือรุมประชาทัณฑ์ ตายคาตีน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งถูกเชิญตัวลงจากเที่ยวบินของ American Airlines ข่าวต่างประเทศ

แชร์ว่อน! สาวมะกันคลั่งถูกเชิญลงเครื่อง เหตุเปิดคลิปเสียงดังแค่ 30 วิฯ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยาบาลไต้หวันสุดแซ่บ โดนพักงาน หลังแอบถ่ายคนไข้ ICU ข่าวต่างประเทศ

พยาบาลไต้หวันสุดแซ่บ โดนพักงาน หลังแอบถ่ายคนไข้ ICU ประจานลงไอจี-ด่าซ้ำไอ้งั่ง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุก 30 ปี เกย์ก่อตั้งกลุ่มไพรด์ ข่มขืน ดช.13 แสบหนุนเด็กแปลงเพศ ด่า เจ.เค. โรว์ลิง ข่าวต่างประเทศ

คุก 30 ปี เกย์หนุนเด็กแปลงเพศ คดีข่มขืน ดช.13 วีรกรรมเคยด่า เจ.เค. โรว์ลิง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ สารวัตร แจ้งข่าวร้าย ฟ้าถล่ม สูญเสียคนรักที่สุดในชีวิต บันเทิง

ไอซ์ สารวัตร แจ้งข่าวร้าย ฟ้าถล่ม สูญเสียคนรักที่สุดในชีวิต

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;บริดเจ็ตต์ เฮซ&quot; สาวต้นแบบหน้านางฟ้าของ Sherry Birkin ใน RE9 ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป “บริดเจ็ตต์ เฮซ” สาวต้นแบบหน้านางฟ้าของ Sherry Birkin ใน RE9

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย มือกลองวง Black tiger ล้มรถไถล รถเมล์เหยียบทับดับ บันเทิง

อาลัย มือกลองวง Black tiger ล้มรถไถล รถเมล์เหยียบทับดับ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ขึ้นราคา แบรนด์ไหนปรับราคาก่อน เศรษฐกิจ

ฝันร้ายนักดื่ม! เพจดังแฉ “เบียร์” เตรียมปรับขึ้นราคาทั้งแผง! ประเดิมแบรนด์นี้นำร่อง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 9 มี.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 9 มี.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงสุวรรณภูมิ อย่างปลอดภัย ข่าว

แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงบ้านเกิดแล้ว อย่างปลอดภัย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี บันเทิง

มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้เห็นชอบจากสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้รับความเห็นชอบ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง พรรคประชาชน ปมพาดพิงถนนไฟมืด ข่าวการเมือง

อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง ปชน. ปมพาดพิงถนนไฟมืด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักธุรกิจทำจมูก สรุป ข่าว

สรุปดราม่า “แก้จมูกครึ่งล้านไม่ฟื้น” จบสวยที่โหนกระแส จ่าแนะไม่ต้องกลัวศัลยกรรม

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 08:42 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 09:00 น.
188
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ทรัมป์” ลั่นสงครามอิหร่านจบในเร็ววัน พร้อมยอมรับผลสอบยิงโรงเรียนหญิงล้วน

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569

“พิพัฒน์” ลั่นน้ำมันไม่ช็อตแน่นอน หาแหล่งมาเติมได้ตลอด อาจปรับราคาเบนซิน

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569

ออสเตรเลีย ออกวีซ่าให้แข้งหญิงอิหร่าน หลังถูกตีตราเป็นผู้ทรยศยามสงคราม

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569

กรมราชทัณฑ์ ยืนยัน “เอกชัย หงส์กังวาน” อาการปกติดี ใช้ชีวิตได้ตามปกติ

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
Back to top button