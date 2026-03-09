ข่าวการเมือง

ด่วน! คุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา “นครชัย” อดีต สส.ระยอง ก้าวไกล ปมขาดคุณสมบัติสมัคร สส. ตัดสิทธิ์ 20 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 14:21 น.
57
คุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา "นครชัย" อดีต สส.ระยอง ก้าวไกล ปมขาดคุณสมบัติสมัคร สส.

คุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา “นครชัย ขุนณรงค์” อดีต สส.ระยอง ก้าวไกล เซ่นปมขาดคุณสมบัติ-แจ้งเท็จ ตัดสิทธิ์การเมือง 20 ปี และให้คืนเงินประจำตำแหน่งกว่า 4 แสนบาท

ศาลจังหวัดระยองพิพากษาจำคุก 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา ไอซ์-นครชัย อดีต สส.ระยอง พรรคก้าวไกล กรณีรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติจากคดีลักทรัพย์ในอดีตแต่ยังลงสมัครเลือกตั้ง พร้อมตัดสิทธิทางการเมือง 20 ปี และสั่งคืนเงินเดือนทั้งหมด ส่วนคดีแพ่งชดใช้ค่าเลือกตั้งใหม่กว่า 8 ล้านบาทโดนตัดสินไปก่อนหน้านี้แล้ว

วันที่ 9 มีนาคม 2569 ที่ศาลจังหวัดระยอง ผู้พิพากษาได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดระยอง เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายนครชัย ขุนณรงค์ หรือ “ไอซ์” อดีต สส.ระยอง เขต 3 พรรคก้าวไกล เป็นจำเลย ในความผิดฐานรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ แต่ยังลงสมัคร และแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน

ย้อนรอยคดี ปกปิดประวัติคุก สมัคร สส.

คดีนี้สืบเนื่องจาก นายนครชัย เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 1 ปี 6 เดือน ในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ลักทรัพย์) ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2626/2558 ของศาลจังหวัดชลบุรี ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญและ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2561 มาตรา 42(12) ที่ห้ามมิให้บุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ลงสมัครรับเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม นายนครชัย ซึ่งทราบข้อเท็จจริงนี้ดีอยู่แล้ว กลับยื่นใบสมัครและรับรองตนเองต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ระยอง ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน จนกระทั่งได้รับเลือกตั้งเป็น สส. และดำรงตำแหน่งในช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม – 3 สิงหาคม 2566 รับเงินประจำตำแหน่งรวม 402,055 บาท ก่อนเรื่องจะแดงขึ้นในภายหลัง

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 จำเลยได้กลับคำให้การจากปฏิเสธเป็น “รับสารภาพ” ตามฟ้อง ศาลจึงนัดฟังคำพิพากษาในวันนี้ (9 มี.ค. 69) โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า

การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 151 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด พิพากษา จำคุก 2 ปี

จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงเหลือ จำคุก 1 ปี

ศาลเห็นว่าจำเลยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เป็นตัวแทน แต่กลับเพิกเฉยต่อกฎหมาย รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติแต่ยังฝ่าฝืน จึงไม่สมควรรอการลงโทษ (ไม่รอลงอาญา) เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยมีกำหนด 20 ปี

สั่งให้จำเลยคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับไประหว่างดำรงตำแหน่ง รวมเป็นเงิน 402,055 บาท แก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นอกจากโทษจำคุกในคดีอาญาวันนี้แล้ว ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 (ปีที่แล้ว) ศาลจังหวัดระยองได้มีคำพิพากษาในส่วนของ คดีแพ่ง ไปแล้ว โดยสั่งให้นายนครชัย ชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐ ฐานทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมใหม่ เป็นเงินต้น 7,735,942 บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,228,748 บาท

ภายหลังฟังคำพิพากษาจำคุก 1 ปี นายนครชัย อยู่ระหว่างให้ทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) เพื่อต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไป

คำพิพากษา จำคุกจริง-ตัดสิทธิ 20 ปี

ข่าวการเมือง

เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 14:21 น.
57
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

