นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ไทย กังวลราคาน้ำมันโลกแตะ 110 ดอล เข้าสู่ระดับอันตราย

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ไทย กังวลราคาน้ำมันโลกแตะ 110 ดอลลาร์ เข้าสู่ระดับอันตราย ชี้สถานการณ์ตอนนี้พยุงราคาได้ไม่นาน
นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์น้ำมันโลกว่า “110 …. ราคาน้ำมันโลกเข้าสู่ “ระดับอันตราย” Code “RED”
จากความกังวลใจที่ได้มีการถล่มคลังน้ำมันของอิหร่าน เมื่อวานนี้ สิ่งที่จะตามมาอีก ในช่วงสองของการโจมตีอิหร่าน ตลอดจนการตอบโต้ของอิหร่าน ที่จะไปกันใหญ่ ที่อาจกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของการผลิตน้ำมันในตะวันออกกลาง ท่าเรือ เรือขนส่งน้ำมัน โรงงานน้ำมัน โรงงานก๊าซ คลังน้ำมัน และต่อไปอาจจะไปถึง “โรงงานสกัดน้ำจืดจากน้ำทะเล” ที่ต่างเป็นเป้านิ่ง
ทำให้ถึงจุดที่ต้องบอกว่า ราคาน้ำมันโลกได้เข้าสู่ระดับ Code “RED” ที่จะส่งผลอย่างจริงจังต่อเศรษฐกิจโลก หากไม่ลดลงโดยเร็ว สูงเพิ่มไปกว่านี้ จะเข้าสู่ช่วงที่ทุกคนเคยเห็นในช่วงต้นสงครามยูเครน-รัสเซีย ที่เคยแตะ 120-130 ดอลลาร์ต่อบาเรล และคงอยู่ระดับสูงกว่า 100 เป็นเวลา 4 เดือน ระหว่างมีนาคม – กรกฏาคม ของปี 2565 นำมาซึ่งปัญหาต่างๆ ต่อระบบเศรษฐกิจโลก
ถ้าทุกคนยังจำกันได้ เงินเฟ้อพุ่งสูงทุกประเทศ ค่าครองชีพเพิ่มอย่างก้าวกระโดด การเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆ การตกลงของราคาสินทรัพย์ต่างๆ การจบรอบของสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เคยไปได้ดีก่อนหน้า Bitcoin ตกจาก 70,000 ดอลล่าร์เหลือ 17,000 สร้างความเสียหายอย่างกว้างขวาง
สำหรับไทยรอบนั้น (ในช่วงเริ่มสงครามยูเครน-รัสเซีย) เราก็ได้รับผลกระทบอย่างยิ่งเช่นกัน ราคาน้ำมันในประเทศ การเข้าพยุงราคาน้ำมัน จนมีภาระหลายแสนล้าน สำหรับรอบนี้ ที่ราคา 110 ดอลล่าร์ต่อบาเรล แม้ว่าย่อเล็กน้อยเช้านี้ แต่มีความเสี่ยงที่ราคาจะเพิ่มขึ้นในช่วงต่อไป ความเสียหายที่อาจเกิดต่อโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันในตะวันออกกลางเพิ่มเติม หมายความว่าเราจะต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบ จากสัปดาห์ที่แล้วที่คิดว่า
ยังมีเวลา ยังรับมือได้ ตอนนี้ ต้องบอกว่า โจทย์ยากขึ้นอีกระดับ การพยุงราคาอาจจะทำได้ไม่นาน น้ำมันและพลังงานอาจจะขาดแคลนในระยะยาว ถ้าสงครามขยายวงกว้าง โครงสร้างการผลิตและขนส่งน้ำมันบางส่วนถูกทำลาย คงต้องเตรียมแผน 2 ครับ เร่งหาและ Confirm น้ำมันก่อนประเทศอื่นๆ คิดเรื่องพลังงานทดแทนอื่นๆ
ส่งเสริม Solar และ EV อย่างจริงจัง นำทางเลือกเดิมกลับมา เช่น ถ่านหิน เปิดทางออกใหม่ๆ ที่เคยปิดมาก่อน เช่น พลังงานจากรัสเซีย ถึงเวลาที่ต้องบอกว่า Move Move Move
“เตรียมไว้ดีกว่าไม่เตรียม” ครับ !!!”
